Dünyanın En Yüksek Maaşlı Lideri: Trump'tan 7 Kat Fazla Maaş Alıyor!

Salı günü yaptığı açıklamada, maaşına yapılan yıllık 1,4 milyon Singapur doları (1,1 milyon ABD doları) zammı önümüzdeki beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını ifade etti.

Singapur İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre ülkede bir çalışanın aylık ortalama geliri 5.775 Singapur doları düzeyinde bulunuyor. Bu veriyle karşılaştırıldığında Başbakan Wong'un yeni maaşı, ülke ortalamasının yüz katından fazlasına denk geliyor. Singapur hükümeti, yüksek maaş politikasını yıllardır aynı gerekçeyle savunuyor: nitelikli yöneticileri kamu sektörüne çekmek ve yolsuzluğun önüne geçmek. Siyasi maaşlar bu kapsamda, ülkedeki en yüksek gelirli bin kişinin ortalama kazancı baz alınarak belirleniyor.

PoliticalSalaries.com verilerine göre Wong, yeni zamla birlikte dünyanın en yüksek maaşlı siyasi lideri unvanını büyük bir farkla koruyor. Listede Hong Kong Yönetici Başkanı yıllık 719 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, İsviçre Konfederasyonu Başkanı 606 bin dolarla takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump yıllık 400 bin dolar, İngiltere Başbakanı ise 230 bin dolar maaş alıyor; bu da Wong'un maaşının en yakın rakibinin neredeyse 4 katı olduğunu gösteriyor.