Polisleri Bile Şok Etti: Tek Bir Gecede 800 Binden Fazla Bal Arısını Çalmışlar

Yaşanan kriz, bölgede avokado hasadının ve tozlaşma döneminin en yoğun olduğu bir zaman dilimine denk gelerek üretimi doğrudan baltaladı. Kovanların kaybolmasıyla birlikte arıcılar sadece canlı hayvanlarını değil, binlerce dolar değerindeki tozlaşma sözleşmelerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Doğal olarak tozlaşma sürecinin aksaması, kaliteli ürün bekleyen yerel çiftçilerin de rekolte kaybı yaşamasına zemin hazırlıyor. Sektör çalışanları, daha önce münferit izinsiz müdahalelerle karşılaşsalar da bu denli büyük ve organize bir hırsızlık vakasına ilk kez tanıklık ettiklerini dile getiriyor.