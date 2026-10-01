Güz Gülleri Açarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
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Müziğin nabzı Billboard Hot 100 listesinde atıyorsa bize de nabzı ölçmek düşer! Her ay olduğu gibi bu ay da Billboard Hot 100 listesini mercek altına aldık!
Kimler var?
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Olivia Rodrigo - Stupid Song
Zara Larsson - Midnight Sun
Dominic Fike - Babydoll
Adéla - Nicole Kidman
Tame Impala - Loser
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Adéla - Ain't In LA
Noah Kahan - Orbiter
Ariana Grande - petal
MILEY - Bass Persuades
Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın, müzik modunda kalın!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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