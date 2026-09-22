ATV Dizisi Atağa Geçti, Zirveye Oturdu: 21 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul ve Evlilik Güzeldir dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği akşamda, TOTAL kategorisinin birincisi değişti. Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi, TOTALl'de 6,97 reytingle ikinci sırada yer aldı. Dizinin AB ve ABC1'deki liderliği ise devam etti. Mardin'de çekilen yapım, AB'de 5,69 ve ABC1'de 6,47 reytingle iki kategoriyi de birinci tamamladı.

ATV'nin yaz sezonunda başlayan ve yeni sezonda da devam eden dizisi Altı Üstü İstanbul, TOTAL'de 7,10 reytingle birinci oldu. Dizi, bu kategoride Uzak Şehirin 0,13 puan önünde yer aldı. Altı Üstü İstanbul, AB'de 4,39 ve ABC1'de 5,90 reytingle ikinci sırayı aldı. Böylece iki dizi arasındaki sıralama izleyici kategorilerine göre değişti: TOTAL'de Altı Üstü İstanbul, AB ve ABC1'de ise Uzak Şehir ilk sıraya yerleşti.

TRT'nin Evlilik Güzeldir dizisi de üçüncü bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Dizi, TOTAL'de 2,73 reytingle dokuzuncu, AB'de 3,11 reytingle beşinci ve ABC1'de 3,36 reytingle altıncı sırada yer aldı.