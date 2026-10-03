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Hoşlandığını Gizleyemeyen 4 Burç

Hoşlandığını Gizleyemeyen 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 15:11
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Astrolojik yorumlarda bazı burçların duygularını saklamakta zorlandığı söyleniyor. Koç, İkizler, Yengeç ve Aslan hoşlandıkları kişiye karşı ilgilerini sözleriyle, bakışlarıyla ve davranışlarıyla belli ediyor.

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Koç Burcu

Koç Burcu

Koçlar hoşlandıkları kişiye ilgilerini doğrudan gösteriyor. Çekinmeden yaklaşıyor, ilk adımı çoğunlukla kendileri atıyor.

Peşinden gitmenin heyecanı onları cesaretlendiriyor. Hızlı kapılıp hızlı ilerledikleri için ilgileri bazen fazla yoğun algılanabiliyor. Karşılık bulunca heyecanın aynı hızla sönebildiği de söyleniyor.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

İkizler hoşlandığı kişiyle konuşmaktan vazgeçmiyor. Duygularını çoğunlukla konuşarak ifade ettiği için heyecanı anlatma biçiminden, ses tonundan ve yüz ifadesinden anlaşılıyor.

Esprili ve alaycı bir dille şakalaşmayı seviyor, karşısındakinin aynı tarzda karşılık vermesinden keyif alıyor. Niyeti net olsa da şakacı tavrı dışarıdan arkadaşça bir ilgi gibi görünebiliyor.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Yengeçler hoşlandıkları kişiyi önce kollamaya başlıyor. Sık sık halini hatırını soruyor, duygularına yer açıyor.

Başta temkinli yaklaşsalar da kendilerini rahat hissettiklerinde kartlarını açık oynuyorlar. Mutlu olduklarında yüz ifadesinden, kırıldıklarında sessizleşmelerinden ne hissettikleri okunabiliyor.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Aslanlar hoşlandıkları kişiyi iltifat ve ilgiyle kuşatıyor. Karşısındaki kendini özel hissetsin diye çaba gösteriyor ve bunu saklama gereği duymuyor.

Aynı çabayı karşılığında görmek istiyor. Hoşlandığı kişiyi çevresine göstermekten de çekinmiyor. Beklediği ilgiyi göremediğinde tavırları hemen değişebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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