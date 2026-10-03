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Müzik Dinleme Alışkanlıklarımız Yıllar İçinde Nasıl Değişti?

etiket Müzik Dinleme Alışkanlıklarımız Yıllar İçinde Nasıl Değişti?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
03.10.2026 - 15:31
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Bir zamanlar kasetin bandı sarılınca kurşun kalemle tamir etmeye çalışan bir nesildik; şimdilerde ise algoritmaların 'Sen bunu seversin' diye önümüze attığı şarkılarla 15 saniyelik videolar çekiyoruz. Nereden nereye dedirten müzik dinleme yolculuğumuza gelin birlikte bakalım!

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1. Fiziksel albümler bir zamanlar nesiller boyu saklanırdı.

1. Fiziksel albümler bir zamanlar nesiller boyu saklanırdı.

Eskiden müzik dinlemek bayağı fiziki güç gerektiren bir hobiydi. Kasetin A yüzü biter, çevirip B yüzünü takardın. CD çizilmesin diye koluna siler, albüm kartonetindeki şarkı sözlerini ezberleyene kadar okurdun. Şimdiki gibi 'atla' tuşu yoktu; sevmediğin şarkıyı bile paşa paşa dinlerdin.

2. Kurşun kalemle kaset sarmak müzik sevgimizin en büyülü sınavıydı.

2. Kurşun kalemle kaset sarmak müzik sevgimizin en büyülü sınavıydı.

Kaset çaların pili bitmesin diye kasedi tıkır tıkır kurşun kalemle saranlar burada mı? Müzik sevgimizin ne kadar meşakkatli ama bir o kadar da tatlı bir emek gerektirdiğinin en büyük kanıtıydı bu hareket.

3. Radyoda sevdiğin şarkıyı yakalamak tam bir sabır testi.

3. Radyoda sevdiğin şarkıyı yakalamak tam bir sabır testi.

Sevdiğin şarkı radyoda çalsın diye saatlerce bekler, şarkı başladığı an kasetçaların 'REC' butonuna basardın. Ama o da ne? DJ tam şarkının ortasında konuşmaya başlardı ve bütün kayıt çöp olurdu...

4. Bulaşan bilgisayar virüsleri müzik aşkımızın önüne geçemezdi.

Limewire, BearShare ve eMule dönemi... Bir şarkı indireceksin diye bilgisayara 15 tane truva atı soktuğumuz o karanlık ama heyecanlı zamanlar. Şarkı ismi 'Tarkan - Dudu.mp3' yazar, açarsın içinden bambaşka bir şey çıkardı.

5. Karışık CD hazırlamak en büyük sevgi gösterisi sayılırdı.

Birine duyduğun hisleri anlatmanın en havalı yolu ona özel bir CD doldurmaktı. 12-13 şarkıyı özenle seçer, CD kabının kapağına tükenmez kalemle şarkı isimlerini tek tek yazardın. Şimdiki 'Spotify playlist'i yollamak' yanında biraz fazla zahmetsiz kalıyor sanki, ne dersiniz?

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6. Albüm kültürü yerini hızlı tüketilen şarkılara bıraktı.

Eskiden Sezen Aksu veya Tarkan albüm çıkardığında mağaza önünde kuyruk olunur, albüm baştan sona bir roman gibi dinlenirdi. Şimdilerde ise 'albüm' kavramı biraz rafa kalktı. Artık tek bir şarkıya odaklanıyor, hızlıca tüketip yenisine geçiyoruz.

7. Artık müzik zevkimizi sanatçılar değil algoritmalar şekillendiriyor.

Eskiden ne dinleyeceğimize müzik dergileri, radyo DJ'leri veya arkadaşlarımız karar verirdi. Şimdi ise Spotify, Apple Music veya YouTube algoritmaları bizi bizden iyi tanıyor. Pazartesi sabahı 'Haftalık Keşif' listesini açıp 'Bu algoritma benim ruhumu nereden biliyor ya?' diye sorguluyoruz.

8. Şarkıların kaderini sosyal medya trendleri belirliyor.

Bir şarkının patlaması için artık klip çekilmesine veya radyolarda dönmesine gerek yok. TikTok'ta 15 saniyelik bir akıma fon müziği olması yeterli! Hatta 80'lerden kalma bir efsane şarkı, bir Reels videosu sayesinde bir gecede Spotify küresel listelerinde 1 numaraya oturabiliyor.

9. İlk 10 saniyede dikkat çekmeyen şarkılar anında eleniyor.

Zaman artık çok hızlı akıyor. Eskiden 1,5 dakikalık enstrümantal intro'su olan şarkıları sabırla dinlerdik. Şimdi bir şarkı ilk 10-15 saniyesinde dinleyiciyi yakalayamazsa parmak hemen bir sonraki şarkıya kayıyor. Bu yüzden intro'lar kısaldı, şarkı süreleri 2 dakikanın altına düştü.

10. Günün sonunda geldiğimiz noktada artık hiçbir şarkının dosyasına veya kasetine sahip değiliz.

Aylık bir abonelik ücreti ödeyerek cebimizde milyonlarca şarkılık dev bir kütüphaneyle geziyoruz. İnternet kesildiği an müziksiz kalma riskiyle yaşasak da, dünyanın tüm seslerine tek tıkla ulaşabilmek büyük bir lüks!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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