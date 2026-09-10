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Sevdan Bir Ateş Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Sevdan Bir Ateş Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Sevdan Bir Ateş Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Sevdan Bir Ateş Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Star tv dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 12:50
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Show TV'nin iddialı yeni sezon dizisi Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de ekrana gelen ilk bölümüyle beğeni topladı. Yıllar önce yarım kalan büyük bir aşkı, aile sırlarını ve Mirza ile Leyla’nın yeniden yollarının kesişmesiyle başlayan zorlu macerayı konu alan dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Peki, Sevdan Bir Ateş dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Sevdan Bir Ateş hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? 

İşte detaylar.

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Sevdan Bir Ateş Dizisinin Konusu Nedir?

Sevdan Bir Ateş Dizisinin Konusu Nedir?

Sevdan Bir Ateş, Mirza ve Leyla'nın nikahlarına yalnızca saatler kala Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan çiftin hayatı bir anda değişirken, Mirza yaşadığı hayal kırıklığının ardından yıllar boyunca Leyla'dan hiçbir haber alamıyor. Aradan geçen yedi yılın ardından hayatını yeniden kurmaya karar veren Mirza, bu kez Destan'la evlenmeye hazırlanıyor.

Tam da her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem, insan kaçakçılığı yapan babası tarafından kaçırılıyor. Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza'nın yolu, yedi yıldır kendisinden haber alamadığı Leyla ile yeniden kesişiyor. Fakat bu kez karşısındaki Leyla, Mirza'nın hatırladığından çok daha farklı bir hayatın içindedir. Üstelik Leyla'nın yanında, Mirza'nın varlığından hiç haberdar olmadığı altı yaşındaki kızı Hüma da vardır. 

Yedi yıldır neler olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan Mirza, Leyla ve Hüma'yı Suriye'den Kapadokya'ya getirmek için zorlu bir maceraya atılıyor. Mirza'yı bu yolculukta yalnızca Leyla ile arasındaki geçmiş değil, ailesine karşı vereceği mücadele ve Destan ile Leyla arasında kalacağı zor bir seçim de bekliyor. Üstelik Leyla'nın yedi yıl boyunca nerede olduğu, neden ortadan kaybolduğu ve Hüma'yı Mirza'dan neden sakladığı soruları da hikayenin en büyük sırları arasında yer alıyor.

Sevdan Bir Ateş Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Sevdan Bir Ateş Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Sevdan Bir Ateş'in başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar paylaşıyor. Murat Ünalmış dizide Mirza Kozaklı karakterine, Özge Özacar ise Leyla Kızılırmak karakterine hayat veriyor.

Sevdan Bir Ateş Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

  • Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

  • Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

  • Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

  • Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

  • Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

  • Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

  • Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

  • İsmail Hakkı – Cici

  • Beyti Engin – İrfan

  • Evren Duyal – Mukaddes

  • Hande Canpolat – Miray Kozaklı

  • Yusuf Gökhan Atalay – Tesbihçi

  • Ceren Taşçı – Fidan

  • Aslıhan Karalar – Ceren

  • Yiğit Yalkın – Sefa

  • Dorukcan Sarıduman – Akif

  • Süleyman Felek – Mahmut

  • Azra Sare – Esma

  • Melih Kırkbir – Ateş

  • Kayra Sır – Ahu

  • Ege Gönülal – Yağız

  • Beyza Karabacak – Hüma

  • Okday Korunan – Çakır

Konuk oyuncu kadrosunda ise Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci yer alıyor.

Sevdan Bir Ateş Dizisinin Yönetmeni ve Senaristi Kim?

Sevdan Bir Ateş'in yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin hikayesi ve senaryosu ise Eda Tezcan ile Selda Akın tarafından kaleme alınıyor. Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat üstlenirken yapımın imzası CNP Film'e ait.

Sevdan Bir Ateş Dizisini Nereden İzleyebilirim? Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Sevdan Bir Ateş Dizisini Nereden İzleyebilirim? Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri, fragmanları ve yayınla ilgili güncel gelişmeleri Show TV'nin resmi internet sitesinden de takip etmek mümkün.

Sevdan Bir Ateş Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Sevdan Bir Ateş, Çarşamba akşamları saat 20.00'de Show TV'de ekrana geliyor. 

Sevdan Bir Ateş Ne Zaman Başladı?

Show TV'nin yeni sezon dizisi Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk bölümde Mirza'nın kaçırılan yeğenini bulmak için Halep'e gitmesi ve burada yedi yıldır kayıp olan Leyla ile karşılaşması hikayenin en önemli kırılma noktalarından biri oldu.

Sevdan Bir Ateş Dizisi Nerede Çekiliyor?

Sevdan Bir Ateş Dizisi Nerede Çekiliyor?

Sevdan Bir Ateş'in çekimleri Kapadokya'da gerçekleştiriliyor. Bölgenin kendine özgü manzarası ve atmosferi dizinin görsel dünyasında da önemli bir yer tutuyor. Show TV'nin yayınladığı afiş ve tanıtımlarda da Kapadokya'nın görüntüleri öne çıkıyor.

Sevdan Bir Ateş Dizisi Uyarlama mı?

Sevdan Bir Ateş Dizisi Uyarlama mı?

Sevdan Bir Ateş'in bir kitaptan ya da başka bir yapımdan uyarlandığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Show TV'nin resmi bilgilerinde dizinin hikaye ve senaryosu Eda Tezcan ile Selda Akın imzasını taşıyor. 

Bu nedenle yapım, mevcut resmi bilgilere göre özgün bir hikaye olarak izleyici karşısına çıkıyor.

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Sevdan Bir Ateş İzleyenlerin Sevebileceği Benzer Diziler

Sevdan Bir Ateş İzleyenlerin Sevebileceği Benzer Diziler

Sevdan Bir Ateş'te olduğu gibi yarım kalan aşklar, aile sırları, yıllar sonra gelen karşılaşmalar ve aile içindeki güç mücadeleleri ilginizi çekiyorsa; 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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