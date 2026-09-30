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Bir Kelimeyi Bile Günlerce Düşünebilirler: En Çabuk Alınan 3 Burç

Bir Kelimeyi Bile Günlerce Düşünebilirler: En Çabuk Alınan 3 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 16:32
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Bazı insanlar tatsız bir konuşmayı birkaç dakika sonra geride bırakabilirken bazıları söylenen tek bir kelimeyi bile uzun süre düşünüyor. Üstelik kırılmaları için mutlaka büyük bir tartışma yaşanması da gerekmiyor; kullanılan ton, verilen kısa bir cevap ya da beklenmedik bir eleştiri bile yeterli olabiliyor. Astrolojide de çevresindeki insanların tavırlarına karşı daha hassas olduğu düşünülen burçlar var. Peki en çabuk alınan burçlar hangileri, hangi burçlar söylenenleri daha fazla kafaya takıyor? İşte küçük bir sözü bile uzun süre zihninde taşıyabilen 3 burç

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En Çabuk Alınan Burçlar Hangileri?

En Çabuk Alınan Burçlar Hangileri?

Alınganlık her zaman kırılgan görünmek anlamına gelmiyor. Bazı burçlar ne hissettiğini hemen belli ederken bazıları konuyu kapatmış gibi davranıp yaşananları kendi içinde değerlendirmeye devam edebiliyor. Özellikle ilişkilerde karşısındaki insanın sözlerine, ses tonuna ve davranışlarındaki değişime fazla anlam yükleyen burçlarda bu durum daha sık görülebiliyor. Yengeç, Balık ve Akrep ise astrolojik özellikleri nedeniyle en çabuk alınabilen burçlar arasında gösteriliyor.

Yengeç

Yengeç

Yengeç için asıl mesele çoğu zaman söylenen sözden çok o sözün kimden geldiği. Çok değer verdiği birinin yaptığı eleştiri, başkasından duyduğunda önemsemeyeceği bir cümleden çok daha fazla etkileyebilir. Yakın ilişkilerinde güven ve duygusal bağlılık aradığı için karşısındaki kişinin tavrındaki küçük bir değişikliği bile hemen fark edebilir.

Kırıldığında bunu her zaman açıkça söylemesi de beklenmemeli. Konuyu kapatmış gibi görünse bile gün içinde o konuşmaya tekrar dönüp “Acaba bunu neden söyledi?” diye düşünebilir. Yengeç’in alınganlığı biraz da sevdiklerinden gördüğü davranışlara fazladan anlam yüklemesinden geliyor.

Balık

Balık

Balık burcunun güçlü hayal dünyası ve yüksek empati duygusu bazen işleri biraz karıştırabiliyor. Karşısındaki insanın ne demek istediğini düşünürken yalnızca söylenen cümleyle yetinmeyip altında başka bir anlam olup olmadığını da sorgulayabilir.

Özellikle dışlandığını, unutulduğunu veya yeterince önemsenmediğini düşündüğü anlarda hassas tarafı daha fazla ortaya çıkıyor. Başka birinin birkaç dakika içinde unutacağı küçük bir olay Balık’ın zihninde çok daha büyük bir hikâyeye dönüşebilir. Üstelik kırıldığında tartışmak yerine sessizleşmesi de oldukça mümkün.

Akrep

Akrep

Akrep bu listenin ilk bakışta en şaşırtıcı ismi olabilir. Çünkü dışarıdan oldukça güçlü, mesafeli ve kolay etkilenmeyen biri gibi görünebilir. Ancak güvendiği kişilere karşı aynı mesafeyi korumuyor ve özellikle sadakat konusunda oldukça hassas davranabiliyor.

Birinin söylediği küçük bir imayı, sesindeki farklılığı veya normalden soğuk davranmasını kolay kolay gözden kaçırmaz. Üstelik yaşanan bir kırgınlığı hemen unutmak yerine uzun süre aklının bir köşesinde tutabilir. Akrep’i asıl rahatsız eden şey çoğu zaman tek bir cümle değil; o cümlenin arkasında güvenini sarsacak başka bir anlam olduğunu düşünmesi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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