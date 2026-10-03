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"Meryem" Derya Pınar Ak Engin'le Evleniyor mu? Çirkin'in Final Bölümünün Konusu Ortaya Çıktı

"Meryem" Derya Pınar Ak Engin'le Evleniyor mu? Çirkin'in Final Bölümünün Konusu Ortaya Çıktı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 14:45
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Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin, 4 Ekim Pazar akşamı final bölümüyle ekrana veda ediyor. Final özetine göre Meryem'in Engin'le evlenmeyi kabul etmesi Kadir'i sarsıyor. Kadir ise Meryem'i korumak için sakladığı gerçekleri açıklamaya hazırlanırken Savcı Arif'in hamlesiyle köşeye sıkışıyor. Lale'nin oyunu ve Cennet'in İstanbul kararıyla son bölümde ayrılık kapıda.

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Final bölümünde Meryem'in Engin'le evlenmeyi kabul etmesi, Kadir'i bambaşka bir mücadeleye sürüklüyor.

Final bölümünde Meryem'in Engin'le evlenmeyi kabul etmesi, Kadir'i bambaşka bir mücadeleye sürüklüyor.

Hatırlanacağı üzere 10. bölümde Kadir, gerçekleri açıklamadan evliliği bitirmiş ve Meryem'i yıkmıştı. Meryem'in Engin'e verdiği yanıt da bu kırılmanın ardından geliyor. Derya Pınar Ak'ın hayat verdiği Meryem'in Engin'e 'evet' demesi, Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Kadir'i derinden sarsıyor.

Kadir, Meryem'i bu evlilikten vazgeçirmek için harekete geçiyor. Ancak bu çaba onu hem Meryem'le hem de Baran Bölükbaşı'nın canlandırdığı Engin'le karşı karşıya getiriyor. Meryem ise Kadir'in tavrını bir türlü çözemiyor. Bir yandan onu kendinden uzaklaştıran, bir yandan da peşini bırakmayan Kadir'in neden böyle davrandığı sorusu, finalin en büyük düğümlerinden biri olacak.

Kadir, sakladığı gerçekleri açıklamaya hazırlanırken Savcı Arif'in hamlesiyle köşeye sıkışıyor.

Kadir, sakladığı gerçekleri açıklamaya hazırlanırken Savcı Arif'in hamlesiyle köşeye sıkışıyor.

Kadir'in Meryem'i korumak için uzun süredir gizlediği gerçekler, final bölümünde nihayet gün yüzüne çıkmak üzere. Peki Kadir bu sırrı açıklayabilecek mi?

Savcı Arif'in beklenmedik hamlesi, Kadir'in planlarını alt üst ediyor. Üstelik Meryem'in başı yalnızca bununla dertte değil. Başak Gümülcinelioğlu'nun canlandırdığı Lale'nin kurduğu oyun, Meryem'i herkesin önünde zor durumda bırakıyor. Yaşananların ardından son sözü Cennet söylüyor ve Meryem'in İstanbul'dan gitmesine karar veriyor. Final bölümünün merak edilen sorusu ise belli: Kadir, Meryem'i durdurabilecek mi?

Bahar aylarında pazar akşamlarının zirvesinde yer alan dizinin hikâyesi, beklenenden erken noktalanıyor.

Bahar aylarında pazar akşamlarının zirvesinde yer alan dizinin hikâyesi, beklenenden erken noktalanıyor.

'Çirkin' lakabıyla büyüyen Meryem ile çocukluk aşkı Kadir'in yıllar sonra yeniden kesişen hikâyesini anlatan dizi, kısa sürede pazar akşamlarının iddialı yapımlarından biri olmuştu.

25 Film imzalı dizi, ilk sezonunun 6. bölümünde 6,83 Total reytingle pazar gecesinin birincisi olmuştu. Ancak 8. bölümün ardından verilen 4 aylık aradan sonra yeni sezonda reytingler geriledi ve final kararı geldi.

Kararın ardından başroller Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak veda paylaşımı yaptı. Engin'e hayat veren Baran Bölükbaşı ise 'Yeniden zirveye hazırdık' diyerek sitemini dile getirdi.

Çirkin'in final bölümü 4 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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