"Meryem" Derya Pınar Ak Engin'le Evleniyor mu? Çirkin'in Final Bölümünün Konusu Ortaya Çıktı
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Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin, 4 Ekim Pazar akşamı final bölümüyle ekrana veda ediyor. Final özetine göre Meryem'in Engin'le evlenmeyi kabul etmesi Kadir'i sarsıyor. Kadir ise Meryem'i korumak için sakladığı gerçekleri açıklamaya hazırlanırken Savcı Arif'in hamlesiyle köşeye sıkışıyor. Lale'nin oyunu ve Cennet'in İstanbul kararıyla son bölümde ayrılık kapıda.
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Final bölümünde Meryem'in Engin'le evlenmeyi kabul etmesi, Kadir'i bambaşka bir mücadeleye sürüklüyor.
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Kadir, sakladığı gerçekleri açıklamaya hazırlanırken Savcı Arif'in hamlesiyle köşeye sıkışıyor.
Bahar aylarında pazar akşamlarının zirvesinde yer alan dizinin hikâyesi, beklenenden erken noktalanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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