Nepal'de Yaşanan Sel Felaketinde Bir Hükümet Binası Nehre Sürüklenerek Yıkıldı

Nepal’de günlerdir etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları, ülke genelinde yıkıcı sel ve heyelan felaketlerine yol açmaya devam ediyor. Nehir debilerinin aşırı yükselmesi sonucu su yataklarına yakın yapıların tamamı büyük tehlike altına girdi. Bölgeden gelen son görüntüler, doğanın gücü karşısında insan yapımı devasa strüktürlerin ne denli çaresiz kalabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşanan felakette bir kamu binası sürüklenerek suya kapıldı. Nehrin kıyısındaki toprağın kaymasıyla başlayan süreç, koca bir yapının saniyeler içinde yok olmasıyla sonuçlandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

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