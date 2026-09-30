Bir Kelimeyi Bile Günlerce Düşünebilirler: En Çabuk Alınan 3 Burç

Yengeç için asıl mesele çoğu zaman söylenen sözden çok o sözün kimden geldiği. Çok değer verdiği birinin yaptığı eleştiri, başkasından duyduğunda önemsemeyeceği bir cümleden çok daha fazla etkileyebilir. Yakın ilişkilerinde güven ve duygusal bağlılık aradığı için karşısındaki kişinin tavrındaki küçük bir değişikliği bile hemen fark edebilir.

Kırıldığında bunu her zaman açıkça söylemesi de beklenmemeli. Konuyu kapatmış gibi görünse bile gün içinde o konuşmaya tekrar dönüp “Acaba bunu neden söyledi?” diye düşünebilir. Yengeç’in alınganlığı biraz da sevdiklerinden gördüğü davranışlara fazladan anlam yüklemesinden geliyor.