Yargıtay'dan Prim Günü Eksik Olanlara Emsal Karar! SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı

Vakıf üniversitesinde doktor öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyen, 1 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında derslerini çevrim içi yürüttü. Dersler aksamadan işledi, görev tam zamanlı ve kesintisiz biçimde sürdü. Buna rağmen SGK'ya yapılan bildirimde bu döneme ait prim günleri eksik gösterildi. Emeklilik hakkının zarar göreceğini fark eden akademisyen, çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.

Yargılama sırasında ders kayıtları, çevrim içi sistem verileri, bilirkişi raporları ve tanık anlatımları dosyaya girdi. İş Mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemesi, akademisyenin söz konusu dönemde fiilen çalıştığı sonucuna vardı ve 189 günlük hizmet süresinin tescil edilmesine hükmetti. Dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'ne taşındığında daire de aynı yönde karar verdi ve süreci oy birliğiyle kesinleştirdi.