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Sevdan Bir Ateş'te Leyla'ya Rahat Vermeyen "Destan" Sitare Akbaş Karakterini Tiye Aldı

Sevdan Bir Ateş'te Leyla'ya Rahat Vermeyen "Destan" Sitare Akbaş Karakterini Tiye Aldı

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 15:52
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Sevdan Bir Ateş'te Leyla'ya rahat vermeyen Destan, bu kez ekran dışında gündem oldu. Karaktere hayat veren Sitare Akbaş'ın yeni bölüm öncesi yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Peki Akbaş, karakterine nasıl bir gönderme yaptı?

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Sitare Akbaş, gölgesinde şeytan figürü beliren Destan karesiyle karakterini tek fotoğrafta özetledi.

Sitare Akbaş, gölgesinde şeytan figürü beliren Destan karesiyle karakterini tek fotoğrafta özetledi.

Sevdan Bir Ateş'in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü öncesinde Sitare Akbaş, sosyal medya hesabından diziden bir fotoğrafını paylaştı. Karede dikkat çeken ayrıntı ise Destan'ın arkasına düşen gölgeydi.

Gölgede beliren şeytan figürü, Destan'ın dizideki hırslı ve entrikacı hâline yapılmış esprili bir gönderme olarak yorumlandı. Karakterinin izleyicide bıraktığı etkinin farkında olduğunu gösteren paylaşım, takipçilerini güldürdü.

Destan, kaybetmeye tahammülü olmayan hırslı üvey kardeş olarak Leyla'nın karşısında duruyor.

Destan, kaybetmeye tahammülü olmayan hırslı üvey kardeş olarak Leyla'nın karşısında duruyor.

Sevdan Bir Ateş'te Sitare Akbaş, Özge Özacar'ın canlandırdığı Leyla Kızılırmak'ın üvey kardeşi Destan Kızılırmak'ı oynuyor. Dışarıdan sakin ve tatlı görünen Destan, istediğini elde etmekten vazgeçmeyen, kıskanç ve sahiplenici bir karakter.

Hikâyede Mirza, nikâhlarına saatler kala ortadan kaybolan Leyla'dan yedi yıl boyunca haber alamayınca Destan'la evlenmeye hazırlanıyordu. Ancak Leyla'nın kızı Hüma ile geri dönmesi tüm dengeleri değiştirdi.

3. bölümde Leyla'nın Destan ile Mirza'nın nikâhını basması ortalığı karıştırdı. Bölüm sonunda Leyla uçurumun kenarında hayat mücadelesi verirken Hüma'nın ortadan kaybolması, Destan'ın hamlelerini izleyicinin gündemine taşıdı.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su olarak tanınan Sitare Akbaş, Sevdan Bir Ateş'le ekranlara güçlü bir dönüş yaptı.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su olarak tanınan Sitare Akbaş, Sevdan Bir Ateş'le ekranlara güçlü bir dönüş yaptı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu Sitare Akbaş, geniş kitlelerce 2008'de Kanal D'nin sevilen dizisi Akasya Durağı'ndaki Zeyno rolüyle tanınmıştı. Oyuncu, sonrasında Sen Çal Kapımı ve Kızıl Goncalar gibi yapımlarda da rol aldı.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı Sevdan Bir Ateş ise ilk haftalarından itibaren reyting listelerinde iddiasını gösterdi. Dizi, 2. bölümüyle Total kategoride yüzde 24,08 izlenme payı alarak zirveye yerleşmişti.

Kapadokya'da çekilen ve CNP Film imzası taşıyan dizi, çarşamba akşamları saat 20.00'de Show TV'de ekrana geliyor. Destan'ın yeni bölümde Leyla'ya karşı nasıl bir hamle yapacağı ise merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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