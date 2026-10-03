Müzik Dinleme Alışkanlıklarımız Yıllar İçinde Nasıl Değişti?
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Bir zamanlar kasetin bandı sarılınca kurşun kalemle tamir etmeye çalışan bir nesildik; şimdilerde ise algoritmaların 'Sen bunu seversin' diye önümüze attığı şarkılarla 15 saniyelik videolar çekiyoruz. Nereden nereye dedirten müzik dinleme yolculuğumuza gelin birlikte bakalım!
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1. Fiziksel albümler bir zamanlar nesiller boyu saklanırdı.
2. Kurşun kalemle kaset sarmak müzik sevgimizin en büyülü sınavıydı.
3. Radyoda sevdiğin şarkıyı yakalamak tam bir sabır testi.
4. Bulaşan bilgisayar virüsleri müzik aşkımızın önüne geçemezdi.
5. Karışık CD hazırlamak en büyük sevgi gösterisi sayılırdı.
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6. Albüm kültürü yerini hızlı tüketilen şarkılara bıraktı.
7. Artık müzik zevkimizi sanatçılar değil algoritmalar şekillendiriyor.
8. Şarkıların kaderini sosyal medya trendleri belirliyor.
9. İlk 10 saniyede dikkat çekmeyen şarkılar anında eleniyor.
10. Günün sonunda geldiğimiz noktada artık hiçbir şarkının dosyasına veya kasetine sahip değiliz.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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