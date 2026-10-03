Hoşlandığını Gizleyemeyen 4 Burç

İkizler hoşlandığı kişiyle konuşmaktan vazgeçmiyor. Duygularını çoğunlukla konuşarak ifade ettiği için heyecanı anlatma biçiminden, ses tonundan ve yüz ifadesinden anlaşılıyor.

Esprili ve alaycı bir dille şakalaşmayı seviyor, karşısındakinin aynı tarzda karşılık vermesinden keyif alıyor. Niyeti net olsa da şakacı tavrı dışarıdan arkadaşça bir ilgi gibi görünebiliyor.