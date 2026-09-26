Dağların Altında 7 Bin 300 Yıllık Tüneller Buldular: Binlerce Yıl Önce Kazmışlar
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Kaynak: https://www.heritagedaily.com/2026/09...
Avusturya’nın Salzkammergut bölgesindeki Hallstatt kasabası yakınlarında yürütülen arkeolojik kazılar, Doğu Avrupa’nın en eski sanayi merkezlerinden birine dair heyecan verici veriler sunuyor. Viyana Doğa Tarihi Müzesi uzmanlarınca sürdürülen araştırmalar, dağların derinliklerinde yaklaşık 7 bin 300 yıllık bir geçmişe sahip devasa bir yeraltı maden kompleksini ortaya çıkarıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu kadim yerleşim, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen tuzun tarih boyunca ne derece stratejik bir hammadde olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
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Viyana Doğa Tarihi Müzesi araştırmacıları, bölgedeki dağlık alanda 300 metrelik karmaşık bir yeraltı ağını haritalandırdı.
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Şiddetli çökme ve heyelan olayları madencilik faaliyetlerini defalarca durma noktasına getirdi.
Yüksek tuz konsantrasyonu, binlerce yıllık organik buluntuların çürümeden günümüze ulaşmasını sağladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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