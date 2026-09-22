Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenden İlk Kez Radyo Sinyali Yakalandı

Ekip, 2025 ve 2026'da dört ayrı gözlem yaptı. MeerKAT dizisiyle 0,85 ile 3,5 gigahertz arasındaki frekanslar tarandı; hem kısa ve tekrar eden patlamalar hem de sürekli bir yayın kaydedildi.

Bu tür sinyaller daha önce de gezegen barındıran sistemlerde yakalanmıştı. Sorun, sinyalin gezegenden mi yoksa çevresinde döndüğü yıldızdan mı geldiğinin kesin olarak ayırt edilememesiydi.

Araştırmacılar bu kez gökyüzü haritasında referans noktası olarak kuasarları, yani son derece parlak galaksi çekirdeklerini kullandı. Böylece sinyalin kaynağını yüksek kesinlikle Beta Pictoris b'ye sabitlemeyi başardılar.

Bir ayrıntı daha sonucu destekledi. Beta Pictoris, Güneş'ten daha sıcak, daha büyük ve yapısal olarak farklı bir yıldız. Araştırmacıların ifadesiyle, bu tür yıldızlarda radyo yayınına yol açtığı bilinen hiçbir fiziksel mekanizma gözlenen yayını açıklayamıyor.