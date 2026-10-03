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Yargıtay'dan Prim Günü Eksik Olanlara Emsal Karar! SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı

Yargıtay'dan Prim Günü Eksik Olanlara Emsal Karar! SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 14:20
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Pandemi döneminde evden çalışan, ancak SGK kayıtlarında eksik prim günüyle görünen bir akademisyen, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 189 günlük hizmet süresinin tescilini oy birliğiyle onayarak prim günü eksik olanları yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

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Online ders verdi, SGK kaydında 189 gün eksik göründü: Yargıtay akademisyeni haklı buldu

Online ders verdi, SGK kaydında 189 gün eksik göründü: Yargıtay akademisyeni haklı buldu

Vakıf üniversitesinde doktor öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyen, 1 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında derslerini çevrim içi yürüttü. Dersler aksamadan işledi, görev tam zamanlı ve kesintisiz biçimde sürdü. Buna rağmen SGK'ya yapılan bildirimde bu döneme ait prim günleri eksik gösterildi. Emeklilik hakkının zarar göreceğini fark eden akademisyen, çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.

Yargılama sırasında ders kayıtları, çevrim içi sistem verileri, bilirkişi raporları ve tanık anlatımları dosyaya girdi. İş Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemesi, akademisyenin söz konusu dönemde fiilen çalıştığı sonucuna vardı ve 189 günlük hizmet süresinin tescil edilmesine hükmetti. Dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'ne taşındığında daire de aynı yönde karar verdi ve süreci oy birliğiyle kesinleştirdi.

SGK başuzmanı İsa Karakaş, yaşananı "sinsi tuzak" sözleriyle tarif etti.

SGK başuzmanı İsa Karakaş, yaşananı "sinsi tuzak" sözleriyle tarif etti.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde kararı değerlendirdi. Karakaş, üniversitenin kısa çalışma ödeneği üzerinden hareket ettiğini savundu. Karakaş'a göre bu uygulama, maaş yükünün kamuya aktarılmasına yol açarken çalışanın emeklilik hakkını da riske attı. Uzmanın altını çizdiği bir nokta daha var: Akademisyenler işsizlik sigortası kapsamında olmadığı için onlara kısa çalışma yaptırılamıyor. Karakaş, yaşananı 'sinsi tuzak' sözleriyle tarif etti.

Karakaş, kararın tek bir akademisyenle sınırlı kalmayacağını vurguluyor. Ona göre bu içtihat, pandemi döneminde benzer bir durumla karşılaşan milyonlarca çalışanın SGK haklarını ve emeklilik beklentilerini geri kazanmasının yolunu açıyor. Hizmet dökümünde eksik gün gören çalışanlar için karar, geriye dönük hak arama konusunda önemli bir örnek olarak öne çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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