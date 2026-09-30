Yağmurluklu Pikachu Kartı 8,4 Milyon Dolara Alıcı Buldu
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Pokémon kartı koleksiyonculuğunda yılın en çok konuşulacak satışlarından biri gerçekleşti. Koleksiyoncuların 'Raincoat Pikachu' yani Yağmurluklu Pikachu adını verdiği 2015 tarihli Japon promosyon kartı, Fanatics Collect'te düzenlenen açık artırmada 64 teklifin ardından 8,4 milyon dolara alıcı buldu. Bu rakamla kart, bugüne kadar satılan en pahalı ikinci Pokémon kartı oldu. Dünya genelinde yalnızca 100 kopyası basılan ve hiçbir zaman mağaza raflarına çıkmayan kart, kusursuz kondisyonu gösteren PSA 10 notuna sahip. Satışı asıl çarpıcı kılan ise aynı kartın kısa süre önce el değiştirdiği fiyatlar oldu.
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Yağmurluklu Pikachu bir çizim yarışmasını kazanan sanatçıya ödül olarak basıldı
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Aynı nottaki bir kopya geçen yıl 19 bin 200 dolara satılmıştı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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