"Kiralık" Demişlerdi: Vanlı Kara Haydar'ın Düğün Altınları Odunlukta Çıktı, Çağla Öz Firari

Van'da düğünü sosyal medyada geniş yankı uyandıran 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturmayla yeniden gündeme geldi. Tançalan, düğünde takılan altınlar için verdiği ifadede bunların kiralık olduğunu ve düğünden sonra iade ettiklerini söylemişti. Ancak takılar Van'ın Muradiye ilçesinde bir evin odunluk bölümünde bulundu. Tançalan 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı ancak eşi Çağla Öz Tançalan hâlâ aranıyor.