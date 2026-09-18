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Sevdan Bir Ateş Dizisinde Murat Ünalmış Yerine İlk Anlaşılan İsim Şaşkınlık Yarattı!

Sevdan Bir Ateş Dizisinde Murat Ünalmış Yerine İlk Anlaşılan İsim Şaşkınlık Yarattı!

Show tv Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2026 - 07:54
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Show TV ekranlarında 2. bölümüyle tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşen Sevdan Bir Ateş, kısa sürede haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizinin bugünkü adına ve kadrosuna nasıl ulaştığı da merak konusu oldu. Projenin ilk kod adı döneminde başrol için gündeme gelen ve ekranlara yıllar sonra dönmesi beklenen isim, ortaya çıktığında izleyicileri şaşırtmıştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümüyle Show TV'de tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.

Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümüyle Show TV'de tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.

Show TV'nin eylül ayında ekrana taşıdığı Sevdan Bir Ateş, ilk haftasından itibaren reyting listelerinde iddiasını gösterdi. 16 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 2. bölüm, Total kategoride yüzde 24,08 izlenme payıyla birinci sıraya yerleşti ve AB, ABC1 gruplarında da rakiplerini geride bıraktı. Başrollerini Murat Ünalmış'ın Mirza Kozaklı ve Özge Özacar'ın Leyla Kızılırmak karakteriyle paylaştığı dizide Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş ve Taner Rumeli gibi isimler de kadroda yer alıyor. Hikaye, Mirza ile Leyla'nın düğününe saatler kala Leyla'nın esrarengiz biçimde kaybolmasıyla başlıyor; yedi yıl sonra Mirza'nın yeğeninin kaçırılması, ikilinin yollarını yeniden kesiştiriyor.

Sevdan Bir Ateş, başlangıçta Eski Masal adıyla duyurulmuştu.

Sevdan Bir Ateş, başlangıçta Eski Masal adıyla duyurulmuştu.

Bugün Sevdan Bir Ateş adıyla ekrana gelen dizi, proje aşamasında 'Eski Masal' kod adıyla duyurulmuştu. Üstelik Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Miza karakteri için de bambaşka bir isimle anlaşılmıştı. Şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, dizi setlerine 'Eski Masal' ile dönecekti! Kapadokya'da çekilecek olan ve Mirza ile Leyla'nın aşkını konu alacak projede yıllar sonra ekranlara dönecek isim olarak gündeme gelen Emrah Erdoğan'ın başroldeki yeri, süreç ilerledikçe Murat Ünalmış'a devredildi. Dizinin adı da bu değişiklikle birlikte Sevdan Bir Ateş olarak güncellendi. Emrah Erdoğan'ın ise projede kendi adını taşıyan farklı bir karakterle ekrana geleceği açıklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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