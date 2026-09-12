Dünyanın En Yüksek Maaşlı Lideri: Trump'tan 7 Kat Fazla Maaş Alıyor!
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Dünyanın en yüksek maaşlı siyasi lideri belli oldu. Singapur Başbakanı Lawrence Wong, kendi maaşına yapılacak yeni zammı açıkladı. Buna göre Wong'un yıllık geliri, 15 Ekim'den itibaren yüzde 64 oranında artarak 2,2 milyon Singapur dolarından 3,6 milyon Singapur dolarına çıkacak. Maaşıyla ilgili kritik karar alan Wong, Trump'tan 7 kat fazla maaş alıyor.
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Dünyanın en yüksek maaşlı lideri belli oldu. Maaşı tam 3.6 mliyon dolar olacak.
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Maaşını hayır kurumlarına bağışlayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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