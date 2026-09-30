“Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Dilan Polat’ın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!
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Dilan Polat yeniden gözaltında! Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Polat’ın ilk görüntüleri yayımlandı. Savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaştığı da bildirildi. İşte gözaltı gerekçesi ve adliyedeki gelişmeler…
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Dilan Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan Dilan Polat’ın adliyeye getirildiği ilk görüntüler ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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