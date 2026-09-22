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İsmail Saymaz'ın Paylaşımı Kaçış Planını Bozdu: Fon Paraları Muhammed Yarız'ın Süper Yatına Gitmiş!

İsmail Saymaz'ın Paylaşımı Kaçış Planını Bozdu: Fon Paraları Muhammed Yarız'ın Süper Yatına Gitmiş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 10:48
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Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız (28), hakkındaki gizli soruşturma yazısının sızdırıldığı iddiasıyla 12 gün içinde İsviçre'deki bir bankaya 4 milyar liraya yakın parayı çıkardı ve Marmaris'ten bindiği süper yatla Yunanistan karasularına açıldı. Kaçış planı, gazeteci İsmail Saymaz'ın 12 Eylül'deki paylaşımıyla deşifre olunca Yarız ertesi gün Bodrum'a dönüp teslim oldu ve 14 Eylül'de tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren malvarlığı arasında, Yarız'ın 14.5 milyon dolara aldığı 34 metrelik süper yat da bulunuyor. 

Kaynak: İsmail Saymaz

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Fon vurgununu ortaya çıkaran süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yazdığı gizli müzekkereyle başladı.

Fon vurgununu ortaya çıkaran süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yazdığı gizli müzekkereyle başladı.

Yazıda bazı hisselerde değerin yüz kata varan anormal artışlar gösterdiği, bu hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı ve yapay fiyat hareketleri üzerinden menfaat sağlanmış olabileceği belirtiliyordu. Başsavcılık, SPK'dan şirketler hakkındaki araştırmaların bildirilmesini ve manipülasyon şüphesinin araştırılmasını istedi; soruşturmanın gizli yürütülmesi özellikle vurgulandı.

Ne var ki yazının içeriği, adı geçen şirketlerden Pusula Finans Holding'e ulaştı. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, 24 Ağustos'ta İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası'ndaki bir hesaba 1 milyar 198 milyon TL gönderdi. Muhammed Yarız ise 1 Eylül'de aynı bankaya 2 milyar 889 milyon TL çıkardı. 

Yarız, 14 Temmuz'da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, 2 Eylül'de hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Avukatı tebligatın kendilerine 5-6 Eylül'de ulaştığını öne sürse de Yarız, yasağı önceden öğrenmiş görünüyor: 2 Eylül'ü takip eden günlerde Marmaris'ten yasa dışı şekilde Yunanistan karasularına açıldı.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı:

Dünyada sadece 15 tane Var: Yarız'ın bindiği yat 14.5 milyon dolara mal oldu.

Dünyada sadece 15 tane Var: Yarız'ın bindiği yat 14.5 milyon dolara mal oldu.

Yarız'ın kaçış için bindiği tekne, İtalyan Benetti tersanesinin 'lüksün de lüksü' olarak anılan Oasis serisinden, 2025 model 34 metrelik bir süper yat. Dünyada toplam 15 adet üretilen modelin mobilyaları İtalya'nın en ünlü tasarım firmalarınca özel olarak hazırlanıyor; beş kabini, 10 misafir ve 7 mürettebat kapasitesi bulunuyor. Piyasada birinci el fiyatı 19 milyon euroya, ikinci eli ise 16 milyon euroya kadar çıkabiliyor.

Yarız, 'Loretta' adını verdiği yatı 26 Mayıs'ta 14.5 milyon dolara satın aldı ve bedeli Türkiye'den İsviçre'deki bir hesaba gönderdi. Yatı 'Benselo Yachting Ltd' şirketi adına satan Selim Dağbaşı, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Marshall Adaları bayraklı süper yat, üzerine tedbir konularak şu anda Bodrum Yalıkavak açıklarında demirli bekliyor; Yarız'ın 30 milyon TL değerindeki 'T-Amore' adlı sürat teknesi de aynı akıbeti paylaşıyor.

28 yaşındaki Yarız, 2019'da İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

28 yaşındaki Yarız, 2019'da İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 2020'den bu yana neredeyse her yıl para cezası ya da geçici işlem yasağıyla cezalandırıldı; bazı işlemlerinde babası Celal Yarız'la birlikte anıldı ve Celal Yarız da aynı fon soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor.

Bu sicile rağmen devasa bir portföyü yöneten Pusula Portföy'ün başına geçmesi, Yarız hakkındaki siyasi bağlantı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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