Sevdan Bir Ateş'te Leyla'ya Rahat Vermeyen "Destan" Sitare Akbaş Karakterini Tiye Aldı
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Sevdan Bir Ateş'te Leyla'ya rahat vermeyen Destan, bu kez ekran dışında gündem oldu. Karaktere hayat veren Sitare Akbaş'ın yeni bölüm öncesi yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Peki Akbaş, karakterine nasıl bir gönderme yaptı?
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Sitare Akbaş, gölgesinde şeytan figürü beliren Destan karesiyle karakterini tek fotoğrafta özetledi.
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Destan, kaybetmeye tahammülü olmayan hırslı üvey kardeş olarak Leyla'nın karşısında duruyor.
Akasya Durağı'nın Zeyno'su olarak tanınan Sitare Akbaş, Sevdan Bir Ateş'le ekranlara güçlü bir dönüş yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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