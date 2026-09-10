Sevdan Bir Ateş Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Sevdan Bir Ateş Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Sevdan Bir Ateş, Mirza ve Leyla'nın nikahlarına yalnızca saatler kala Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan çiftin hayatı bir anda değişirken, Mirza yaşadığı hayal kırıklığının ardından yıllar boyunca Leyla'dan hiçbir haber alamıyor. Aradan geçen yedi yılın ardından hayatını yeniden kurmaya karar veren Mirza, bu kez Destan'la evlenmeye hazırlanıyor.

Tam da her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem, insan kaçakçılığı yapan babası tarafından kaçırılıyor. Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza'nın yolu, yedi yıldır kendisinden haber alamadığı Leyla ile yeniden kesişiyor. Fakat bu kez karşısındaki Leyla, Mirza'nın hatırladığından çok daha farklı bir hayatın içindedir. Üstelik Leyla'nın yanında, Mirza'nın varlığından hiç haberdar olmadığı altı yaşındaki kızı Hüma da vardır.

Yedi yıldır neler olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan Mirza, Leyla ve Hüma'yı Suriye'den Kapadokya'ya getirmek için zorlu bir maceraya atılıyor. Mirza'yı bu yolculukta yalnızca Leyla ile arasındaki geçmiş değil, ailesine karşı vereceği mücadele ve Destan ile Leyla arasında kalacağı zor bir seçim de bekliyor. Üstelik Leyla'nın yedi yıl boyunca nerede olduğu, neden ortadan kaybolduğu ve Hüma'yı Mirza'dan neden sakladığı soruları da hikayenin en büyük sırları arasında yer alıyor.