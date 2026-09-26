10 Binde Bir Görülüyor: Samsun'da Ameliyata Alınan Hastanın Tüm Organları Ters Çıktı
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Kalbinin sağda olduğunu 26 yaşında öğrendi.
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Diğer organları da ters çıktı.
Bir doktor "Kalbin mi yok?" diye sormuş.
Durum 10 binde bir kişide görülüyor.
Doktor da ilk kez böyle bir vakayla karşılaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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