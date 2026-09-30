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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 1 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 1 Ekim Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Merkür'ün Akrep burcuna, yani ortak paralar alanına geçmesiyle bugün borçlar, krediler ve ortak hesaplar gündeminin başında. Banka uygulamanı açıp son hareketlerine dikkatle bakarsan fark etmediğin bir faiz, komisyon ya da tekrarlayan bir kesinti gözüne çarpabilir. Bu tür küçük sızıntıları kapatmak ay sonunda ciddi bir rahatlama sağlar. Merkür'ün Mars'la gergin açısı ise ani bir harcama dürtüsünü tetikleyebilir; alışveriş sepetini onaylamadan önce bir süre beklemek seni pişmanlıktan korur. İkizler'deki Ay kısa yolculuklar ve iletişim masraflarını da artırabilir, bu kalemleri de hesaba kat. Partnerinle ortak bir ödeme planı yapıyorsanız kimin hangi kalemi üstleneceğini bugün açıkça konuşmak ileride çıkabilecek tartışmaların önünü keser.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, İkizler'deki Ay bugün doğrudan para alanından geçiyor ve bu, kazancınla ilgili sevindirici bir haber alabileceğin anlamına geliyor. Bir müşteriden gelen ödeme, beklenmedik bir ikramiye veya vadesi geçmiş bir alacağın hesabına yatması gündeme gelebilir. Yan iş olarak yaptığın bir uğraş da bugün gelir kapısına dönüşme sinyali verebilir. Bu parayı hemen harcamak yerine birikim hesabına ya da acil durum fonuna ayırmak seni ileride rahatlatır. Venüs'ün retroya hazırlanması büyük alışverişleri ertelemen için de iyi bir hatırlatma; özellikle lüks bir alım için birkaç hafta beklemek cüzdanına kazandırır. Bir iş ortağıyla fiyat konuşacaksan Mars'ın Neptün'le uyumu sayesinde yaratıcı bir teklif sunarak masadan kazançlı kalkabilirsin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay'ın burcunda Aslan'daki Jüpiter'le uyumlu açı yapması bugün para konusunda şansını artırıyor. Yakın çevrende birinin önerisiyle gelen küçük bir iş, bir satış ya da danışmanlık fırsatı bütçene katkı sağlayabilir. İletişim becerini kullanarak bir fiyat pazarlığı yapmak veya ücretini konuşmak için de uygun bir gün. Ancak Merkür artık Akrep'te ve iş yerindeki gider kalemlerini öne çıkarıyor; ofis malzemesi, ulaşım ya da yemek gibi küçük harcamaların birikmesine dikkat et. Günün sonunda hesaplarını kısa bir listeyle gözden geçirmek, paranın nereye gittiğini netleştirecek. Bir arkadaşın ortak bir girişim önerirse heyecanla hemen evet demek yerine masrafların ve kazancın nasıl paylaşılacağını baştan yazıya dökmeni öneririm.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kazanç alanında ilerleyen Jüpiter bugün İkizler'deki Ay'la uyumlu açı yapıyor ve bu, maddi açıdan rahatlatıcı bir gün demek. Bir süredir beklediğin küçük bir ödeme, iade ya da tahsilat bugün hesabına geçebilir. Kendi emeğinle ürettiğin bir şeyi satmak veya yeteneğini paraya çevirmek için de güzel bir fırsat doğabilir. Ancak Ay'ın gizli alanında ilerlemesi, göze görünmeyen giderleri de beraberinde getirebilir; unutulmuş bir abonelik ya da küçük bir borç ödemesi çıkabilir. Canının çektiği bir şeyi almadan önce aylık bütçene kısa bir göz atmak dengeni korur. Yaratıcı bir işin varsa Mars'ın Neptün'le uyumu fiyatını biraz daha yüksek belirleme cesareti veriyor; emeğinin değerini küçümseme.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Akrep'e geçen Merkür ev ve aile alanını hareketlendirdiği için bugün maddi gündeminde evle ilgili kararlar var. Bir tamirat, beyaz eşya yenileme ya da yaşlı bir akrabana destek olmak konusu masaya gelebilir. Bu harcamayı aile üyeleriyle paylaşarak planlarsan bütçen zorlanmaz. Burcundaki Jüpiter'in Ay'la uyumu ise arkadaş çevrenden gelen bir iş bağlantısıyla gelir fırsatı yaratabilir; bir tanıdığın önerisini dikkatle dinle. Merkür'ün Mars'la gergin açısı yüzünden aceleyle bir sözleşme imzalamak yerine şartları iki kez okumak seni koruyacak. Ev için usta çağıracaksan birkaç farklı yerden fiyat almak ve yapılacak işi yazılı olarak netleştirmek, sonradan çıkabilecek sürpriz masrafları engeller. Masrafı kimin karşılayacağı netleşince hem bütçen hem de gönlün rahatlayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Venüs retroya girmeye hazırlanırken bugün büyük bir alışveriş kararını erteleyip araştırma yapmak sana kazandıracak. Almayı düşündüğün bir ürün için farklı mağazaların fiyatlarını karşılaştırmak, kullanıcı yorumlarını okumak ya da kampanya dönemini beklemek akıllıca olur. İkizler'deki Ay kariyer alanında ilerlediği için işteki performansının ileride gelirine yansıyacağını unutma; bugün göstereceğin özen uzun vadeli bir yatırım gibi. Yazışmalarında da dikkatli ol, çünkü Merkür Akrep burcunda ve Plüton'la gergin bir açı kuruyor; bir fatura, teklif ya da ödeme onayında rakamları kontrol etmeden gönder tuşuna basma. İndirimli görünen bir paketin gizli ücretlerini sorgulamak da bugün cebinde fazladan para kalmasını sağlayabilir. Kupon ve puan kampanyalarını takip etmek küçük ama düzenli bir tasarruf getirir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, para alanına yeni adım atan Merkür bugün cüzdanınla ilgili net düşünmeni istiyor. Hangi harcamanın gerçekten gerekli, hangisinin alışkanlıktan yapıldığını ayırt etmek için sade bir liste hazırlayabilirsin. Kullanmadığın bir üyeliği sonlandırmak ya da birine verdiğin borcu nazikçe hatırlatmak bugün kolay olacak. Venüs'ün geri harekete hazırlanması ise mücevher, kıyafet ya da dekorasyon gibi keyif alımlarını bir süre beklemenin daha doğru olduğunu gösteriyor. İkizler'deki Ay eğitim alanını öne çıkardığı için kendini geliştirmeye yapacağın küçük bir yatırım uzun vadede karşılığını verir. Maaş ya da ücret konusunu konuşman gerekiyorsa uzlaşmacı tavrını korurken rakamlarını da net söylemekten çekinme; bugün karşındakini ikna etmek zor olmayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, İkizler'deki Ay bugün ortak kaynaklar alanında ilerlerken eşinle, sevgilinle ya da birlikte çalıştığın biriyle paranı konuşman gerekebilir. Ortak bir birikim hedefi belirlemek, kira veya fatura paylaşımını yeniden düzenlemek için sakin bir sohbet yeterli olacak. Kredi, sigorta ya da vergi gibi konularda bekleyen bir işlemi bugün sonuçlandırabilirsin. Merkür'ün burcuna geçmesi analiz gücünü artırıyor, ama Mars'la gergin açısı yüzünden bir finans konusunda tartışmaya girme isteğin de yükselebilir. Rakamlar üzerinden konuşup duygusal tepkilerden uzak durursan istediğin sonucu alırsın. Burcunda yavaşlayan Venüs kendine yönelik harcamaları da gözden geçirmeni istiyor; yeni bir kıyafet ya da bakım ürünü için birkaç hafta beklemek bütçeni rahatlatacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle birlikte bugün bütçende gözden kaçan kalemler görünür hale geliyor. Otomatik ödeme talimatları, unutulan bir üyelik ya da kimseye söylemeden yaptığın yardımlar sanıldığından fazla yer tutuyor olabilir. Banka hesabını açıp son ayın hareketlerine göz atmak, nerede tasarruf edebileceğini gösterecek. İkizler'deki Ay ortaklık alanında olduğu için bir iş ortağıyla ya da müşteriyle yapacağın ücret görüşmesi de bugün verimli geçebilir. Jüpiter'in Ay'la uyumu sayesinde başka bir ülkeden gelen bir proje, çeviri işi ya da verdiğin bir ders sana ek kazanç sağlayabilir. Cömert tarafın yüzünden birine borç vermek istersen miktarı ve geri ödeme zamanını baştan konuşmak, dostluğunu da cüzdanını da korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ortak kaynaklar alanında ilerleyen Jüpiter bugün Ay'la uyumlu açı yapıyor ve bu, başkalarıyla paylaştığın paralarda işlerin yolunda gitmesi demek. Partnerinden ya da bir iş ortağından gelecek maddi destek bütçeni rahatlatabilir. Bankayla bir kredi ya da kart borcu için yapılandırma görüşmesi yapacaksan bugün olumlu yanıt alma şansın yüksek. İkizler'deki Ay günlük çalışma alanında olduğu için ek mesai ya da küçük bir yan görev de gelir getirebilir. Arkadaşlarınla yaptığın ortak harcamalar da gündemde, zira Merkür bu alana, Akrep burcuna geçti; kimin neyi ödeyeceğini baştan konuşmak gereksiz tatsızlıkları önler. Uzun vadeli bir birikim planı kurmayı düşünüyorsan bugün ilk adımı atmak için oldukça sağlam bir zemin var.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, eğlence ve yaratıcılık alanından geçen İkizler Ayı bugün hobilerine, sosyal etkinliklere ya da çocuklarla ilgili giderlere daha fazla para ayırmak istemene yol açabilir. Kendini mutlu edecek küçük bir ödül almak sorun değil, ama bütçeni aşmamak için önceden bir üst sınır belirle. Venüs'ün retroya yaklaşması teknoloji ürünü ya da pahalı bir aksesuar gibi büyük alımları ertelemen için iyi bir işaret. Kariyer alanında ilerleyen Merkür sayesinde bir yöneticiyle ücret ya da prim konusunu konuşmak bugün mümkün; ancak Plüton'la gergin açı yüzünden taleplerini dayatmak yerine gerekçelendirmen daha etkili olur. Yaratıcı bir hobini küçük bir gelir kapısına çevirmeyi uzun zamandır düşünüyorsan bugün bunun için ilk araştırmayı yapabilirsin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş alanında ilerleyen Jüpiter'in bugün Ay'la uyumlu açı yapması, çalışmalarının karşılığını alacağın bir fırsat yaratıyor. Ek mesai teklifi, yeni bir sorumluluk ya da iş yerinde bir terfi konuşması gelirine olumlu yansıyabilir. İkizler'deki Ay ev ve aile alanında olduğu için evle ilgili bir masraf da gündeme gelebilir; faturaları ve kirayı ödemeyi unutmamak için bir hatırlatma kur. Akrep'e yeni geçen Merkür resmi evraklar ve yurt dışı işlemlerini öne çıkarıyor; bir başvuru ücreti ya da harç ödemesi yapacaksan tüm bilgileri dikkatle doğrula. Mars'ın Neptün'le kurduğu uyum sezgilerini güçlendiriyor; bir teklifin içinde bir terslik sezersen imza atmadan önce ayrıntıları sormaktan çekinme. Ek kazancını ayrı bir hesapta toplamak hedeflerine daha hızlı ulaşmanı sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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