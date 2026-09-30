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Daha Dün Baba Olmuştu: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Oğulları Ali’nin İlk Yaşını Kutladı!

Daha Dün Baba Olmuştu: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Oğulları Ali’nin İlk Yaşını Kutladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.09.2026 - 17:30
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Minik Ali bir yaşında! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, oğullarının ilk doğum günü için renkli bir kutlama hazırladı. Çiftin anne ve baba olmasının üzerinden bir yıl geçti. Zeynep Mayruk da bu özel günden kareleri takipçileriyle paylaştı. Gelin, ailenin doğum günü heyecanına bakalım!

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Tolga Sarıtaş, yıllardır farklı karakterlerle ekranların sevilen isimleri arasında.

Tolga Sarıtaş, yıllardır farklı karakterlerle ekranların sevilen isimleri arasında.

Onu önce Şehzade Cihangir olarak tanıdık, ardından gençlik dizilerinde ve aksiyonun merkezinde izledik. Tolga Sarıtaş, kariyeri boyunca farklı türlerdeki yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Sarıtaş’ın canlandırdığı karakterler, diziler bittikten sonra da izleyicinin hafızasında kaldı.

Muhteşem Yüzyıl’da hayat verdiği Şehzade Cihangir, kariyerindeki önemli duraklardan biriydi. Güneşin Kızları’ndaki Ali Mertoğlu karakteri ise özellikle genç izleyiciler tarafından yakından takip edilmesini sağladı. Bu iki yapım, oyuncuyu farklı hikayelerin içinde izleme fırsatı verdi.

Söz’de canlandırdığı Yavuz Karasu’yla birlikte aksiyon türündeki rollerinde de öne çıktı. Dizinin takipçilerinin “Sarı Komutan” olarak hatırladığı karakter, Sarıtaş’ın kariyerine uluslararası bir adaylık da getirdi. Oyuncu, 2018’de Söz’deki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

Arıza’da Ali Rıza’yı, Haluk Bilginer’le birlikte rol aldığı Baba’da ise Kadir Saruhanlı’yı canlandırdı. Televizyon projelerinin yanında sinemada ve dijital platformlarda da izleyici karşısına çıktı.

Son dönemde TRT 1’de yayınlanan Teşkilat’ta Altay karakterine hayat veren Sarıtaş, ekran yolculuğunu sürdürüyor. Ancak oyuncunun hayatındaki önemli gelişmeler yalnızca setlerle sınırlı değil. Zeynep Mayruk’la evliliğinin ardından baba olan Sarıtaş, şimdi oğlunun ilk yaşının mutluluğunu yaşıyor.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, uzun süren birlikteliklerini 2024 yılında evlilikle taçlandırdı.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, uzun süren birlikteliklerini 2024 yılında evlilikle taçlandırdı.

Oyuncu ile tasarımcı Zeynep Mayruk, yaklaşık beş yıllık ilişkilerinin ardından 27 Haziran 2024’te Çeşme’de nikah masasına oturdu. Çiftin yakınlarının ve arkadaşlarının katıldığı düğün, o dönemin çok konuşulan magazin gelişmelerinden biri oldu.

Düğünde oyuncunun birlikte çalıştığı pek çok isim de vardı. Engin Akyürek, Sarp Akkaya ve Sinem Akkaya, Alina Boz ve Umut Evirgen, Melis Birkan ve Aras Aydın gibi isimler çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Uzun süren birlikteliklerinin ardından evlenen çift, hayatlarının yeni dönemine birlikte adım attı. Düğün fotoğraflarıyla hatırladığımız Sarıtaş ve Mayruk’tan, ertesi yıl bu kez bebek haberi geldi.

Eylül 2025’te oğulları Ali’yi kucaklarına alan çift, ilk kez anne ve baba oldu. Böylece iki kişilik ailelerine bir kişi daha katıldı.

Düğünlerinin ardından anne ve baba olma heyecanını yaşayan Sarıtaş ve Mayruk için şimdi bir başka özel gün vardı: Ali’nin ilk doğum günü!

Oğulları Ali bir yaşına giren çift, orman temalı bir doğum günü kutlaması hazırladı.

Oğulları Ali bir yaşına giren çift, orman temalı bir doğum günü kutlaması hazırladı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, oğulları Ali’nin birinci yaşını renkli bir organizasyonla kutladı. Eylül ayında yapılan kutlamada orman ve hayvan figürlerinin öne çıktığı bir konsept tercih edildi.

Ali’nin ilk yaşına özel hazırlanan alan, eğlenceli detaylarla süslendi. Çift, oğullarının doğum günü için seçtikleri bu temayla kutlamaya renkli bir hava kattı.

Zeynep Mayruk da doğum gününden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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