Sır Kapısı Aralandı: Çanakkale’deki 86 Bin Yıllık Mağaradan Ezber Bozan Keşif
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırlarında yer alan 86 bin yıllık İnkaya Mağarası, insanlık tarihinin en eski izlerini barındıran yapısıyla arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bölgede sürdürülen çalışmalarda, Paleolitik insanlarının günlük yaşam izleri ve olası göç rotaları detaylı biçimde inceleniyor.
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Arkeologlar Mağaranın Güney Bölümünde Heyecan Verici Yeni Bir Girişin İzini Sürüyor
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Sürdürülen Çalışmalar Dönem İnsanlarının Günlük Yaşam Planlarına Dair Değerli Veriler Sunuyor
Roma Dönemi Kalıntıları Paleolitik Seviyelerle Birleşerek Mağaranın Çok Katmanlı Yapısını Kanıtlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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