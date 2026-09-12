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"Kiralık" Demişlerdi: Vanlı Kara Haydar'ın Düğün Altınları Odunlukta Çıktı, Çağla Öz Firari

"Kiralık" Demişlerdi: Vanlı Kara Haydar'ın Düğün Altınları Odunlukta Çıktı, Çağla Öz Firari

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 14:37
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Van'da düğünü sosyal medyada geniş yankı uyandıran 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturmayla yeniden gündeme geldi. Tançalan, düğünde takılan altınlar için verdiği ifadede bunların kiralık olduğunu ve düğünden sonra iade ettiklerini söylemişti. Ancak takılar Van'ın Muradiye ilçesinde bir evin odunluk bölümünde bulundu. Tançalan 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı ancak eşi Çağla Öz Tançalan hâlâ aranıyor.

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'Vanlı Kara Haydar' olayı ne?

'Vanlı Kara Haydar' olayı ne?

Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz'ün Van'da yaptığı düğün, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından geniş bir kitleye ulaşmıştı. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Söz konusu görüntülerin üzerine MASAK harekete geçti. Tançalan çiftine soruşturma başlatılmıştı. 

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Fatih Tançalan hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla işlem başlatılmıştı. Tançalan, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kiralık" denilen altınlar odunlukta bulundu.

"Kiralık" denilen altınlar odunlukta bulundu.

Konuyla ilgili verdiği ifadede Mehmet Fatih Tançalan, düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden hemen sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü.

Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. Valizin içinden 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. 

Odunlukta bulunan valizin içinden çıkanlar:

  • 66 bilezik

  • Gerdanlık

  • Altın kemer

  • Çok sayıda ziynet eşyası

  • 90.800 TL

  • 4.300 Euro

  • 12.050 dolar

  • 89 bin BAE

Çağla Öz nerede?

Çağla Öz nerede?

Soruşturmanın bir diğer önemli ismi ise Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan, hâlâ yakalanamadı ve firari durumda. MASAK raporunda adı geçen annesi ise İstanbul'da düzenlenen ayrı bir operasyonla gözaltına alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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