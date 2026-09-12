"Kiralık" Demişlerdi: Vanlı Kara Haydar'ın Düğün Altınları Odunlukta Çıktı, Çağla Öz Firari
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Van'da düğünü sosyal medyada geniş yankı uyandıran 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturmayla yeniden gündeme geldi. Tançalan, düğünde takılan altınlar için verdiği ifadede bunların kiralık olduğunu ve düğünden sonra iade ettiklerini söylemişti. Ancak takılar Van'ın Muradiye ilçesinde bir evin odunluk bölümünde bulundu. Tançalan 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı ancak eşi Çağla Öz Tançalan hâlâ aranıyor.
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'Vanlı Kara Haydar' olayı ne?
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"Kiralık" denilen altınlar odunlukta bulundu.
Çağla Öz nerede?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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