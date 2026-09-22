Atakan Çelik ile Cemile Canyurt'tan Çarpıcı İtiraf: Çok Güzel Hareketler'e PIN Koduna Göre Seçilmişler!

Programa ilk katıldıkları günlerde kendilerinden PIN kodlarının istendiğini hatırlatan Canyurt, bu yöntemin Yılmaz Erdoğan'ın uzun süredir ilgilendiği numerolojiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Canyurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Biz numerolojiye göre ekibe seçilmişizdir. İlk girdiğimizde PIN kodumuzu sormuşlardı. Atakan ile benim anlaşıp anlaşamayacağımızı öngörebiliyor. Birçok kişide tutuyor. Yılmaz Hoca da bunu dikkate alarak bizleri topluyor.' Yılmaz Erdoğan'ın PIN koduna dayalı numerolojik yöntemlerle uzun süredir ilgilendiği, bu alandaki eserlere önsöz yazacak kadar konuya hakim olduğu biliniyor. Erdoğan'ın, oyuncularının PIN kodlarını film çekimleri öncesinde de incelediği daha önce basına yansımıştı. İkilinin bu açıklaması, ekip kurulurken sahne kimyasının bile hesaba katıldığını gösteren renkli bir detay olarak dikkat çekti.