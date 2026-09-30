Sizin İçin Karşılaştırdık: Casper Nirvana X700 vs Casper Nirvana X650
25-35 bin TL bütçeyle hafif, yapay zeka tuşlu ve uzun soluklu bir laptop arayanlar için Casper'ın iki Nirvana modelini fiyat, bellek, batarya ve kullanım senaryolarına göre yan yana koyduk.
Son Güncelleme: 29 Eylül 2026
25-35 bin TL bütçeyle hafif, yapay zeka destekli ve fiyat/performans odaklı bir laptop arıyorsan Casper Nirvana X700 ve Casper Nirvana X650 bu aralığa giren iki güçlü aday. İkisi de 1.6 kg ağırlık, 19.2 mm incelik, 15.6 inç FHD IPS ekran, Copilot tuşu ve 180° açılan ekran sunuyor. Casper Nirvana X700, 28.812 TL'den başlayan fiyatıyla X650'ye göre yaklaşık %16 daha uygun; öğrenci bütçesi, ofis ve internet kullanımı için en ekonomik giriş kapısı. Casper Nirvana X650 ise 34.360 TL'den başlıyor; DDR5 bellek, 53.58 Wh batarya ve Series 2 Intel® Core™ 5 210H işlemci seçeneğiyle dizi-film, ödev ve yapay zeka araçlarıyla uzun saatler geçirecekler için daha uzun soluklu bir seçenek.
Casper Nirvana X700 ile X650 aynı hafif gövdeyi paylaşıyor; farkı fiyat, bellek ve batarya yaratıyor
25-35 bin TL bütçeye hangi Casper laptop uygun?
25-35 bin TL bütçe için Casper'ın Nirvana serisinden iki model öne çıkıyor: Casper Nirvana X700 ve Casper Nirvana X650. Casper'ın resmi sitesinde X700 28.812 TL'den, X650 ise 34.360 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Yani iki model de bu bütçenin içinde kalıyor; Nirvana X700 alt sınıra, Nirvana X650 ise üst sınıra daha yakın duruyor.
Bu fiyatlar, Casper.com.tr'de 29 Eylül 2026 itibarıyla görünen başlangıç fiyatları. İki modelde de işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemini satın alırken özelleştirebiliyorsun; seçtiğin donanıma göre fiyat da değişiyor.
Casper Nirvana X700 ile X650 arasındaki fark ne?
Casper Nirvana X700 ile X650 arasındaki temel fark bellek teknolojisi, batarya kapasitesi ve işlemci seçenekleri. İki model de aynı 357.4 x 227.9 x 19.2 mm gövdeyi, 1.6 kg ağırlığı ve 15.6 inç FHD IPS ekranı paylaşıyor. Nirvana X700 DDR4 bellek ve 38 Wh batarya kullanırken, Nirvana X650 DDR5 4800 MHz bellek ve 53.58 Wh batarya ile geliyor.
|Özellik
|Casper Nirvana X700Fiyat odaklı seçim
|Casper Nirvana X650Batarya ve DDR5 odaklı seçim
|Başlangıç fiyatı
|28.812 TL ≈%16 daha uygun
|34.360 TL
|İşlemci seçenekleri
|AMD Ryzen™ 5 7430U, 13. Nesil Intel® Core™ i3 1315U / i5 13420H / i7 13620H
|Series 2 Intel® Core™ 5 210H, 13. Nesil Intel® Core™ i3 1315U / i5 13420H / i7 13620H
|Ekran kartı
|Dahili (Intel® Iris® Xe / AMD Radeon®)
|Dahili (Intel® Iris® Xe)
|RAM
|DDR4; 8 / 16 / 32 / 64 GB
|DDR5 4800 MHz; 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 GB DDR5
|Maks. bellek / slot
|64 GB / 2 adet SODIMM
|64 GB / 2 adet SODIMM
|Depolama
|M.2 NVMe SSD; 250 GB - 2 TB
|M.2 NVMe SSD; 250 GB - 2 TB
|Ekran
|15.6' FHD IPS, %45, 250 nit
|15.6' FHD IPS, %45, 250 nit
|Ağırlık / incelik
|1.6 kg / 19.2 mm
|1.6 kg / 19.2 mm
|Batarya
|2 hücre, 38 Wh, 5000 mAh, Akıllı Batarya
|3 hücre, 53.58 Wh, 4700 mAh, Akıllı Batarya ≈%41 daha yüksek Wh
|Adaptör
|45W
|65W
|Kamera
|2 MP HD 720p, sürgülü kapak
|2 MP HD 720p, sürgülü kapak
|Bağlantı
|Intel® Wi-Fi 6 AX101, Bluetooth® 5.2
|Intel® Wi-Fi 6 AX101, Bluetooth® 5.2
|Ses
|2W x 2 stereo hoparlör, Dolby Audio
|2W x 2 stereo hoparlör, Dolby Audio
|Portlar
|2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart, Ethernet, mikrofon, Kensington kilit
|2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart, Ethernet, mikrofon, Kensington kilit
|Renk
|Metalik Gri, Gece Mavisi
|Metalik Gri
|Yapay zeka
|Copilot tuşu
|Microsoft Copilot tuşu
|İşletim sistemi
|Windows 11 Pro / Windows 11 Home SL / FreeDOS
|Windows 11 Pro / Windows 11 Home SL / FreeDOS
|Garanti
|24 ay
|24 ay
Tablodan çıkan kısa özet
- Fiyat: Casper Nirvana X700, X650'ye göre başlangıçta yaklaşık 5.548 TL (≈%16) daha uygun.
- Batarya: Casper Nirvana X650'nin 53.58 Wh bataryası, X700'ün 38 Wh bataryasından yaklaşık %41 daha yüksek kapasiteye sahip.
- Bellek: Nirvana X650'deki DDR5 için Casper, DDR4'e kıyasla %15'e varan performans farkı belirtiyor.
- Ortak noktalar: Ağırlık, ekran, kamera, portlar, Wi-Fi 6 ve 24 ay garanti iki modelde de aynı.
Okul çantasına da ofise de uyuyor: 1.6 kg gövde, 180° ekran ve dizi-film için Dolby sesli 15.6 inç panel
Copilot tuşu, 45W sınıfı işlemciler ve 64 GB'a çıkan RAM: yapay zeka araçları ve yıllarca kullanım için sağlam altyapı
Sıkça Sorulan Sorular
Casper Nirvana X700 ve X650'de harici ekran kartı var mı?
Hayır, Casper Nirvana X700 ve X650 dahili ekran kartıyla geliyor. Intel işlemcili modellerde Intel® Iris® Xe grafik kullanılıyor; AMD Ryzen™ 5 7430U işlemcili Nirvana X700'de ise AMD Radeon® grafik bulunuyor. Ofis, internet, dizi-film ve yapay zeka araçları için bu yapı yeterli; ağır oyunlar için Casper'ın Excalibur serisi daha uygun.
Casper Nirvana X700 ve X650'de RAM sonradan artırılabilir mi?
Evet, Casper Nirvana X700 ve X650'de 2 adet SODIMM bellek yuvası bulunuyor ve iki model de 64 GB'a kadar RAM destekliyor. Nirvana X700 DDR4, Nirvana X650 ise DDR5 bellek kullanıyor. İstersen RAM ve SSD kapasitesini satın alırken Casper'ın özelleştirme ekranından da seçebiliyorsun.
Casper Nirvana X700 ve X650 işletim sistemiyle mi geliyor?
Casper Nirvana X700 ve X650'de Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri var. FreeDOS seçeneğinde cihaz işletim sistemi olmadan geliyor ve Windows lisansının ayrıca satın alınması gerekiyor. Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor.
Casper Nirvana X700 ve X650'nin garanti süresi ne kadar?
Casper Nirvana X700 ve X650'nin garanti süresi, cihazın fatura tarihinden itibaren 24 ay yani 2 yıl. Casper sitesinde ayrıca Genişletilmiş Garanti Paketi seçeneği de listeleniyor.
Son söz: Bütçeyi korumak isteyene Casper Nirvana X700, batarya ve DDR5'i önemseyene Casper Nirvana X650
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