Yeni Müzik Alarmı: Herkesin Dikkatini Çekmeyi Başaran Adéla!
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Instagram'da, TikTok'ta ve Spotify'da bir isim daha çokça geçmeye başladı son zamanlarda: ADÉLA.
Henüz herkesin kulağında olmasa da müzik takip edenlerin ekranında sık sık çıkıyor. Slovak kökenli, 21 yaşında, şarkıcı, söz yazarı ve dansçı. Müzikleri elektronik pop türünde ve sözleri de oldukça sert. 2024'ün ortalarından beri dünya sahnelerinde hızlı bir yükselişte. Peki bu kız kimdir, nereden çıktı ve neden şimdi bu kadar ses getiriyor? Detaylarını öğrenelim.
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Adéla, Bratislava doğumlu Slovak bir şarkıcı. 21 yaşında, yani çiçeği burnunda.
Hannah Montana'yı izledikten sonra hayatı tamamen değişti.
Müzik hayatına başlamadan evvel on yıl bale yaparak geçirdi.
Global reality şovda elenirken adını tüm müzik endüstrisine duyurdu.
Homewrecked şarkısıyla solo hayatına hiç yumuşak başlamadı.
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Machine Girl, Superscar: Şarkılar birbiri ardına geldi ve hepsinde aynı enerji vardı.
Eylül 2024'te Capitol Records ile anlaşarak artık tam profesyonel dünyaya girdi.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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