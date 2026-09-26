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10 Bin TL'lik TOKİ Kiralık Konutlarında Kura Detaylar Belli Oldu

10 Bin TL'lik TOKİ Kiralık Konutlarında Kura Detaylar Belli Oldu

Murat Kurum TOKİ Sosyal Konut Projesi
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 19:31
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İstanbul'da kirası 10 bin liradan başlayan TOKİ konutları için başvuru dönemi geride kaldı. 14 Eylül'de açılan ve 25 Eylül'de kapanan e-Devlet başvurularının ardından gözler kura tarihine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk 1.071 konutun sahiplerinin ekim ayında belirleneceğini açıkladı.

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Bakan Kurum: 1.071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz.

Bakan Kurum: 1.071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz.

Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin ilk etabında başvurular ücretsiz olarak e-Devlet üzerinden alındı. Süreç kapanır kapanmaz sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, 'İlk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor' dedi.

Kurum, bundan sonraki adımı da netleştirdi: '1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz.' Başvurular tek tek incelendikten sonra şartları taşıyan adaylar kuraya girecek. Kesin kura günü ise henüz ilan edilmedi.

İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'un 12 ilçesine yayılıyor ve dört grupta toplanıyor. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'in yer aldığı ilk grupta 360 konut bulunuyor. Maltepe, Tuzla ve Kartal'dan oluşan ikinci grupta 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'ı kapsayan üçüncü grupta ise 291 konut var. Arnavutköy tek başına dördüncü grubu oluşturuyor; burada 90 konut kiraya verilecek.

Kiralar ne kadar?

Kiralar ne kadar?

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı daire tipi bulunuyor. Bakan Kurum'un daha önce paylaştığı tarifeye göre aylık kira 1+1 dairelerde 10 bin lira, 2+1'lerde 12 bin lira, 3+1'lerde 15 bin lira, 4+1'lerde ise 18 bin lira. İstanbul'daki piyasa kiraları düşünüldüğünde bu rakamlar, projeye gösterilen yoğun ilginin nedenini de açıklıyor.

Kiracıları ilk yıl sürpriz bir artış beklemiyor. Kira bedelleri 12 ay boyunca sabit kalacak, sonraki yıllarda yapılacak artışlar ise TÜFE'ye göre hesaplanacak. Konutlar 3 yıllığına tahsis edilecek ve bu süre uzatılamayacak. Süre dolduğunda daireler yeniden kurayla yeni hak sahiplerine verilecek.

TOKİ kiralık konut başvuru şartları.

TOKİ kiralık konut başvuru şartları.

Başvuru şartları da oldukça net. Adayların 18 yaşını doldurmuş, evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve en az 1 yıldır kesintisiz olarak İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Hanenin aylık geliri 100 bin liranın altında olmalı, başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmamalı.

1.071 konutluk bu ilk etap, İstanbul için planlanan 15 bin kiralık sosyal konutun başlangıcı niteliğinde. Türkiye'de ilk kez uygulanan modelin, ekim ayındaki kura ve anahtar teslimiyle birlikte hayata geçmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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