Duvar Diplerine Folyo Sermeye Başladılar: İşe Yarayınca Vazgeçmediler

Sonbaharda dışarıda yiyecek azalıyor ve fareler tarlalardan, bahçelerden evlere geçiyor. Kilerler, bodrum katlar, garajlar ve çamaşır odaları gibi az kullanılan yerler ilk yerleştikleri köşeler arasında. Ev fareleri yalnızca evlerde değil; okullarda, restoranlarda ve gıda işletmelerinde de görülüyor. Dükkanlara ve iş yerlerine çoğu zaman paketli ürünlerin içinde ya da teslimat araçlarıyla taşınıyorlar.

Eve girmek için büyük bir açıklığa da ihtiyaçları yok. Bir fare, yaklaşık bir kalem genişliğindeki 6 milimetrelik bir delikten geçebiliyor. Kapı ve pencere kenarlarındaki aralıklar, boru geçişleri, temel çatlakları ve havalandırmalar farelerin kullandığı yollar arasında. Bu yüzden her çatlağı tek tek aramak yerine farelerin izini sürmek daha kolay oluyor.