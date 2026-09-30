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Duvar Diplerine Folyo Sermeye Başladılar: İşe Yarayınca Vazgeçmediler

Duvar Diplerine Folyo Sermeye Başladılar: İşe Yarayınca Vazgeçmediler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 16:56
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Havalar soğudukça fareler tarlalardan ve bahçelerden evlere sığınıyor. Geceleri sesleri duyuluyor ama nereden girdikleri bir türlü bulunamıyor. Bunun için evde hazırda bulunan basit bir malzeme işe yarayabiliyor: alüminyum folyo.

Gelin birlikte bakalım.

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Fareler soğuklarla birlikte sıcak ve yiyecek bulunan evlere yöneliyor.

Fareler soğuklarla birlikte sıcak ve yiyecek bulunan evlere yöneliyor.

Sonbaharda dışarıda yiyecek azalıyor ve fareler tarlalardan, bahçelerden evlere geçiyor. Kilerler, bodrum katlar, garajlar ve çamaşır odaları gibi az kullanılan yerler ilk yerleştikleri köşeler arasında. Ev fareleri yalnızca evlerde değil; okullarda, restoranlarda ve gıda işletmelerinde de görülüyor. Dükkanlara ve iş yerlerine çoğu zaman paketli ürünlerin içinde ya da teslimat araçlarıyla taşınıyorlar.

Eve girmek için büyük bir açıklığa da ihtiyaçları yok. Bir fare, yaklaşık bir kalem genişliğindeki 6 milimetrelik bir delikten geçebiliyor. Kapı ve pencere kenarlarındaki aralıklar, boru geçişleri, temel çatlakları ve havalandırmalar farelerin kullandığı yollar arasında. Bu yüzden her çatlağı tek tek aramak yerine farelerin izini sürmek daha kolay oluyor.

Folyo, gece boyunca farelerin geçtiği yerleri gösteriyor.

Folyo, gece boyunca farelerin geçtiği yerleri gösteriyor.

Alüminyum folyo hafif, en küçük temasta buruşuyor ve ses çıkarıyor. Bu yüzden doğru yerlere konduğunda iz sürmeye yarıyor. Yöntem şöyle uygulanıyor:

Folyoyu yerleştirin: Küçük folyo parçalarını duvar diplerine, mobilyaların arkasına, kapı eşiklerine ve boruların çevresine koyun. Kıpırdayınca belli olması için üzerlerine hiçbir şey koymayın.

Odayı kapatın: Gece odadan çıkın ve parçaları oynatabilecek hava akımını azaltın.

Sabah kontrol edin: Buruşan ya da yerinden kayan parçalar, farelerin o bölgeden geçtiğini gösteriyor.

Parçaları yaklaştırın: Folyoyu bir iki gece boyunca şüpheli bölgeye doğru kaydırarak giriş noktasına ulaşabilirsiniz.

Folyo fareleri kaçırmıyor, giriş bulununca deliği kapatmak gerekiyor.

Folyo fareleri kaçırmıyor, giriş bulununca deliği kapatmak gerekiyor.

Alüminyum folyo kesin bir kovucu değil, yalnızca farelerin nereden geçtiğini anlamaya yarıyor. Geçiş yeri bulunduktan sonra kapılar, pencereler, duvar derzleri, boru çevreleri, havalandırmalar ve temel çatlakları kontrol edilmeli. Madeni para büyüklüğündeki bir delik bile sağlam malzemelerle kapatılmalı.

Yiyeceğe ulaşmayı zorlaştırmak da en az bu kadar önemli. Un, şeker, makarna ve tahılların açık paketlerde bırakılmak yerine hava geçirmez kaplara konması öneriliyor.

Farelerle kendi başına mücadele edenlerin yarısından fazlası başarısız oluyor.

Farelerle kendi başına mücadele edenlerin yarısından fazlası başarısız oluyor.

Fransa'da Ipsos'un 2022'de yaptığı bir araştırmaya göre ülkedeki insanların yüzde 62'si 2017-2022 yılları arasında en az bir kez haşere sorunu yaşadı. Yüzde 13'ü yalnızca 2021 yılında evinde farelerle uğraştı. Farelerden kurtulmak için harcanan para ortalama 379 euroyu buldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 71'i sorunu kendi başına çözmeye çalıştı ancak yüzde 51'i başarısız oldu. Dışkı, kemirme izleri ya da geçmeyen tırmalama sesleri varsa ev yöntemleri yetersiz kalabiliyor. Bu durumda bir profesyonelden destek almak sorunu daha hızlı çözebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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