article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yargıtay Düğün Takılarında Kuralı Bozdu: Altınlar Artık Kimin?

Yargıtay Düğün Takılarında Kuralı Bozdu: Altınlar Artık Kimin?

Yargıtay Düğün Boşanma
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Boşanma davalarının en çetin başlıklarından biri olan düğün takıları için yıllardır ezbere bilinen kural değişti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düğünde takılan altınların her durumda kendiliğinden kadına ait sayılamayacağına hükmetti. Avukat Gizem Gonce, ziynet alacağı davalarında dengeleri değiştiren kararın ayrıntılarını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararıyla "bütün altınlar kadının" dönemi sona erdi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararıyla "bütün altınlar kadının" dönemi sona erdi.

Türkiye'de düğünde takılan altınların boşanma halinde kime kalacağı sorusu, uzun yıllar boyunca tek bir cümleyle yanıtlanıyordu: Takılar kadına aittir. Hem mahkeme salonlarında hem de aile arasındaki tartışmalarda neredeyse değişmez bir kural gibi kabul gören bu ilke, Yargıtay'ın verdiği bir kararla artık eskisi kadar kesin değil.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararı, ziynet eşyasının mülkiyetine bakışı köklü biçimde değiştirdi. Avukat Gizem Gonce, yeni dönemde 'düğünde takılan bütün altınlar kadına aittir' cümlesinin mutlak bir kural gibi kullanılamayacağının altını çizdi. Gonce, 'Artık bu cümleyi genel ve kesin bir kural olarak söylemek doğru değil' ifadelerini kullandı.

TGRT Haber'den Zeynep Gizem Er'in haberine göre mahkemeler, takıların kime ait olduğunu belirlerken artık belirli bir sırayı izliyor. İlk olarak eşler arasında takılarla ilgili bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Böyle bir anlaşma yoksa düğünün yapıldığı yörenin örf ve adetleri devreye giriyor. Bunlar da netlik kazanmazsa son aşamada takının niteliği ve kime takıldığı değerlendirilerek karar veriliyor.

Kadına özgü takı kadına, erkeğe özgü takı erkeğe kalabilecek.

Kadına özgü takı kadına, erkeğe özgü takı erkeğe kalabilecek.

Yeni yaklaşımda takının türü belirleyici bir unsur haline geliyor. Kadına özgü kabul edilen takılar, düğünde kime takılmış olursa olsun kadına ait sayılabiliyor. Erkeğe özgü takılar ise erkeğin mülkiyetinde kabul edilebiliyor. Her iki cinsiyete de uygun olan takılarda ise tablo değişiyor ve kime takıldığı sorusu belirleyici oluyor.

Bu değişiklik, boşanma sürecindeki çiftler arasında sıkça yaşanan 'altınlar kimde kalacak' tartışmasını doğrudan etkiliyor. Böylece erkek tarafının da belirli koşullarda takılar üzerinde hak iddia edebilmesinin önü açılmış oluyor.

Ziynet eşyası davalarında ispat meselesi de en az kararın kendisi kadar önem taşıyor. Düğün fotoğrafları, video kayıtları ve tanıkların anlatımları, hangi takının kime takıldığını ortaya koymada mahkemelerin başvurduğu başlıca deliller arasında yer alıyor.

Kararın öngördüğü sıralamada ilk basamağın eşler arasındaki anlaşma olması da dikkat çekiyor. Takılar konusunda önceden netleşmiş bir mutabakat, ileride yaşanabilecek uyuşmazlıklarda belirleyici rol oynayabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın