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Yeni Müzik Alarmı: Herkesin Dikkatini Çekmeyi Başaran Adéla!

etiket Yeni Müzik Alarmı: Herkesin Dikkatini Çekmeyi Başaran Adéla!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Instagram'da, TikTok'ta ve Spotify'da bir isim daha çokça geçmeye başladı son zamanlarda: ADÉLA.

Henüz herkesin kulağında olmasa da müzik takip edenlerin ekranında sık sık çıkıyor. Slovak kökenli, 21 yaşında, şarkıcı, söz yazarı ve dansçı. Müzikleri elektronik pop türünde ve sözleri de oldukça sert. 2024'ün ortalarından beri dünya sahnelerinde hızlı bir yükselişte. Peki bu kız kimdir, nereden çıktı ve neden şimdi bu kadar ses getiriyor? Detaylarını öğrenelim.

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Adéla, Bratislava doğumlu Slovak bir şarkıcı. 21 yaşında, yani çiçeği burnunda.

Adéla, Bratislava doğumlu Slovak bir şarkıcı. 21 yaşında, yani çiçeği burnunda.

Adéla Jergová, 27 Kasım 2003'te Slovakya'nın başkenti Bratislava'da doğdu. Şu an 21 yaşında ama hayatı kariyer planlayarak kurulmuş biri. Müzik sevgisi çocukluktan beri vardı. Dans da aynı şekilde.

Hannah Montana'yı izledikten sonra hayatı tamamen değişti.

Hannah Montana'yı izledikten sonra hayatı tamamen değişti.

Adéla, daha çocukken 'Hannah Montana' izledi ve o an şarkıcı olmak istediğine karar verdi. Çoğu çocuk böyle şeyler söyler ama sonrasında unutur. Adéla unutmadı, çocukken İngilizce öğrenmeye başladı çünkü hedefi artık çok net olmuştu.

Müzik hayatına başlamadan evvel on yıl bale yaparak geçirdi.

Müzik hayatına başlamadan evvel on yıl bale yaparak geçirdi.

Müzik yapana kadar dans yapmış. Moskova'da bale eğitimi aldı, Viyana Devlet Baleti'nde ve Londra'daki English National Ballet School'da çalıştı. On yıl boyunca profesyonel balerin olarak yaşadı. Yani müzik başlamadan evvel dans dünyasında ciddi bir kariyer vardı.

Global reality şovda elenirken adını tüm müzik endüstrisine duyurdu.

Global reality şovda elenirken adını tüm müzik endüstrisine duyurdu.

2023'te HYBE ve Geffen Records'un 'The Debut: Dream Academy' adlı reality şovuna katıldı. Dünyadaki yetenekleri aramak için yapılan bu şovda elenmiş olsa da adı müzik endüstrisinin büyük şirketleri tarafından duyuldu ve tanındı.

Homewrecked şarkısıyla solo hayatına hiç yumuşak başlamadı.

Mayıs 2024'te 'Homewrecked' şarkısıyla müzik hayatına solo olarak başladı. Bu şarkı onun ilk EP'si 'The Provocateur'da yer aldı. Başlıktan ve şarkıdan anlaşılabileceği gibi, ADÉLA hiçbir şekilde yumuşak veya zarif bir tavır takınmadı. Keskin, provoke edici, kendine güvenen bir sesiyle geldi.

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Machine Girl, Superscar: Şarkılar birbiri ardına geldi ve hepsinde aynı enerji vardı.

Homewrecked'den sonra yeni şarkılarını peş peşe yayımladı. Müziği elektronik pop ve synth-pop türündedir, pulsatif beatler ve enerjetik keyboard sesler ön plandadır. Sözleri kişisel ve gerçek, hiç yapay değil. Tematik olarak hip-hop ve R&B unsurlarını pop müzikle harmanlıyor.

Eylül 2024'te Capitol Records ile anlaşarak artık tam profesyonel dünyaya girdi.

Eylül 2024'te Capitol Records ile anlaşarak artık tam profesyonel dünyaya girdi.

Capitol Records ile kontrat imzaladı ve çıkış albümü 'PRIMA'yı yayımladı. Bu noktadan sonra artık tam profesyonel dünyaya adım attı. Albümün şarkıları müzik platformlarında dikkat çekmeye başladı, dinleme sayıları arttı.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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