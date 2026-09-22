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ATV Dizisi Atağa Geçti, Zirveye Oturdu: 21 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

ATV Dizisi Atağa Geçti, Zirveye Oturdu: 21 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 12:24
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21 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul ve Evlilik Güzeldir'in yeni bölümlerinin ekrana geldiği 21 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer alırken TOTAL grubunda lider değişti. TOTAL grubunda yaz dizisi Altı Üstü İstanbul ilk sıraya yerleşti. Altı Üstü İstanbul, TOTAL grubunda Uzak Şehir'i geçerek en çok izlenen dizi oldu. Böylece pazartesi akşamının en çok reyting alan dizisi 3 sezon sonra değişti.

İşte, 21 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları...

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21 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

21 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul ve Evlilik Güzeldir dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği akşamda, TOTAL kategorisinin birincisi değişti. Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi, TOTALl'de 6,97 reytingle ikinci sırada yer aldı. Dizinin AB ve ABC1'deki liderliği ise devam etti. Mardin'de çekilen yapım, AB'de 5,69 ve ABC1'de 6,47 reytingle iki kategoriyi de birinci tamamladı.

ATV'nin yaz sezonunda başlayan ve yeni sezonda da devam eden dizisi Altı Üstü İstanbul, TOTAL'de 7,10 reytingle birinci oldu. Dizi, bu kategoride Uzak Şehirin 0,13 puan önünde yer aldı. Altı Üstü İstanbul, AB'de 4,39 ve ABC1'de 5,90 reytingle ikinci sırayı aldı. Böylece iki dizi arasındaki sıralama izleyici kategorilerine göre değişti: TOTAL'de Altı Üstü İstanbul, AB ve ABC1'de ise Uzak Şehir ilk sıraya yerleşti.

TRT'nin Evlilik Güzeldir dizisi de üçüncü bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Dizi, TOTAL'de 2,73 reytingle dokuzuncu, AB'de 3,11 reytingle beşinci ve ABC1'de 3,36 reytingle altıncı sırada yer aldı.

21 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

21 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

21 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

21 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

21 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

21 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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