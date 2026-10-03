Soma'da Madenciye Acı Veda: 13 Yaşındaki Oğlu Gözyaşlarını Tutamadı

37 yaşındaki Kerim Ören'in büyük oğlu Yaşar, cenaze töreni boyunca babasının tabutunun yanında gözyaşları içinde bekledi.

Ören'in babası Yaşar Ören de cenaze namazı ve taziyeler sırasında gözyaşlarını tutamadı. Kerim Ören 2010'dan bu yana madende çalışıyordu ve emekli olmayı düşünüyordu.