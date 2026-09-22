ATV Dizisi Atağa Geçti, Zirveye Oturdu: 21 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
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21 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul ve Evlilik Güzeldir'in yeni bölümlerinin ekrana geldiği 21 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer alırken TOTAL grubunda lider değişti. TOTAL grubunda yaz dizisi Altı Üstü İstanbul ilk sıraya yerleşti. Altı Üstü İstanbul, TOTAL grubunda Uzak Şehir'i geçerek en çok izlenen dizi oldu. Böylece pazartesi akşamının en çok reyting alan dizisi 3 sezon sonra değişti.
İşte, 21 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları...
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21 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.
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21 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:
21 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:
21 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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