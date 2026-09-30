Günlük Para Burç Yorumuna Göre 1 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Kova, eğlence ve yaratıcılık alanından geçen İkizler Ayı bugün hobilerine, sosyal etkinliklere ya da çocuklarla ilgili giderlere daha fazla para ayırmak istemene yol açabilir. Kendini mutlu edecek küçük bir ödül almak sorun değil, ama bütçeni aşmamak için önceden bir üst sınır belirle. Venüs'ün retroya yaklaşması teknoloji ürünü ya da pahalı bir aksesuar gibi büyük alımları ertelemen için iyi bir işaret. Kariyer alanında ilerleyen Merkür sayesinde bir yöneticiyle ücret ya da prim konusunu konuşmak bugün mümkün; ancak Plüton'la gergin açı yüzünden taleplerini dayatmak yerine gerekçelendirmen daha etkili olur. Yaratıcı bir hobini küçük bir gelir kapısına çevirmeyi uzun zamandır düşünüyorsan bugün bunun için ilk araştırmayı yapabilirsin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…