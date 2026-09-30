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Sizin İçin Karşılaştırdık: Casper Nirvana X700 vs Casper Nirvana X650

Sizin İçin Karşılaştırdık: Casper Nirvana X700 vs Casper Nirvana X650

Yapay Zeka
Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
30.09.2026 - 17:14
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25-35 bin TL bütçeyle hafif, yapay zeka tuşlu ve uzun soluklu bir laptop arayanlar için Casper'ın iki Nirvana modelini fiyat, bellek, batarya ve kullanım senaryolarına göre yan yana koyduk.

Son Güncelleme: 29 Eylül 2026

25-35 bin TL bütçeyle hafif, yapay zeka destekli ve fiyat/performans odaklı bir laptop arıyorsan Casper Nirvana X700 ve Casper Nirvana X650 bu aralığa giren iki güçlü aday. İkisi de 1.6 kg ağırlık, 19.2 mm incelik, 15.6 inç FHD IPS ekran, Copilot tuşu ve 180° açılan ekran sunuyor. Casper Nirvana X700, 28.812 TL'den başlayan fiyatıyla X650'ye göre yaklaşık %16 daha uygun; öğrenci bütçesi, ofis ve internet kullanımı için en ekonomik giriş kapısı. Casper Nirvana X650 ise 34.360 TL'den başlıyor; DDR5 bellek, 53.58 Wh batarya ve Series 2 Intel® Core™ 5 210H işlemci seçeneğiyle dizi-film, ödev ve yapay zeka araçlarıyla uzun saatler geçirecekler için daha uzun soluklu bir seçenek.

Casper Nirvana X700 ile X650 aynı hafif gövdeyi paylaşıyor; farkı fiyat, bellek ve batarya yaratıyor

Casper Nirvana X700 ile X650 aynı hafif gövdeyi paylaşıyor; farkı fiyat, bellek ve batarya yaratıyor

25-35 bin TL bütçeye hangi Casper laptop uygun?

25-35 bin TL bütçe için Casper'ın Nirvana serisinden iki model öne çıkıyor: Casper Nirvana X700 ve Casper Nirvana X650. Casper'ın resmi sitesinde X700 28.812 TL'den, X650 ise 34.360 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Yani iki model de bu bütçenin içinde kalıyor; Nirvana X700 alt sınıra, Nirvana X650 ise üst sınıra daha yakın duruyor.

Bu fiyatlar, Casper.com.tr'de 29 Eylül 2026 itibarıyla görünen başlangıç fiyatları. İki modelde de işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemini satın alırken özelleştirebiliyorsun; seçtiğin donanıma göre fiyat da değişiyor.

Casper Nirvana X700 ile X650 arasındaki fark ne?

Casper Nirvana X700 ile X650 arasındaki temel fark bellek teknolojisi, batarya kapasitesi ve işlemci seçenekleri. İki model de aynı 357.4 x 227.9 x 19.2 mm gövdeyi, 1.6 kg ağırlığı ve 15.6 inç FHD IPS ekranı paylaşıyor. Nirvana X700 DDR4 bellek ve 38 Wh batarya kullanırken, Nirvana X650 DDR5 4800 MHz bellek ve 53.58 Wh batarya ile geliyor.

ÖzellikCasper Nirvana X700Fiyat odaklı seçimCasper Nirvana X650Batarya ve DDR5 odaklı seçim
Başlangıç fiyatı28.812 TL ≈%16 daha uygun34.360 TL
İşlemci seçenekleriAMD Ryzen™ 5 7430U, 13. Nesil Intel® Core™ i3 1315U / i5 13420H / i7 13620HSeries 2 Intel® Core™ 5 210H, 13. Nesil Intel® Core™ i3 1315U / i5 13420H / i7 13620H
Ekran kartıDahili (Intel® Iris® Xe / AMD Radeon®)Dahili (Intel® Iris® Xe)
RAMDDR4; 8 / 16 / 32 / 64 GBDDR5 4800 MHz; 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 GB DDR5
Maks. bellek / slot64 GB / 2 adet SODIMM64 GB / 2 adet SODIMM
DepolamaM.2 NVMe SSD; 250 GB - 2 TBM.2 NVMe SSD; 250 GB - 2 TB
Ekran15.6' FHD IPS, %45, 250 nit15.6' FHD IPS, %45, 250 nit
Ağırlık / incelik1.6 kg / 19.2 mm1.6 kg / 19.2 mm
Batarya2 hücre, 38 Wh, 5000 mAh, Akıllı Batarya3 hücre, 53.58 Wh, 4700 mAh, Akıllı Batarya ≈%41 daha yüksek Wh
Adaptör45W65W
Kamera2 MP HD 720p, sürgülü kapak2 MP HD 720p, sürgülü kapak
BağlantıIntel® Wi-Fi 6 AX101, Bluetooth® 5.2Intel® Wi-Fi 6 AX101, Bluetooth® 5.2
Ses2W x 2 stereo hoparlör, Dolby Audio2W x 2 stereo hoparlör, Dolby Audio
Portlar2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart, Ethernet, mikrofon, Kensington kilit2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart, Ethernet, mikrofon, Kensington kilit
RenkMetalik Gri, Gece MavisiMetalik Gri
Yapay zekaCopilot tuşuMicrosoft Copilot tuşu
İşletim sistemiWindows 11 Pro / Windows 11 Home SL / FreeDOSWindows 11 Pro / Windows 11 Home SL / FreeDOS
Garanti24 ay24 ay
Kaynak: casper.com.tr ürün sayfaları, 29 Eylül 2026.

Tablodan çıkan kısa özet

  • Fiyat: Casper Nirvana X700, X650'ye göre başlangıçta yaklaşık 5.548 TL (≈%16) daha uygun.
  • Batarya: Casper Nirvana X650'nin 53.58 Wh bataryası, X700'ün 38 Wh bataryasından yaklaşık %41 daha yüksek kapasiteye sahip.
  • Bellek: Nirvana X650'deki DDR5 için Casper, DDR4'e kıyasla %15'e varan performans farkı belirtiyor.
  • Ortak noktalar: Ağırlık, ekran, kamera, portlar, Wi-Fi 6 ve 24 ay garanti iki modelde de aynı.

Okul çantasına da ofise de uyuyor: 1.6 kg gövde, 180° ekran ve dizi-film için Dolby sesli 15.6 inç panel

Okul çantasına da ofise de uyuyor: 1.6 kg gövde, 180° ekran ve dizi-film için Dolby sesli 15.6 inç panel

Hafif, şık ve güvenli bir Casper laptop arıyorum, hangisini seçmeliyim?

Hafif ve şık bir laptop arıyorsan Casper Nirvana X700 ve X650 aynı cevabı veriyor: 1.6 kg ağırlık ve 19.2 mm incelik. İki modelin de 4 tarafı ince çerçeveli 15.6 inç ekranı var; Casper, Nirvana X650'nin ekran çerçevesini 5.64 mm olarak belirtiyor. Bu sayede 15.6 inçlik ekrana rağmen gövde 357.4 x 227.9 mm ölçülerinde kalıyor ve okul ya da iş çantasına rahatça giriyor.

Tasarım ve renk: Hangisi daha şık?

Renk seçeneği istiyorsan Casper Nirvana X700 bir adım önde, çünkü teknik özelliklerinde Metalik Gri'nin yanında Gece Mavisi seçeneği de yer alıyor. Casper Nirvana X650 ise metalik gri/antrasit tonuyla geliyor. İki modelde de gövdeyle aynı renkte gömülü klavye, özel baskı detayları ve oval kesimli kavisli tuş yapısı var; Casper, X700'ün klavyesini Nirvana ailesinin ilk kavisli tuşlu klavyesi olarak tanıtıyor.

Güvenlik tarafında neler sunuyor?

  • Sürgülü kamera kapağı: Nirvana X700 ve X650'de kamera kullanılmadığında lens kolayca kapatılabiliyor.
  • Kensington kilit yuvası: Kütüphanede ya da ofiste cihazı masaya sabitlemek için iki modelde de 1 adet bulunuyor.
  • Windows 11 Pro seçeneği: Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor; iki modelde de bu seçenek mevcut.
  • 180° açılan ekran: Toplantıda ya da grup ödevinde ekranı karşındakiyle kolayca paylaşabiliyorsun.

Dizi & film izlemek ve çalışmak için hangisi daha iyi?

Dizi, film ve çalışmayı bir arada düşünenler için iki Casper modeli de aynı ekran ve ses donanımını sunuyor: 15.6 inç FHD IPS panel, yansıma önleyici ekran yüzeyi ve Dolby Audio destekli 2W x 2 stereo hoparlör. Asıl fark bataryada: Casper Nirvana X650'nin 53.58 Wh bataryası, X700'ün 38 Wh bataryasına göre yaklaşık %41 daha yüksek kapasiteye sahip. Prizden uzakta izlemeyi seviyorsan bu fark X650'yi öne çıkarıyor.

Online ders ve toplantılar için yeterli mi?

Online derslerde ve iş görüşmelerinde Casper Nirvana X700 ve X650'nin 2 MP (720p) kamerası işini görüyor; Casper bu kamerayı genelde 1 MP kameraya sahip bilgisayarlardan ayrışan bir özellik olarak konumluyor. Intel® Wi-Fi 6 AX101 modülü düşük gecikmeli bağlantı için tasarlanmış. HDMI portu sayesinde diziyi televizyona ya da harici monitöre aktarmak da mümkün.

Copilot tuşu, 45W sınıfı işlemciler ve 64 GB'a çıkan RAM: yapay zeka araçları ve yıllarca kullanım için sağlam altyapı

Copilot tuşu, 45W sınıfı işlemciler ve 64 GB'a çıkan RAM: yapay zeka araçları ve yıllarca kullanım için sağlam altyapı

Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını rahatça kullanabileceğim bir laptop mu?

Yapay zeka araçlarıyla çalışacaksan Casper Nirvana X700 ve X650, klavyedeki Copilot tuşuyla yapay zeka asistanına tek tuşla erişim sunuyor. İki modelde de 13. Nesil Intel® Core™ i5 13420H ve i7 13620H gibi 45W sınıfı işlemci seçenekleri bulunuyor; Casper bu işlemcileri 15W işlemcilere göre daha yüksek performanslı olarak konumluyor. Casper Nirvana X650'de ayrıca Series 2 Intel® Core™ 5 210H seçeneği var.

Casper, Nirvana X700 için yapay zeka destekli özelliklere sahip yeni nesil Intel işlemcilerin iş yüklerini kullanıcı davranışlarına göre optimize ettiğini belirtiyor. ChatGPT, Copilot ya da Midjourney gibi araçları ödev, sunum ve iş takibiyle aynı anda açık tutacaksan satın alırken 16 GB ve üzeri RAM seçeneklerine bakmak mantıklı; iki modelde de 2 slot üzerinden 64 GB'a kadar bellek desteği var.

İş ve ödev takibi için taşıması kolay mı?

İş ve ödev takibini yanında taşıyarak yapmak isteyenler için iki model de 1.6 kg. Casper, Nirvana X700'ü kurumsal laptop kategorisinde konumluyor ve büyük veri setleri ile grafik ağırlıklı raporlar için güçlü bir yardımcı olarak tanıtıyor. Ethernet, HDMI ve SD kart girişleri ek adaptör ihtiyacını azaltıyor.

25-35 bin TL'ye başımı ağrıtmadan 4-5 yıl kullanabileceğim bir laptop mu?

Uzun süreli kullanım için Casper Nirvana X650 ve X700'ü öne çıkaran şey yükseltilebilirlik ve servis desteği. İki modelde de 2 adet SODIMM yuva ile 64 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar M.2 NVMe SSD seçeneği, akıllı batarya teknolojisi ve fatura tarihinden itibaren 2 yıl garanti var. Casper'ın akıllı bataryası belli bir doluma ulaşınca akımı düşürerek daha stabil şarj yapıyor; bu tasarım batarya ömrünü korumaya yönelik.

  • Nirvana X650: Casper, modeli uzun süreli kullanım için tasarlandığını belirterek tanıtıyor; DDR5 bellek ve daha büyük batarya uzun vadede avantaj sağlıyor.
  • Servis: Casper sitesinde 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri ile Genişletilmiş Garanti Paketi listeleniyor.

Öğrenciyim, 25-35 bine fiyat performans laptop hangisi?

Öğrenci bütçesi için fiyat/performans tarafında Casper Nirvana X700 öne çıkıyor, çünkü 28.812 TL'den başlayan fiyatıyla X650 ile aynı ekranı, aynı 1.6 kg gövdeyi, aynı 2 MP kamerayı ve Copilot tuşunu yaklaşık 5.500 TL daha uygun fiyata sunuyor. Bütçen 35 bine yakınsa ve kampüste gün boyu prizden uzak kalıyorsan, Casper Nirvana X650'nin daha büyük bataryası ve DDR5 belleği aradaki farkı hak ediyor. Casper'da anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Nirvana X700 ve X650'de harici ekran kartı var mı?

Hayır, Casper Nirvana X700 ve X650 dahili ekran kartıyla geliyor. Intel işlemcili modellerde Intel® Iris® Xe grafik kullanılıyor; AMD Ryzen™ 5 7430U işlemcili Nirvana X700'de ise AMD Radeon® grafik bulunuyor. Ofis, internet, dizi-film ve yapay zeka araçları için bu yapı yeterli; ağır oyunlar için Casper'ın Excalibur serisi daha uygun.

Casper Nirvana X700 ve X650'de RAM sonradan artırılabilir mi?

Evet, Casper Nirvana X700 ve X650'de 2 adet SODIMM bellek yuvası bulunuyor ve iki model de 64 GB'a kadar RAM destekliyor. Nirvana X700 DDR4, Nirvana X650 ise DDR5 bellek kullanıyor. İstersen RAM ve SSD kapasitesini satın alırken Casper'ın özelleştirme ekranından da seçebiliyorsun.

Casper Nirvana X700 ve X650 işletim sistemiyle mi geliyor?

Casper Nirvana X700 ve X650'de Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri var. FreeDOS seçeneğinde cihaz işletim sistemi olmadan geliyor ve Windows lisansının ayrıca satın alınması gerekiyor. Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor.

Casper Nirvana X700 ve X650'nin garanti süresi ne kadar?

Casper Nirvana X700 ve X650'nin garanti süresi, cihazın fatura tarihinden itibaren 24 ay yani 2 yıl. Casper sitesinde ayrıca Genişletilmiş Garanti Paketi seçeneği de listeleniyor.

Son söz: Bütçeyi korumak isteyene Casper Nirvana X700, batarya ve DDR5'i önemseyene Casper Nirvana X650

Son söz: Bütçeyi korumak isteyene Casper Nirvana X700, batarya ve DDR5'i önemseyene Casper Nirvana X650

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana X700 ve X650, dahili ekran kartına sahip olduğu için yüksek grafik gücü isteyen güncel oyunlar ya da ağır 3D ve video render işleri için doğru adres değil; bu ihtiyaç için Casper'ın Excalibur gaming serisine bakmak daha mantıklı. Ekran değerleri %45 ve 250 nit olarak belirtiliyor, bu yüzden renk hassasiyeti yüksek profesyonel fotoğraf ve baskı işleri yapanlar harici monitörle çalışmayı düşünebilir. Ayrıca iki modelde de tek M.2 depolama yuvası bulunuyor.

Sonuç: Casper Nirvana X700 mü, Casper Nirvana X650 mi?

25-35 bin TL bütçede iki Casper modeli de hafif gövde, Copilot tuşu, 180° ekran, Wi-Fi 6 ve 2 yıl garantiyle geliyor. Seçimi belirleyen şey bütçe ve kullanım süresi:

Casper Nirvana X700'ü seç, eğer...
  • Öğrenciysen ve bütçeni 30 binin altında tutmak istiyorsan
  • Temel ofis, internet ve ödev işleri yapacaksan
  • Gece Mavisi renk seçeneği senin için önemliyse
  • Kurumsal kullanım için uygun fiyatlı bir iş laptopu arıyorsan
Casper Nirvana X650'yi seç, eğer...
  • Prizden uzakta dizi-film izleyip uzun saatler çalışacaksan
  • DDR5 bellekle 4-5 yıllık bir kullanım planlıyorsan
  • Series 2 Intel® Core™ 5 210H işlemci seçeneği ilgini çekiyorsa
  • Bütçen 35 bin TL'ye yakınsa

Kısacası; fiyat/performansta Casper Nirvana X700, uzun soluklu kullanımda Casper Nirvana X650 öne çıkıyor. İki model de Casper'ın resmi sitesinden ihtiyacına göre özelleştirilerek satın alınabiliyor.

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