Daha Dün Baba Olmuştu: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Oğulları Ali’nin İlk Yaşını Kutladı!

Onu önce Şehzade Cihangir olarak tanıdık, ardından gençlik dizilerinde ve aksiyonun merkezinde izledik. Tolga Sarıtaş, kariyeri boyunca farklı türlerdeki yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Sarıtaş’ın canlandırdığı karakterler, diziler bittikten sonra da izleyicinin hafızasında kaldı.

Muhteşem Yüzyıl’da hayat verdiği Şehzade Cihangir, kariyerindeki önemli duraklardan biriydi. Güneşin Kızları’ndaki Ali Mertoğlu karakteri ise özellikle genç izleyiciler tarafından yakından takip edilmesini sağladı. Bu iki yapım, oyuncuyu farklı hikayelerin içinde izleme fırsatı verdi.

Söz’de canlandırdığı Yavuz Karasu’yla birlikte aksiyon türündeki rollerinde de öne çıktı. Dizinin takipçilerinin “Sarı Komutan” olarak hatırladığı karakter, Sarıtaş’ın kariyerine uluslararası bir adaylık da getirdi. Oyuncu, 2018’de Söz’deki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

Arıza’da Ali Rıza’yı, Haluk Bilginer’le birlikte rol aldığı Baba’da ise Kadir Saruhanlı’yı canlandırdı. Televizyon projelerinin yanında sinemada ve dijital platformlarda da izleyici karşısına çıktı.

Son dönemde TRT 1’de yayınlanan Teşkilat’ta Altay karakterine hayat veren Sarıtaş, ekran yolculuğunu sürdürüyor. Ancak oyuncunun hayatındaki önemli gelişmeler yalnızca setlerle sınırlı değil. Zeynep Mayruk’la evliliğinin ardından baba olan Sarıtaş, şimdi oğlunun ilk yaşının mutluluğunu yaşıyor.