Atakan Çelik ile Cemile Canyurt'tan Çarpıcı İtiraf: Çok Güzel Hareketler'e PIN Koduna Göre Seçilmişler!
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Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ikilisi Atakan Çelik ve Cemile Canyurt, kadroya nasıl dahil olduklarını bu kez kamera karşısında anlattı. İkili, seçim sürecinde normalde pek konuşulmayan farklı bir detay olduğunu söyledi. Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği programda, ekibin kurulma şeklini çarpıcı bir açıklamayla gündeme getirdiler. Röportajın devamında ikili, bu sürecin perde arkasını ayrıntılarıyla anlattı.
Kaynak: Umut Ceylan ile No Filter
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Atakan Çelik ile Cemile Canyurt, 2019'dan bu yana Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda birlikte yer alıyor.
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Cemile Canyurt, ekibin numerolojik bir yönteme göre kurulduğunu öne sürdü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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