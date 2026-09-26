10 Bin TL'lik TOKİ Kiralık Konutlarında Kura Detaylar Belli Oldu

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı daire tipi bulunuyor. Bakan Kurum'un daha önce paylaştığı tarifeye göre aylık kira 1+1 dairelerde 10 bin lira, 2+1'lerde 12 bin lira, 3+1'lerde 15 bin lira, 4+1'lerde ise 18 bin lira. İstanbul'daki piyasa kiraları düşünüldüğünde bu rakamlar, projeye gösterilen yoğun ilginin nedenini de açıklıyor.

Kiracıları ilk yıl sürpriz bir artış beklemiyor. Kira bedelleri 12 ay boyunca sabit kalacak, sonraki yıllarda yapılacak artışlar ise TÜFE'ye göre hesaplanacak. Konutlar 3 yıllığına tahsis edilecek ve bu süre uzatılamayacak. Süre dolduğunda daireler yeniden kurayla yeni hak sahiplerine verilecek.