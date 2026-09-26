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10 Binde Bir Görülüyor: Samsun'da Ameliyata Alınan Hastanın Tüm Organları Ters Çıktı

10 Binde Bir Görülüyor: Samsun'da Ameliyata Alınan Hastanın Tüm Organları Ters Çıktı

Samsun Ameliyat
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 18:27
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Samsun'da bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran 54 yaşındaki bir inşaat işçisinin tetkik sonuçları hem hastayı hem de doktorları şaşırttı. Hekimlerin ameliyat planını baştan yapmasını gerektiren vaka, cerrahların bile alışık olmadığı nadir bir durumu gün yüzüne çıkardı.

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Kalbinin sağda olduğunu 26 yaşında öğrendi.

Kalbinin sağda olduğunu 26 yaşında öğrendi.

Samsun'da inşaat işçisi olarak çalışan 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacak, kalbinin sağ tarafta olduğunu ilk kez 26 yaşındayken, çalıştığı iş yerinin istediği sağlık raporu sırasında öğrendi. Son dönemde yaşadığı bağırsak sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Uzunbacak, tetkik sonuçlarında böbrekleri ve akciğerleri dışındaki diğer iç organlarının da normalin tersine yerleşimli olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Diğer organları da ters çıktı.

Diğer organları da ters çıktı.

Medicana International Samsun Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel tarafından yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan Uzunbacak, organlarının farklı yerleşimine göre planlanan operasyonla bağırsağındaki kitleden kurtuldu. Ameliyat sırasında organların alışılmışın dışında yerleşimli olması doktorları da şaşırttı. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uzunbacak, bundan sonraki tüm sağlık başvurularında organlarının ters yerleşimli olduğunu doktorlara mutlaka bildireceğini söyledi.

Bir doktor "Kalbin mi yok?" diye sormuş.

Bir doktor "Kalbin mi yok?" diye sormuş.

Kalbinin sağda olduğunu 26 yaşında, tüm organlarının ters olduğunu ise 54 yaşında öğrendiğini anlatan Uzunbacak, yaşadıklarını 'Bağırsakta kitle tanısı ile Samsun'a geldim. 54 yaşındayım. Kalbimin sağda olduğunu 26 yaşında öğrendim. İnşaatta çalışıyorum. Eskişehir'de çalışırken o zaman bizden sağlık raporu, kalp grafisi istediler. Oradaki muayenede kalbimin sağ tarafta olduğunu söylediler. Öncesinde birkaç kez EKG çektirdim, doktorlar kabul etmedi. Hatta bir doktor, 'senin kalbin mi yok' dedi. Sağ tarafa bakınca kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. Diğer organlarım da ters taraftaymış. Diğer organlarımın da ters tarafta olduğunu 54 yaşında burada öğrendim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Tüm organlarımın yerini öğrendiğim için çok mutluyum' sözleriyle anlattı.

Durum 10 binde bir kişide görülüyor.

Durum 10 binde bir kişide görülüyor.

Hastanın klinik özelliklerini ve ameliyatın zorluğunu anlatan Doç. Dr. Kerim Güzel, 'Hastamız Muzaffer Bey bize ameliyat için başvuruyor. Dış merkezde kalın bağırsak kanseri tanısı koymuşlar. Yalnız çok nadir görülen bir olayla karşılaştık. Normalde hastanın kalbi sağda, normal yeri solda gerekirken kalbi sağda, karaciğer sağda olması gerekirken, safra kesesi sağda olması gerekirken her ikisi solda, solda olması gereken dalak sağ tarafta. Bu bizim için çok önemli. Bunu bilmemiz ameliyattan önce çok önemli. Buna 'situs inversus totalis' deniyor. Bu anormali, doğuştan gelen bir durum. 10 binde bir kişide gözüküyor. Biz de ameliyat planımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Çünkü kalın bağırsağın başlangıcı sağda olması gerekirken bu hastamızda da solda. Biz de kalın bağırsağın başlangıcına müdahale edeceğimiz için kitlemiz burada olduğu için pozisyonumuzu, ameliyat öncesi hazırlığımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Zorlu bir süreç, zorlu bir ameliyat. Cerrahların alışık olmadığı düzeyde bir durum. Biz normalde cerrahların büyük kısmı normal anatomiye alışkın olduğu için gözümüz, çok nadir bir olayla karşılaştığımızda ona adaptasyonumuz biraz zor olabiliyor. Çünkü hastamızın laparoskopik ameliyatını yaptık, kapalı ameliyatı yaptık. Tüm organlar düşündüğümüzün tersi yönünde. Ameliyatı sorunsuz bitirdik. Bugün 4. gün. Hastamız sağlığına kavuştu, bugün taburcu ediyoruz' dedi.

Doktor da ilk kez böyle bir vakayla karşılaştı.

Doktor da ilk kez böyle bir vakayla karşılaştı.

Hastanın iç organlarının büyük bölümünün olması gerekenin tersinde yer aldığını vurgulayan Doç. Dr. Güzel, hastaya verdikleri tavsiyeyi de 'Bundan sonraki düzeyde de hastamıza şunu öğütledik: 'Gittiğiniz her yerde bu durumunuzu anlatın' dedik. Çünkü başınıza bir şey geldiğinde hekime yön verme anlamında burası çok önemli. Çünkü karaciğer sağda değil solda, dalak solda değil sağda, kalp solda değil sağda. Bunu sağlık ekibinin bilmesi hastanın tedavisi açısından ani yapılacak girişimde çok önem arz edecektir. Totalde bu kadar organın yeri değişen hasta görmedik. Bağırsak yerlerinin farklılığıyla ilgili hastalar görüyorduk. Öyle hastamız bir iki tane olmuştu ama ilk defa ben hekimlik hayatımda situs inversus totalis, yani komple bir organ değişikliği ile ilk defa karşılaştık' sözleriyle anlattı. Tedavisi organlarının yerleşimine göre planlanan Uzunbacak, bugün itibarıyla hastaneden taburcu edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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