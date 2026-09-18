Sevdan Bir Ateş Dizisinde Murat Ünalmış Yerine İlk Anlaşılan İsim Şaşkınlık Yarattı!

Bugün Sevdan Bir Ateş adıyla ekrana gelen dizi, proje aşamasında 'Eski Masal' kod adıyla duyurulmuştu. Üstelik Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Miza karakteri için de bambaşka bir isimle anlaşılmıştı. Şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, dizi setlerine 'Eski Masal' ile dönecekti! Kapadokya'da çekilecek olan ve Mirza ile Leyla'nın aşkını konu alacak projede yıllar sonra ekranlara dönecek isim olarak gündeme gelen Emrah Erdoğan'ın başroldeki yeri, süreç ilerledikçe Murat Ünalmış'a devredildi. Dizinin adı da bu değişiklikle birlikte Sevdan Bir Ateş olarak güncellendi. Emrah Erdoğan'ın ise projede kendi adını taşıyan farklı bir karakterle ekrana geleceği açıklandı.