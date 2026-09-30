Nepal'de Yaşanan Sel Felaketinde Bir Hükümet Binası Nehre Sürüklenerek Yıkıldı

Nepal’de günlerdir etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları, ülke genelinde yıkıcı sel ve heyelan felaketlerine yol açmaya devam ediyor. Nehir debilerinin aşırı yükselmesi sonucu su yataklarına yakın yapıların tamamı büyük tehlike altına girdi. Bölgeden gelen son görüntüler, doğanın gücü karşısında insan yapımı devasa strüktürlerin ne denli çaresiz kalabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Yaşanan felakette bir kamu binası sürüklenerek suya kapıldı. Nehrin kıyısındaki toprağın kaymasıyla başlayan süreç, koca bir yapının saniyeler içinde yok olmasıyla sonuçlandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
Nepal'de neler oluyor?
Nepal, 2026 yılının Ağustos ayından bu yana şiddetli bir muson sezonu geçiriyor. 26 Ağustos'ta Bhotekoshi Nehri üzerinde meydana gelen buzul gölü patlamasının tetiklediği sel, çok sayıda hidroelektrik santralini ve köprüyü yok etmiş, resmi kayıtlara göre binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti. Eylül ayında ise ülkenin farklı bölgelerinde sel ve toprak kayması etkisini sürdürüyor. Paylaşılan görüntülerdeki hükümet binasının yıkılması da bu ikinci dalganın parçası.
Nehir yatağındaki su seviyesinin kritik eşiği aşmasıyla birlikte, kıyı şeridindeki toprak tabakası şiddetli debiye dayanamayarak yumuşadı ve büyük bir hızla kaymaya başladı. Tam da bu sınırda inşa edilmiş olan devasa hükümet binası, temelindeki toprağın boşalmasıyla dengeyi tamamen kaybetti. Olay sırasında binanın boşaltılmış olması muhtemel bir can kaybını önlerken, çevrede bulunan vatandaşların ve yetkililerin yaşadığı panik anları kayıtlara yansıdı.
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