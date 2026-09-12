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Dünyanın En Yüksek Maaşlı Lideri: Trump'tan 7 Kat Fazla Maaş Alıyor!

Dünyanın En Yüksek Maaşlı Lideri: Trump'tan 7 Kat Fazla Maaş Alıyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 14:04
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Dünyanın en yüksek maaşlı siyasi lideri belli oldu. Singapur Başbakanı Lawrence Wong, kendi maaşına yapılacak yeni zammı açıkladı. Buna göre Wong'un yıllık geliri, 15 Ekim'den itibaren yüzde 64 oranında artarak 2,2 milyon Singapur dolarından 3,6 milyon Singapur dolarına çıkacak. Maaşıyla ilgili kritik karar alan Wong, Trump'tan 7 kat fazla maaş alıyor.

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Dünyanın en yüksek maaşlı lideri belli oldu. Maaşı tam 3.6 mliyon dolar olacak.

Dünyanın en yüksek maaşlı lideri belli oldu. Maaşı tam 3.6 mliyon dolar olacak.

Dünyanın en yüksek maaşlı lideri Singapur Başbakanı Lawrence Wong, oldu.

Singapur Parlamentosu'nda konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Lawrence Wong, kamu görevlilerinin maaşlarına yönelik artışın gündeme getirdiği tartışmaların farkında olduğunu belirtti. Wong, 'Siyasi maaşlar hassas ve duygusal bir konu' sözleriyle eleştirilere yanıt verdi ve zam sürecinin şeffaf işleyeceğinin altını çizdi.

Başbakanın açıklamasına göre ilk etapta üst düzey yöneticilere yüzde 9'a varan oranda zam derhal uygulanacak. Bunun ötesindeki artışlar ise tamamen performansa bağlı olarak belirlenecek. Genç bakanların yıllık kazancının 1,35 milyon Singapur doları olması, performansa göre bu rakamın 1,8 milyon Singapur dolarına kadar çıkması planlanıyor.

Maaşını hayır kurumlarına bağışlayacak.

Maaşını hayır kurumlarına bağışlayacak.

Salı günü yaptığı açıklamada, maaşına yapılan yıllık 1,4 milyon Singapur doları (1,1 milyon ABD doları) zammı önümüzdeki beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını ifade etti.

Singapur İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre ülkede bir çalışanın aylık ortalama geliri 5.775 Singapur doları düzeyinde bulunuyor. Bu veriyle karşılaştırıldığında Başbakan Wong'un yeni maaşı, ülke ortalamasının yüz katından fazlasına denk geliyor. Singapur hükümeti, yüksek maaş politikasını yıllardır aynı gerekçeyle savunuyor: nitelikli yöneticileri kamu sektörüne çekmek ve yolsuzluğun önüne geçmek. Siyasi maaşlar bu kapsamda, ülkedeki en yüksek gelirli bin kişinin ortalama kazancı baz alınarak belirleniyor.

PoliticalSalaries.com verilerine göre Wong, yeni zamla birlikte dünyanın en yüksek maaşlı siyasi lideri unvanını büyük bir farkla koruyor. Listede Hong Kong Yönetici Başkanı yıllık 719 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, İsviçre Konfederasyonu Başkanı 606 bin dolarla takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump yıllık 400 bin dolar, İngiltere Başbakanı ise 230 bin dolar maaş alıyor; bu da Wong'un maaşının en yakın rakibinin neredeyse 4 katı olduğunu gösteriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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