İsmail Saymaz'ın Paylaşımı Kaçış Planını Bozdu: Fon Paraları Muhammed Yarız'ın Süper Yatına Gitmiş!

Yazıda bazı hisselerde değerin yüz kata varan anormal artışlar gösterdiği, bu hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı ve yapay fiyat hareketleri üzerinden menfaat sağlanmış olabileceği belirtiliyordu. Başsavcılık, SPK'dan şirketler hakkındaki araştırmaların bildirilmesini ve manipülasyon şüphesinin araştırılmasını istedi; soruşturmanın gizli yürütülmesi özellikle vurgulandı.

Ne var ki yazının içeriği, adı geçen şirketlerden Pusula Finans Holding'e ulaştı. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, 24 Ağustos'ta İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası'ndaki bir hesaba 1 milyar 198 milyon TL gönderdi. Muhammed Yarız ise 1 Eylül'de aynı bankaya 2 milyar 889 milyon TL çıkardı.

Yarız, 14 Temmuz'da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, 2 Eylül'de hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Avukatı tebligatın kendilerine 5-6 Eylül'de ulaştığını öne sürse de Yarız, yasağı önceden öğrenmiş görünüyor: 2 Eylül'ü takip eden günlerde Marmaris'ten yasa dışı şekilde Yunanistan karasularına açıldı.