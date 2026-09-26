Yargıtay Düğün Takılarında Kuralı Bozdu: Altınlar Artık Kimin?

Türkiye'de düğünde takılan altınların boşanma halinde kime kalacağı sorusu, uzun yıllar boyunca tek bir cümleyle yanıtlanıyordu: Takılar kadına aittir. Hem mahkeme salonlarında hem de aile arasındaki tartışmalarda neredeyse değişmez bir kural gibi kabul gören bu ilke, Yargıtay'ın verdiği bir kararla artık eskisi kadar kesin değil.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararı, ziynet eşyasının mülkiyetine bakışı köklü biçimde değiştirdi. Avukat Gizem Gonce, yeni dönemde 'düğünde takılan bütün altınlar kadına aittir' cümlesinin mutlak bir kural gibi kullanılamayacağının altını çizdi. Gonce, 'Artık bu cümleyi genel ve kesin bir kural olarak söylemek doğru değil' ifadelerini kullandı.

TGRT Haber'den Zeynep Gizem Er'in haberine göre mahkemeler, takıların kime ait olduğunu belirlerken artık belirli bir sırayı izliyor. İlk olarak eşler arasında takılarla ilgili bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Böyle bir anlaşma yoksa düğünün yapıldığı yörenin örf ve adetleri devreye giriyor. Bunlar da netlik kazanmazsa son aşamada takının niteliği ve kime takıldığı değerlendirilerek karar veriliyor.