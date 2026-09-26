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Sır Kapısı Aralandı: Çanakkale’deki 86 Bin Yıllık Mağaradan Ezber Bozan Keşif

Sır Kapısı Aralandı: Çanakkale’deki 86 Bin Yıllık Mağaradan Ezber Bozan Keşif

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 20:08
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırlarında yer alan 86 bin yıllık İnkaya Mağarası, insanlık tarihinin en eski izlerini barındıran yapısıyla arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bölgede sürdürülen çalışmalarda, Paleolitik insanlarının günlük yaşam izleri ve olası göç rotaları detaylı biçimde inceleniyor.

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Arkeologlar Mağaranın Güney Bölümünde Heyecan Verici Yeni Bir Girişin İzini Sürüyor

Arkeologlar Mağaranın Güney Bölümünde Heyecan Verici Yeni Bir Girişin İzini Sürüyor

Kazı ekibi, çalışmalarını mağaranın bilinen en geniş ve hakim alanı konumundaki güney bölümünde yoğunlaştırıyor. Günümüzden on binlerce yıl önce yaşamış toplulukların ana yaşam alanı olarak kullandığı bu bölümde sürdürülen yatay genişletme çalışmaları, mevcut seviyenin daha altında bugüne kadar keşfedilmemiş yeni bir mağara girişinin varlığına işaret ediyor. Mağaranın tabanına doğru basamaklar halinde ilerleyen araştırmacılar, bu yapının dönemin mimari ve doğal kullanım özelliklerini tüm detaylarıyla açığa çıkaracağını öngörüyor.

Sürdürülen Çalışmalar Dönem İnsanlarının Günlük Yaşam Planlarına Dair Değerli Veriler Sunuyor

Sürdürülen Çalışmalar Dönem İnsanlarının Günlük Yaşam Planlarına Dair Değerli Veriler Sunuyor

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer liderliğinde yürütülen kazılar, Paleolitik toplulukların mağara girişlerini sadece barınak olarak değil, aynı zamanda üretim ve planlama merkezi olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Taş aletlerin yongalandığı, günlük faaliyetlerin organize edildiği ve avcılık planlarının yapıldığı bu giriş alanları, günümüz insanına Paleolitik dönemin toplumsal örgütlenmesi ile kültür birikimi hakkında benzersiz ipuçları sağlıyor.

Roma Dönemi Kalıntıları Paleolitik Seviyelerle Birleşerek Mağaranın Çok Katmanlı Yapısını Kanıtlıyor

Roma Dönemi Kalıntıları Paleolitik Seviyelerle Birleşerek Mağaranın Çok Katmanlı Yapısını Kanıtlıyor

İlk olarak 2016 yılındaki yüzey araştırmalarıyla bulunan ve 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne alınan İnkaya Mağarası, farklı çağlara ait izleri bir arada barındırıyor. Yüzeye yakın tabakalarda tespit edilen Roma dönemi seramik parçaları, alanın Paleolitik Çağ’dan binlerce yıl sonra da kısa süreli yerleşimlere sahne olduğunu gösteriyor. Karışmış katmanlarda dahi yoğun biçimde karşımıza çıkan Orta Paleolitik döneme ait yontma taş aletler ise bölgenin Anadolu ile Balkanlar arasındaki tarih öncesi insan hareketliliğinde stratejik bir geçit noktası olduğunu doğruluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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