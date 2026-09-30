Daha Dün Baba Olmuştu: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Oğulları Ali’nin İlk Yaşını Kutladı!
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Tolga Sarıtaş, yıllardır farklı karakterlerle ekranların sevilen isimleri arasında.
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Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, uzun süren birlikteliklerini 2024 yılında evlilikle taçlandırdı.
Oğulları Ali bir yaşına giren çift, orman temalı bir doğum günü kutlaması hazırladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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