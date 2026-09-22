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Polisleri Bile Şok Etti: Tek Bir Gecede 800 Binden Fazla Bal Arısını Çalmışlar

Polisleri Bile Şok Etti: Tek Bir Gecede 800 Binden Fazla Bal Arısını Çalmışlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 11:01
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Avustralya’nın Queensland eyaletinin kuzeyinde, tarım sektörünü sarsan ve oldukça profesyonelce planlandığı anlaşılan devasa bir arı hırsızlığı vakası meydana geldi. Bölgedeki farklı mülklerden toplamda 800 binden fazla arının çalındığı bildirilirken, yaşanan bu durum beklemediği bir anda kovanlarını kaybeden arıcıları büyük bir mali krizin ortasına sürükledi. Atherton Yaylası’nda faaliyet gösteren arıcıların paylaştığı bilgilere göre, üç ayrı tesisten en az 44 koloni tamamen yağmalandı. Olayın sıradan bir hırsızlık olmadığını vurgulayan yetkililer, geniş bir alana yayılan bu operasyonun ancak uzmanlık ve özel ekipman gerektiren bir altyapıyla gerçekleştirilebileceğine dikkat çekiyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/australia...
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Hırsızlar Yakalanmamak İçin Şaşırtıcı Yöntemler Kullanarak İzlerini Kaybettirmeyi Başardı

Hırsızlar Yakalanmamak İçin Şaşırtıcı Yöntemler Kullanarak İzlerini Kaybettirmeyi Başardı

Olayı inceleyen güvenlik güçleri ve sektör temsilcileri, faillerin tarlalardaki denetimleri atlatabilmek adına oldukça kurnazca bir taktik uyguladığını ifade ediyor. Şüphelilerin kovan kutularını tamamen götürmek yerine sadece arıların ve kraliçenin bulunduğu kuluçkalık bölümlerini kendi kutularına aktardığı, ardından eski düzeni aynen koruyarak kovanları kapatıp bölgeden ayrıldığı belirlendi. Üstelik peteklerdeki ballara hiç dokunulmamış olması, eylemin doğrudan arı varlığını hedef aldığını net bir şekilde kanıtlıyor. Bölgedeki emniyet birimleri, yürütülen soruşturma kapsamında bu yöntemi uygulayabilecek tecrübeye sahip ticari bir üreticiden şüphelendiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Gelişmeler Hem Arı Üreticilerini Hem De Avokado Yetiştiricilerini Ağır Bir Mali Yükle Baş Başa Bıraktı

Gelişmeler Hem Arı Üreticilerini Hem De Avokado Yetiştiricilerini Ağır Bir Mali Yükle Baş Başa Bıraktı

Yaşanan kriz, bölgede avokado hasadının ve tozlaşma döneminin en yoğun olduğu bir zaman dilimine denk gelerek üretimi doğrudan baltaladı. Kovanların kaybolmasıyla birlikte arıcılar sadece canlı hayvanlarını değil, binlerce dolar değerindeki tozlaşma sözleşmelerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Doğal olarak tozlaşma sürecinin aksaması, kaliteli ürün bekleyen yerel çiftçilerin de rekolte kaybı yaşamasına zemin hazırlıyor. Sektör çalışanları, daha önce münferit izinsiz müdahalelerle karşılaşsalar da bu denli büyük ve organize bir hırsızlık vakasına ilk kez tanıklık ettiklerini dile getiriyor.

Yıkıcı Varroa Paraziti Tehdidi Bölgedeki Arıcılık Faaliyetlerini İyice Çıkmaza Soktu

Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra, bölgede ilk kez tespit edilen yıkıcı Varroa paraziti arıcıların omuzlarındaki yükü adeta ikiye katladı. Sıcak iklim nedeniyle arıların yıl boyunca kuluçkaya yattığı ve parazitin hızla yayılabildiği bölgede, arıcılar zamanlarını salgınla mücadeleye ayırmak yerine çalınan kovanlarının peşine düşmek zorunda kaldı. Bilim insanları parazite karşı MRNA teknolojisine dayalı yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışsa da mevcut ilaçların yetersiz kalması, önümüzdeki yıllarda sektörü milyarlarca dolarlık zarara uğratma tehlikesi taşımayı sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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