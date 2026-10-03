"Meryem" Derya Pınar Ak Engin'le Evleniyor mu? Çirkin'in Final Bölümünün Konusu Ortaya Çıktı

Hatırlanacağı üzere 10. bölümde Kadir, gerçekleri açıklamadan evliliği bitirmiş ve Meryem'i yıkmıştı. Meryem'in Engin'e verdiği yanıt da bu kırılmanın ardından geliyor. Derya Pınar Ak'ın hayat verdiği Meryem'in Engin'e 'evet' demesi, Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Kadir'i derinden sarsıyor.

Kadir, Meryem'i bu evlilikten vazgeçirmek için harekete geçiyor. Ancak bu çaba onu hem Meryem'le hem de Baran Bölükbaşı'nın canlandırdığı Engin'le karşı karşıya getiriyor. Meryem ise Kadir'in tavrını bir türlü çözemiyor. Bir yandan onu kendinden uzaklaştıran, bir yandan da peşini bırakmayan Kadir'in neden böyle davrandığı sorusu, finalin en büyük düğümlerinden biri olacak.