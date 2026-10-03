Soma'da Madenciye Acı Veda: 13 Yaşındaki Oğlu Gözyaşlarını Tutamadı

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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. İşçilerden Kerim Ören'in cenazesi 2 Ekim'de Karakurt Mahallesi'nde toprağa verildi.
Evli ve iki çocuk babası Ören'in 13 yaşındaki oğlu Yaşar, cenaze boyunca babasının tabutunun başından ayrılmadı. Gözyaşları içinde bekleyen Yaşar, törene katılanların yüreğini dağladı.
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13 yaşındaki Yaşar babasının tabutunun başından ayrılmadı
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Kerim Ören'in cenazesi Karakurt Mahallesi'nde toprağa verildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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