Dağların Altında 7 Bin 300 Yıllık Tüneller Buldular: Binlerce Yıl Önce Kazmışlar

Avusturya’nın Salzkammergut bölgesindeki Hallstatt kasabası yakınlarında yürütülen arkeolojik kazılar, Doğu Avrupa’nın en eski sanayi merkezlerinden birine dair heyecan verici veriler sunuyor. Viyana Doğa Tarihi Müzesi uzmanlarınca sürdürülen araştırmalar, dağların derinliklerinde yaklaşık 7 bin 300 yıllık bir geçmişe sahip devasa bir yeraltı maden kompleksini ortaya çıkarıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu kadim yerleşim, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen tuzun tarih boyunca ne derece stratejik bir hammadde olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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