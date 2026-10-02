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Yeni Miley ile Tanışmaya Hazır Olun: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Yeni Miley ile Tanışmaya Hazır Olun: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
02.10.2026 - 14:01
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Eylül ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler.  Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

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1. MILEY - Bass Persuades

Tamamen yeni bir isimle yoluna devam etme kararı alan Miley, Bass Persuades şarkısına çok konuşulan bir video klip çekti. Yeni bir kimlik ve yeni bir yüz. Miley artık soyadını kullanmayacak.

2. Cardi B - AH HA

Rap müziğin en sansasyonel isimlerinden biri olab Cardi B de yepyeni bir video kliple sevenleriyle buluştu. Cardi B her zamanki gibi oldukça iddialı.

3. ROSÉ - new trick

Blackpink üyeleri solo kariyelerine devam ediyor. ROSÉ da new trick şarkısına oldukça renkli bir video klip çekmiş.

4. Maluma, Shakira - AGUA

Oldukça konuşulan bir iş birliği ile karşınızdayız. Yıllardır başarısından ödün vermeyen Shakira, Maluma ile düet yaptığı AGUA şarkısını kliple taçlandırdı.

5. JENNIE - FALLEN ANGEL

Blackpink üyeleri durmak bilmiyor. Rosie gibi Jennie de solo kariyerinde hızla ilerliyor. Jennie, Fallen Angel şarkısına çektiği klip ile adından söz ettirmeye devam edecek görünüyor.

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6. CRUSH - BENİM OLSANA

Türkiye'nin yeni boy bandi Crush da ikinci şarkılarını bir kliple taçlanırdılar. Eylül ayı onların ayıydı desek yanlış olmaz herhalde zira her yerde Crush konuşuluyor.

7. Murda - Karambol ft. Motive

Rap müziğin sevilen iki ismi ortak bir projede buluştular. Klip de sözler de oldukça iddialı.

8. AURA - PES

Türkiye'nin yeni müzik grupları arka arkaya klip yayınlamaya devam ediyor. 4 kızdan oluşan Aura grubu da Pes şarkılarına çektikleri kliple Eylül ayını renklendirdiler.

9. KARM6 & Serdar Ortaç - Ta Burama

Serdar Ortaç yeni nesille buluştu. KARM6 grubu Serdar Ortaç ile düet yaptıkları Ta Burama şarkısına oldukça eğlenceli bir klip çekmiş. 2000'li yılları özlediyseniz gözlerinize yaşlar dolabilir.

10. MODEL - İyi Bir Sevgili

Biraz da kavuşma diyelim mi? Bu yıl tekrar birleşme kararı alan Model grubu da İyi Bir Sevgili şarkılarına çektikleri video kliple sevenlerini mutlu etmeyi başardı. Model'i özlediğimizi söylememiz gerek.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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