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Güz Gülleri Açarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Güz Gülleri Açarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
01.10.2026 - 19:00
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Müziğin nabzı Billboard Hot 100 listesinde atıyorsa bize de nabzı ölçmek düşer! Her ay olduğu gibi bu ay da Billboard Hot 100 listesini mercek altına aldık!

Kimler var?

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Olivia Rodrigo - Stupid Song

Olivia'nın bu sene yayımladığı albüm büyüüüük ses getirdi. Stupid Song da albümden ses getiren şarkılardan biri. Dinleme değer mi? Elbette değer!

Zara Larsson - Midnight Sun

2024 brat summer ise 2026 da Zara summer oldu! Zara Larsson, bu sene hiçbir şarkıcının yapamadığını yaptı ve her alanda duruşuyla sesi dışında ses getirdi. Tabii genetikleri de büyük rol oynuyor. 🤭

Dominic Fike - Babydoll

Yaklaşık 7 yıl önce şarkıyı yayımlamasına rağmen bu sene TikTok sayesinde Dominic Fike'ın şarkısı gündem oldu. Biz telefonun ekranında video kaydırırken karşımıza defalarca bu şarkı çıkmıştır.

Adéla - Nicole Kidman

Ve Adéla! KATSEYE daha KATSEYE değilken onlarla birlikte The Debut: Dream Academy'de yer almıştı ve elenmişti. Şimdi ise KATSEYE'ın son şarkılarını dörde, beşe, ona ve hatta 50'ye bile katladı listelerde. Uzun zamandır onları görmüyorduk, şimdi Adéla yerlerini devraldı.

Tame Impala - Loser

Dracula ile daha çok tanınmaya başlayan Tame Impala, Hot 100 listesinde Loser ile yer almaya başladı. Hot 100 listesinde neredeyse 10 şarkıdan 1'i Impala'ya ait. Loser şarkısının girişi Barış Manço'dan ilham alınarak hazırlanmış. Kendisi Manço hayranı bu arada.

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Adéla - Ain't In LA

Ve yine Adéla! The Debut: Dream Academy'de yer alanlar ve oradan ayrılanlar ne düşünüyor bilemiyoruz ama biz olsaydık çatır çatır çatlardık kıskançlıktan! Ain't In LA Hot 100 listesinde yer almasaydı olmazdı.

Noah Kahan - Orbiter

Listede yeni bir isimle karşılaştık: Noah Kahan. Orbiter'ı arkada çalsın diye açan da var, ağlamak için dinleyen de. Siz yine de peçetelerinizi hazırlayın.

Ariana Grande - petal

Albümüyle aynı adı taşıyan petal, listede olmasaydı Hot 100 biraz eksik kalırdı. Sonuç olarak Ariana Grande bu. En büyük isimlerden biri. Dinleyin.

MILEY - Bass Persuades

Farklı bir isim değil. Eski adıyla Miley Cyrus. Soyadını silip yeni bir kimlikle müzik dünyasında yer almaya başladı: MILEY. Yeni şarkısını da dinlemediyseniz sesi yükselterek dinleyin.

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın, müzik modunda kalın!

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın, müzik modunda kalın!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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