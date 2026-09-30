“Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Dilan Polat’ın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Gözaltı haberinin ardından Polat’ın adliyeye getirildiği anlara ait görüntüler de haber sitelerinde paylaşıldı.

Adliyedeki işlemler sırasında bir gelişme daha yaşandı. Polat’ın savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaştığı bildirildi. Bunun üzerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerinin çağrılmasının ardından savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Polat’ın yaşadığı rahatsızlığın nedenine ilişkin ise haberde ayrıntılı bir bilgi yer almadı.

Savcılık, Dilan Polat’ı adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Polat, adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aktarılan son gelişmeye göre savcılığın talebi, tutuklama değil adli kontrol yönünde oldu.