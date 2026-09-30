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“Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Dilan Polat’ın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

“Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Dilan Polat’ın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 15:50
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Dilan Polat yeniden gözaltında! Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Polat’ın ilk görüntüleri yayımlandı. Savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaştığı da bildirildi. İşte gözaltı gerekçesi ve adliyedeki gelişmeler…

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Dilan Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dilan Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında harekete geçti.

30 Eylül’de gözaltına alınan Polat, ifadesinin alınması için adliyeye getirildi. 

Soruşturmanın gerekçesine ilişkin basına farklı ayrıntılar da yansıdı. Polat’ın eski bir yakınıyla yaptığı WhatsApp yazışmalarındaki ifadeler nedeniyle şikayet edildiği ileri sürüldü.

Gözaltına alınan Dilan Polat’ın adliyeye getirildiği ilk görüntüler ortaya çıktı.

Gözaltı haberinin ardından Polat’ın adliyeye getirildiği anlara ait görüntüler de haber sitelerinde paylaşıldı. 

Adliyedeki işlemler sırasında bir gelişme daha yaşandı. Polat’ın savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaştığı bildirildi. Bunun üzerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerinin çağrılmasının ardından savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Polat’ın yaşadığı rahatsızlığın nedenine ilişkin ise haberde ayrıntılı bir bilgi yer almadı.

Savcılık, Dilan Polat’ı adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Polat, adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aktarılan son gelişmeye göre savcılığın talebi, tutuklama değil adli kontrol yönünde oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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