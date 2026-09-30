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Eagles'ın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Eagles'ın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
30.09.2026 - 16:00
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Biliyoruz bu seçimi yapmak oldukça zor... Çünkü Eagles'ın her şarkısı ayrı güzel... Ama bazıları var ki... Çok daha iyi! Peki senin için en iyi şarkısı hangisi?

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Tek bir cevap hakkın var... En iyi Eagles parçası hangisi?

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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