Yeni Miley ile Tanışmaya Hazır Olun: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
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Eylül ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
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1. MILEY - Bass Persuades
2. Cardi B - AH HA
3. ROSÉ - new trick
4. Maluma, Shakira - AGUA
5. JENNIE - FALLEN ANGEL
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6. CRUSH - BENİM OLSANA
7. Murda - Karambol ft. Motive
8. AURA - PES
9. KARM6 & Serdar Ortaç - Ta Burama
10. MODEL - İyi Bir Sevgili
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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