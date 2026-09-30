Yağmurluklu Pikachu Kartı 8,4 Milyon Dolara Alıcı Buldu

Satılan kopya, derecelendirme şirketi PSA'nın verdiği en yüksek not olan 10 (Gem Mint) seviyesinde. Aradaki farkı görmek için eski satışlara bakmak yeterli: aynı nottaki bir örnek Temmuz 2024'te 12 bin 600 dolara, Haziran 2025'te ise 19 bin 200 dolara el değiştirmişti. Yeni satışla birlikte fiyat bir buçuk yıldan kısa sürede 400 katın üzerine çıktı. Bu sıçrama, nadirlik ile kusursuz kondisyon bir araya geldiğinde koleksiyoncuların ne kadar ileri gidebildiğini açıkça gösteriyor.

Tüm zamanların rekoru ise Pikachu Illustrator kartında. YouTuber Logan Paul'un elindeki kart, bu yılın şubat ayında 16,4 milyon dolara satılarak en pahalı Pokémon kartı unvanını almıştı. Yedi haneli Pokémon kartı satışlarının giderek sıklaştığı piyasada Yağmurluklu Pikachu da bu listeye iddialı bir giriş yaptı.