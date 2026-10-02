Yeni Müzik Alarmı: Herkesin Dikkatini Çekmeyi Başaran Adéla!

Instagram'da, TikTok'ta ve Spotify'da bir isim daha çokça geçmeye başladı son zamanlarda: ADÉLA.

Henüz herkesin kulağında olmasa da müzik takip edenlerin ekranında sık sık çıkıyor. Slovak kökenli, 21 yaşında, şarkıcı, söz yazarı ve dansçı. Müzikleri elektronik pop türünde ve sözleri de oldukça sert. 2024'ün ortalarından beri dünya sahnelerinde hızlı bir yükselişte. Peki bu kız kimdir, nereden çıktı ve neden şimdi bu kadar ses getiriyor? Detaylarını öğrenelim.