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Soma'da Madenciye Acı Veda: 13 Yaşındaki Oğlu Gözyaşlarını Tutamadı

Soma'da Madenciye Acı Veda: 13 Yaşındaki Oğlu Gözyaşlarını Tutamadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 14:07

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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. İşçilerden Kerim Ören'in cenazesi 2 Ekim'de Karakurt Mahallesi'nde toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası Ören'in 13 yaşındaki oğlu Yaşar, cenaze boyunca babasının tabutunun başından ayrılmadı. Gözyaşları içinde bekleyen Yaşar, törene katılanların yüreğini dağladı.

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13 yaşındaki Yaşar babasının tabutunun başından ayrılmadı

13 yaşındaki Yaşar babasının tabutunun başından ayrılmadı

37 yaşındaki Kerim Ören'in büyük oğlu Yaşar, cenaze töreni boyunca babasının tabutunun yanında gözyaşları içinde bekledi.

Ören'in babası Yaşar Ören de cenaze namazı ve taziyeler sırasında gözyaşlarını tutamadı. Kerim Ören 2010'dan bu yana madende çalışıyordu ve emekli olmayı düşünüyordu.

Kerim Ören'in cenazesi Karakurt Mahallesi'nde toprağa verildi

Kerim Ören'in cenazesi Karakurt Mahallesi'nde toprağa verildi

Ören'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Önce yaşadığı Şair Eşref Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı, ardından cenaze Karakurt Mahallesi'ne götürüldü.

Karakurt Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ören, dualar eşliğinde Karakurt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Ören'in yakınları, iş arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Soma'da faaliyet gösteren İmbat Madencilik'e ait maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı.

Diğer 5 işçi hayatını kaybetti. Ramazan İnce, Halit Ersay, Kerim Ören, Ömer Karakaya ve İsa Olcay yaşamını yitirdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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