Yargıtay Düğün Takılarında Kuralı Bozdu: Altınlar Artık Kimin?
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Boşanma davalarının en çetin başlıklarından biri olan düğün takıları için yıllardır ezbere bilinen kural değişti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düğünde takılan altınların her durumda kendiliğinden kadına ait sayılamayacağına hükmetti. Avukat Gizem Gonce, ziynet alacağı davalarında dengeleri değiştiren kararın ayrıntılarını anlattı.
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararıyla "bütün altınlar kadının" dönemi sona erdi.
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Kadına özgü takı kadına, erkeğe özgü takı erkeğe kalabilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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