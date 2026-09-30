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Yağmurluklu Pikachu Kartı 8,4 Milyon Dolara Alıcı Buldu

Yağmurluklu Pikachu Kartı 8,4 Milyon Dolara Alıcı Buldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 15:31
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Pokémon kartı koleksiyonculuğunda yılın en çok konuşulacak satışlarından biri gerçekleşti. Koleksiyoncuların 'Raincoat Pikachu' yani Yağmurluklu Pikachu adını verdiği 2015 tarihli Japon promosyon kartı, Fanatics Collect'te düzenlenen açık artırmada 64 teklifin ardından 8,4 milyon dolara alıcı buldu. Bu rakamla kart, bugüne kadar satılan en pahalı ikinci Pokémon kartı oldu. Dünya genelinde yalnızca 100 kopyası basılan ve hiçbir zaman mağaza raflarına çıkmayan kart, kusursuz kondisyonu gösteren PSA 10 notuna sahip. Satışı asıl çarpıcı kılan ise aynı kartın kısa süre önce el değiştirdiği fiyatlar oldu.

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Yağmurluklu Pikachu bir çizim yarışmasını kazanan sanatçıya ödül olarak basıldı

Yağmurluklu Pikachu bir çizim yarışmasını kazanan sanatçıya ödül olarak basıldı

Kartın hikâyesi, Nintendo 3DS için çıkan Pokémon Art Academy oyunu etrafında düzenlenen uluslararası illüstrasyon yarışmasına dayanıyor. Oyun, Pokémon karakterlerini adım adım çizmeyi öğreten bir çizim uygulaması olarak biliniyor. Pokémon'un ilk uluslararası çizim yarışmasında Y. Fujishima imzalı çalışma, kostümlü Pikachu kategorisinde birinci seçildi.

Çizimde Pikachu, yağmurlu bir havada kırmızı yağmurluğu ve şapkasıyla elinde şemsiye tutarken görülüyor. Kartın koleksiyoncular arasındaki lakabı da buradan geliyor. Yarışmanın ödülü olarak yalnızca 100 kopya basıldı ve kart hiçbir zaman satışa sunulmadı. Piyasada bu kadar az bulunmasının sebebi de bu. Japonca basılan kartın alt köşesinde, çizimin sahibi olan sanatçının adı da yer alıyor.

Aynı nottaki bir kopya geçen yıl 19 bin 200 dolara satılmıştı

Aynı nottaki bir kopya geçen yıl 19 bin 200 dolara satılmıştı

Satılan kopya, derecelendirme şirketi PSA'nın verdiği en yüksek not olan 10 (Gem Mint) seviyesinde. Aradaki farkı görmek için eski satışlara bakmak yeterli: aynı nottaki bir örnek Temmuz 2024'te 12 bin 600 dolara, Haziran 2025'te ise 19 bin 200 dolara el değiştirmişti. Yeni satışla birlikte fiyat bir buçuk yıldan kısa sürede 400 katın üzerine çıktı. Bu sıçrama, nadirlik ile kusursuz kondisyon bir araya geldiğinde koleksiyoncuların ne kadar ileri gidebildiğini açıkça gösteriyor.

Tüm zamanların rekoru ise Pikachu Illustrator kartında. YouTuber Logan Paul'un elindeki kart, bu yılın şubat ayında 16,4 milyon dolara satılarak en pahalı Pokémon kartı unvanını almıştı. Yedi haneli Pokémon kartı satışlarının giderek sıklaştığı piyasada Yağmurluklu Pikachu da bu listeye iddialı bir giriş yaptı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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