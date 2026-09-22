Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenden İlk Kez Radyo Sinyali Yakalandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güneş Sistemi'nin dışındaki bir gezegenden gelen radyo dalgaları, ilk kez doğrudan o gezegene ait olarak tespit edildi.
Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi'nden araştırmacılar, Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskop dizisiyle 63,4 ışık yılı uzaktaki Beta Pictoris sistemini dinledi. Gelen kısa ve tekrar eden sinyallerin, sistemdeki yıldızdan değil, Beta Pictoris b adlı devasa gezegenden çıktığı belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenden Radyo Sinyali Yakalandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaynağı Kutup Işıkları: Dünya'da ve Jüpiter'de de Aynı Mekanizma İşliyor
Bir Gezegenin Manyetik Alanı İlk Kez Ölçüldü: Dünya'nınkinden Binlerce Kat Güçlü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın