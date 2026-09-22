article/comments
article/share
Haberler
TV
Atakan Çelik ile Cemile Canyurt'tan Çarpıcı İtiraf: Çok Güzel Hareketler'e PIN Koduna Göre Seçilmişler!

Atakan Çelik ile Cemile Canyurt'tan Çarpıcı İtiraf: Çok Güzel Hareketler'e PIN Koduna Göre Seçilmişler!

Yılmaz Erdoğan Star tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2026 - 10:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ikilisi Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, kadroya nasıl dahil olduklarını bu kez kamera karşısında anlattı. İkili, seçim sürecinde normalde pek konuşulmayan farklı bir detay olduğunu söyledi. Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği programda, ekibin kurulma şeklini çarpıcı bir açıklamayla gündeme getirdiler. Röportajın devamında ikili, bu sürecin perde arkasını ayrıntılarıyla anlattı.

Kaynak: Umut Ceylan ile No Filter

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atakan Çelik ile Cemile Canyurt, 2019'dan bu yana Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda birlikte yer alıyor.

Atakan Çelik ile Cemile Canyurt, 2019'dan bu yana Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda birlikte yer alıyor.

İkili, 2019 yılından bu yana her pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Çok Güzel Hareketler 2'nin hem oyuncu hem senarist kadrosunda bulunan uyumu, izleyiciler tarafından da sık sık övgüyle karşılanıyor. Umut Ceylan ile No Filter programına konuk olan Cemile Canyurt ve Atakan Çelik, açıklamalarıyla kahkahaya boğdu.

Cemile Canyurt, ekibin numerolojik bir yönteme göre kurulduğunu öne sürdü.

Cemile Canyurt, ekibin numerolojik bir yönteme göre kurulduğunu öne sürdü.

Programa ilk katıldıkları günlerde kendilerinden PIN kodlarının istendiğini hatırlatan Canyurt, bu yöntemin Yılmaz Erdoğan'ın uzun süredir ilgilendiği numerolojiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Canyurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Biz numerolojiye göre ekibe seçilmişizdir. İlk girdiğimizde PIN kodumuzu sormuşlardı. Atakan ile benim anlaşıp anlaşamayacağımızı öngörebiliyor. Birçok kişide tutuyor. Yılmaz Hoca da bunu dikkate alarak bizleri topluyor.' Yılmaz Erdoğan'ın PIN koduna dayalı numerolojik yöntemlerle uzun süredir ilgilendiği, bu alandaki eserlere önsöz yazacak kadar konuya hakim olduğu biliniyor. Erdoğan'ın, oyuncularının PIN kodlarını film çekimleri öncesinde de incelediği daha önce basına yansımıştı. İkilinin bu açıklaması, ekip kurulurken sahne kimyasının bile hesaba katıldığını gösteren renkli bir detay olarak dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın