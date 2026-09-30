Duvar Diplerine Folyo Sermeye Başladılar: İşe Yarayınca Vazgeçmediler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fareler soğuklarla birlikte sıcak ve yiyecek bulunan evlere yöneliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Folyo, gece boyunca farelerin geçtiği yerleri gösteriyor.
Folyo fareleri kaçırmıyor, giriş bulununca deliği kapatmak gerekiyor.
Farelerle kendi başına mücadele edenlerin yarısından fazlası başarısız oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın