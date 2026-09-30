Anne’nin Minik Melek’i Büyüdü: 17. Yaşını Kutlayan Beren Gökyıldız'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Onu çocuk haliyle hatırlayanlar için 17 yaşına geldiğini duymak biraz şaşırtıcı! Beren Gökyıldız, henüz okul çağına bile gelmeden başladığı oyunculuk yolculuğunda pek çok sevilen yapımda yer aldı. Küçük yaşına rağmen uzun sahnelerdeki performansı ve duygusal anlarıyla izleyicinin hafızasına yerleşti.

29 Eylül 2009’da dünyaya gelen Gökyıldız, ekranla ilk kez 2014 yılında Kocamın Ailesi dizisinde buluştu. Pelin karakterini canlandırdığı yapım, oyunculuk kariyerinin başlangıcı oldu.

Ancak geniş bir kitlenin onu yakından tanıdığı proje Anne’ydi. Cansu Dere ve Vahide Perçin’le birlikte rol aldığı dizide, Melek karakterine hayat verdi. Zeynep’in Turna adını verdiği küçük kızın hikayesi, dizinin en duygusal sahnelerinin merkezindeydi. Gökyıldız’ın bakışları, sessiz kaldığı anlar ve ağlama sahneleri de izleyicinin aklında kaldı.

Anne’yi izleyenlerin gözünde Beren, uzun süre o küçük kız olarak kaldı. Oysa ekran yolculuğu devam ediyordu. Kızım’da bu kez Öykü karakterini canlandırarak Buğra Gülsoy’la kamera karşısına geçti. Demir ve Öykü’nün baba-kız hikayesi, onu yeniden duygusal bir yapımın merkezine taşıdı.

Gökyıldız yalnızca dramlarla da karşımıza çıkmadı. Güldüy Güldüy Show’da komedi sahnesinde yer aldı; ardından Bizim Hikaye, Çocukluk ve Yeşil Vadi’nin Kızı gibi yapımlarda oyunculuğunu sürdürdü. Çocukluk’ta Mavi’yi, Yeşil Vadi’nin Kızı’nda Melissa’yı canlandırdı. Kopuk’ta ise Azra rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Biz onu farklı karakterlerde izlerken yıllar da geçti. Ekrandaki çocuk oyuncu büyüdü; eski dizilerindeki görüntüleriyle yeni fotoğrafları arasındaki fark giderek belirginleşti.

Şimdi ise Beren Gökyıldız, 17. yaşını kutladığı paylaşımla karşımızda!