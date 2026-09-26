10 Bin TL'lik TOKİ Kiralık Konutlarında Kura Detaylar Belli Oldu
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İstanbul'da kirası 10 bin liradan başlayan TOKİ konutları için başvuru dönemi geride kaldı. 14 Eylül'de açılan ve 25 Eylül'de kapanan e-Devlet başvurularının ardından gözler kura tarihine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk 1.071 konutun sahiplerinin ekim ayında belirleneceğini açıkladı.
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Bakan Kurum: 1.071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz.
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Kiralar ne kadar?
TOKİ kiralık konut başvuru şartları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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