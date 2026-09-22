Polisleri Bile Şok Etti: Tek Bir Gecede 800 Binden Fazla Bal Arısını Çalmışlar
Avustralya’nın Queensland eyaletinin kuzeyinde, tarım sektörünü sarsan ve oldukça profesyonelce planlandığı anlaşılan devasa bir arı hırsızlığı vakası meydana geldi. Bölgedeki farklı mülklerden toplamda 800 binden fazla arının çalındığı bildirilirken, yaşanan bu durum beklemediği bir anda kovanlarını kaybeden arıcıları büyük bir mali krizin ortasına sürükledi. Atherton Yaylası’nda faaliyet gösteren arıcıların paylaştığı bilgilere göre, üç ayrı tesisten en az 44 koloni tamamen yağmalandı. Olayın sıradan bir hırsızlık olmadığını vurgulayan yetkililer, geniş bir alana yayılan bu operasyonun ancak uzmanlık ve özel ekipman gerektiren bir altyapıyla gerçekleştirilebileceğine dikkat çekiyor.
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Hırsızlar Yakalanmamak İçin Şaşırtıcı Yöntemler Kullanarak İzlerini Kaybettirmeyi Başardı
Gelişmeler Hem Arı Üreticilerini Hem De Avokado Yetiştiricilerini Ağır Bir Mali Yükle Baş Başa Bıraktı
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