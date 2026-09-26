Psikologlar Açıkladı: Market Arabasını Yerine Bırakan Kişilerin Önemli Ortak Noktası

'Alışveriş Arabası Teorisi' olarak bilinen bu yaklaşım, bireyin hiçbir zorlama olmadan doğru olanı yapma eğilimini ölçmek açısından kritik bir gösterge kabul ediliyor. Arabayı yerine bırakmamak herhangi bir yasal yaptırıma ya da cezaya tabi tutulmazken, yerine teslim etmek de kişiye somut bir ödül veya maddi kazanç sağlamıyor. Dolayısıyla tamamen özgür iradeye dayanan bu hamle, dışsal bir zorunluk veya çıkar beklentisi olmaksızın, yalnızca ortak yaşama duyulan saygı ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı doğrultusunda gerçekleşiyor.