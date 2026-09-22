İsmail Saymaz'ın Paylaşımı Kaçış Planını Bozdu: Fon Paraları Muhammed Yarız'ın Süper Yatına Gitmiş!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız (28), hakkındaki gizli soruşturma yazısının sızdırıldığı iddiasıyla 12 gün içinde İsviçre'deki bir bankaya 4 milyar liraya yakın parayı çıkardı ve Marmaris'ten bindiği süper yatla Yunanistan karasularına açıldı. Kaçış planı, gazeteci İsmail Saymaz'ın 12 Eylül'deki paylaşımıyla deşifre olunca Yarız ertesi gün Bodrum'a dönüp teslim oldu ve 14 Eylül'de tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren malvarlığı arasında, Yarız'ın 14.5 milyon dolara aldığı 34 metrelik süper yat da bulunuyor.
Kaynak: İsmail Saymaz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fon vurgununu ortaya çıkaran süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yazdığı gizli müzekkereyle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyada sadece 15 tane Var: Yarız'ın bindiği yat 14.5 milyon dolara mal oldu.
28 yaşındaki Yarız, 2019'da İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın