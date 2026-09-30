Sizin İçin Karşılaştırdık: Casper Nirvana X700 vs Casper Nirvana X650

Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını rahatça kullanabileceğim bir laptop mu?

Yapay zeka araçlarıyla çalışacaksan Casper Nirvana X700 ve X650, klavyedeki Copilot tuşuyla yapay zeka asistanına tek tuşla erişim sunuyor. İki modelde de 13. Nesil Intel® Core™ i5 13420H ve i7 13620H gibi 45W sınıfı işlemci seçenekleri bulunuyor; Casper bu işlemcileri 15W işlemcilere göre daha yüksek performanslı olarak konumluyor. Casper Nirvana X650'de ayrıca Series 2 Intel® Core™ 5 210H seçeneği var.

Casper, Nirvana X700 için yapay zeka destekli özelliklere sahip yeni nesil Intel işlemcilerin iş yüklerini kullanıcı davranışlarına göre optimize ettiğini belirtiyor. ChatGPT, Copilot ya da Midjourney gibi araçları ödev, sunum ve iş takibiyle aynı anda açık tutacaksan satın alırken 16 GB ve üzeri RAM seçeneklerine bakmak mantıklı; iki modelde de 2 slot üzerinden 64 GB'a kadar bellek desteği var.

İş ve ödev takibi için taşıması kolay mı?

İş ve ödev takibini yanında taşıyarak yapmak isteyenler için iki model de 1.6 kg. Casper, Nirvana X700'ü kurumsal laptop kategorisinde konumluyor ve büyük veri setleri ile grafik ağırlıklı raporlar için güçlü bir yardımcı olarak tanıtıyor. Ethernet, HDMI ve SD kart girişleri ek adaptör ihtiyacını azaltıyor.

25-35 bin TL'ye başımı ağrıtmadan 4-5 yıl kullanabileceğim bir laptop mu?

Uzun süreli kullanım için Casper Nirvana X650 ve X700'ü öne çıkaran şey yükseltilebilirlik ve servis desteği. İki modelde de 2 adet SODIMM yuva ile 64 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar M.2 NVMe SSD seçeneği, akıllı batarya teknolojisi ve fatura tarihinden itibaren 2 yıl garanti var. Casper'ın akıllı bataryası belli bir doluma ulaşınca akımı düşürerek daha stabil şarj yapıyor; bu tasarım batarya ömrünü korumaya yönelik.

Nirvana X650: Casper, modeli uzun süreli kullanım için tasarlandığını belirterek tanıtıyor; DDR5 bellek ve daha büyük batarya uzun vadede avantaj sağlıyor.

Casper, modeli uzun süreli kullanım için tasarlandığını belirterek tanıtıyor; DDR5 bellek ve daha büyük batarya uzun vadede avantaj sağlıyor. Servis: Casper sitesinde 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri ile Genişletilmiş Garanti Paketi listeleniyor.

Öğrenciyim, 25-35 bine fiyat performans laptop hangisi?

Öğrenci bütçesi için fiyat/performans tarafında Casper Nirvana X700 öne çıkıyor, çünkü 28.812 TL'den başlayan fiyatıyla X650 ile aynı ekranı, aynı 1.6 kg gövdeyi, aynı 2 MP kamerayı ve Copilot tuşunu yaklaşık 5.500 TL daha uygun fiyata sunuyor. Bütçen 35 bine yakınsa ve kampüste gün boyu prizden uzak kalıyorsan, Casper Nirvana X650'nin daha büyük bataryası ve DDR5 belleği aradaki farkı hak ediyor. Casper'da anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de bulunuyor.