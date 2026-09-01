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Tuzlu Kahve Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Tuzlu Kahve Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Tuzlu Kahve Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Tuzlu Kahve Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Star tv dizi Tuzlu Kahve Dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 15:58
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Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosu ve aile ilişkilerini merkeze alan hikayesiyle ekran yolculuğuna başladı. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizide, farklı hayatlara sahip iki ailenin yollarının kesişmesiyle başlayan olaylar izleyiciye taşınıyor. Yıldız isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve'nin hikayesi de en az kadrosu kadar merak ediliyor. Peki, Tuzlu Kahve dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler ve dizi hangi gün yayınlanıyor?

İşte detaylar!

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Tuzlu Kahve Dizisinin Konusu Nedir?

Tuzlu Kahve Dizisinin Konusu Nedir?

Tuzlu Kahve'nin merkezinde Derin ve Mehmet'in hayatlarının beklenmedik bir şekilde kesişmesi yer alıyor.

Derin, İstanbul'un köklü ailelerinden birinin torunudur. Hayatını belirli bir düzen içerisinde yaşamaya çalışan genç kadın için evlenmek ve kendi yuvasını kurmak önemli bir yere sahiptir. Ancak her şeyin istediği gibi ilerlediğini düşündüğü bir dönemde karşısına çıkan gelişmeler, kurduğu planların değişmesine neden olur.

Mehmet ise uzun yıllardır yurt dışında yaşamaktadır. Ailevi nedenlerle Türkiye'ye dönmesiyle birlikte alıştığı hayatın da dışına çıkmak zorunda kalır. Mehmet'in dönüşü, ailesi açısından da yeni bir dönemin başlangıcıdır. Özellikle annesi, oğlunun artık Türkiye'de kalmasını ve hayatını burada kurmasını ister.

İki ailenin yollarının kesişmesinde ise Mehmet'in kardeşi Murat'ın evlilik hazırlıkları önemli bir rol oynar. Düğün süreci ilerledikçe aileler arasındaki eski meseleler, beklentiler ve gerilimler de yeniden gündeme gelir.

Derin ve Mehmet'in karşılaşmasıyla birlikte hikaye yalnızca iki insanın birbirine yaklaşmasından ibaret olmaktan çıkar. Ailelerin müdahaleleri, geçmişten gelen meseleler ve herkesin kendi doğrusu üzerinden hareket etmesi, ikilinin önündeki yolu giderek zorlaştırır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Tuzlu Kahve Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Tuzlu Kahve, oyuncu kadrosuyla da yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Dizinin başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy paylaşırken, kadroda farklı kuşaklardan çok sayıda deneyimli oyuncu bulunuyor.

Eda Ece dizide Derin Kutaygil karakterine hayat verirken, Buğra Gülsoy ise Mehmet Aydınoğlu rolünde izleyici karşısına çıkıyor. İkilinin hikayenin merkezindeki karşılaşması, dizinin romantik tarafını oluştururken aileler arasındaki ilişkiler de olayların önemli bir bölümünü taşıyor.

Tuzlu Kahve Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri Şöyle:

  • Eda Ece – Derin Kutaygil

  • Buğra Gülsoy – Mehmet Aydınoğlu

  • Nebahat Çehre – Feryal İpekli

  • Binnur Kaya – Hatun Aydınoğlu

  • Şevval Sam – Candan Aydınoğlu

  • Yasemin Ergene – Elit İpekli

  • Ceren Moray – Aybüke

  • Enis Arıkan – Taylan Kutaygil

  • Sarp Apak – Murat Aydınoğlu

  • Hatice Aslan – Nermin Destan

  • Nergis Kumbasar – Tiraje Kutaygil

  • Melis Fis – İpek Aydınoğlu

  • İrem Kahyaoğlu – Meryem

  • Nazlı Tosunoğlu – Şengül

  • Nazlı Senem Ünal – Melodi

  • Elit Andaç Çam – Beste

  • Şeyla Halis – İrma

  • Gökçe Özyol – Adem

  • Cengiz Bozkurt – Ünver İpekli

  • Nevra Serezli – Sitare Kutaygil

  • Settar Tanrıöğen – Osman

Tuzlu Kahve Dizisinin Yönetmeni ve Senaristleri Kim?

Tuzlu Kahve'nin kamera arkasında da deneyimli isimler bulunuyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Görüntü yönetmenliğini Barış Işık yapıyor.

Senaryoyu ise Aslı Zengin, Ece Yosmaoğlu ve Banu Zengin Tak birlikte kaleme alıyor.

Tuzlu Kahve Dizisini Nereden İzleyebilirim? Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve Dizisini Nereden İzleyebilirim? Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümlerini Star TV'nin yayın akışı üzerinden takip edebilirsiniz.

Diziyi televizyon ekranından takip edemeyen izleyiciler ise Star TV'nin resmi internet sitesindeki (startv.com.tr) 'Tuzlu Kahve' sayfası üzerinden bölüm, fragman ve yayın bilgilerine ulaşabilir. Dizinin yeni bölümleri ve tekrar yayınlarıyla ilgili güncel bilgiler de yine kanalın resmi platformlarından takip edilebilir.

Tuzlu Kahve Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve, Salı akşamları saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Tuzlu Kahve, her hafta yaklaşık 120 dakikalık bölümleriyle evlerimize konuk olacak. Bölüm sayısı ve sezon uzunluğu ise tamamen biz izleyicilerin vereceği reyting reaksiyonuna bağlı!

Tuzlu Kahve Ne Zaman Başlıyor?

Tuzlu Kahve Ne Zaman Başlıyor?

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, 1 Eylül 2026 Salı günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin ilk bölümü saat 20.00'de yayınlanacak. Böylece Tuzlu Kahve, 2026-2027 televizyon sezonunun ilk günlerinde ekran yolculuğuna başlamış olacak.

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Tuzlu Kahve Dizisi Nerede Çekiliyor?

Tuzlu Kahve Dizisi Nerede Çekiliyor?

Tuzlu Kahve'nin hikayesinde İstanbul'un önemli bir yeri bulunuyor. Dizinin çekimleri de İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Yapımın çekimlerinde özellikle Beykoz'daki Eski Kundura gibi dizi ve film platolarından yararlanılıyor. İstanbul'un farklı noktaları da dizinin sahnelerine ev sahipliği yapıyor.

Şehrin farklı yüzlerinin hikayeye eşlik etmesi, özellikle köklü ve varlıklı ailelerin hayatının anlatıldığı sahnelerde dizinin atmosferini tamamlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tuzlu Kahve Dizisi Uyarlama mı?

Tuzlu Kahve Dizisi Uyarlama mı?

Tuzlu Kahve'nin bir kitaptan, gerçek hikayeden ya da başka bir diziden uyarlandığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Yapım, aile ilişkileri ve aşk ekseninde ilerleyen özgün bir hikaye olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Bu nedenle dizinin hikayesinde ilerleyen bölümlerde yaşanacak gelişmeler de herhangi bir eserin devamı üzerinden değil, senaryonun kendi dünyası içerisinde şekillenecek.

Tuzlu Kahve İzleyenlerin Sevebileceği Benzer Diziler

Tuzlu Kahve İzleyenlerin Sevebileceği Benzer Diziler

Tuzlu Kahve'de aşk hikayesinin yanı sıra ailelerin ilişkiler üzerindeki etkisi, farklı karakterlerin aynı çatı altında karşı karşıya gelmesi ve ortaya çıkan komik durumlar da hikayenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu yönüyle dizi, hem romantik hikayeleri hem de aile ilişkilerini mizahla ele alan yapımları seven izleyicilere hitap ediyor.

Tuzlu Kahve'nin aile çatışmaları ve karakterleri üzerinden ilerleyen hikayesini sevenler için Yasak Elma, Avrupa Yakası, Jet Sosyete ve Aile farklı yönleriyle benzer bir izleme deneyimi sunabilir. 

Benzer Kategoride Film Arayanlar İçin

Tuzlu Kahve'nin aile, aşk ve evlilik ekseninde ilerleyen hikayesine benzer filmler arayanlar için Türk sinemasından da seçenekler bulunuyor.

Aile Arasında, farklı ailelerin bir düğün vesilesiyle bir araya gelmesi ve ortaya çıkan karmaşayı mizahi bir dille anlatmasıyla bu kategoriye en yakın yapımlardan biri. Görümce, aile ilişkileri ve evlilik üzerinden gelişen çatışmaları komediyle ele alırken, Kocan Kadar Konuş serisi ise evlilik ve ilişkilere ailelerin müdahalesini merkezine alıyor. Daha klasik bir romantik komedi arayanlar ise Romantik Komedi serisine göz atabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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