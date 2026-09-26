Sır Kapısı Aralandı: Çanakkale’deki 86 Bin Yıllık Mağaradan Ezber Bozan Keşif

Kazı ekibi, çalışmalarını mağaranın bilinen en geniş ve hakim alanı konumundaki güney bölümünde yoğunlaştırıyor. Günümüzden on binlerce yıl önce yaşamış toplulukların ana yaşam alanı olarak kullandığı bu bölümde sürdürülen yatay genişletme çalışmaları, mevcut seviyenin daha altında bugüne kadar keşfedilmemiş yeni bir mağara girişinin varlığına işaret ediyor. Mağaranın tabanına doğru basamaklar halinde ilerleyen araştırmacılar, bu yapının dönemin mimari ve doğal kullanım özelliklerini tüm detaylarıyla açığa çıkaracağını öngörüyor.