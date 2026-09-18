Sevdan Bir Ateş Dizisinde Murat Ünalmış Yerine İlk Anlaşılan İsim Şaşkınlık Yarattı!
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Show TV ekranlarında 2. bölümüyle tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşen Sevdan Bir Ateş, kısa sürede haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizinin bugünkü adına ve kadrosuna nasıl ulaştığı da merak konusu oldu. Projenin ilk kod adı döneminde başrol için gündeme gelen ve ekranlara yıllar sonra dönmesi beklenen isim, ortaya çıktığında izleyicileri şaşırtmıştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümüyle Show TV'de tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.
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Sevdan Bir Ateş, başlangıçta Eski Masal adıyla duyurulmuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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