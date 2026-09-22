article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenden İlk Kez Radyo Sinyali Yakalandı

Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenden İlk Kez Radyo Sinyali Yakalandı

Uzay
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 11:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güneş Sistemi'nin dışındaki bir gezegenden gelen radyo dalgaları, ilk kez doğrudan o gezegene ait olarak tespit edildi.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi'nden araştırmacılar, Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskop dizisiyle 63,4 ışık yılı uzaktaki Beta Pictoris sistemini dinledi. Gelen kısa ve tekrar eden sinyallerin, sistemdeki yıldızdan değil, Beta Pictoris b adlı devasa gezegenden çıktığı belirlendi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenden Radyo Sinyali Yakalandı

İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegenden Radyo Sinyali Yakalandı

Ekip, 2025 ve 2026'da dört ayrı gözlem yaptı. MeerKAT dizisiyle 0,85 ile 3,5 gigahertz arasındaki frekanslar tarandı; hem kısa ve tekrar eden patlamalar hem de sürekli bir yayın kaydedildi.

Bu tür sinyaller daha önce de gezegen barındıran sistemlerde yakalanmıştı. Sorun, sinyalin gezegenden mi yoksa çevresinde döndüğü yıldızdan mı geldiğinin kesin olarak ayırt edilememesiydi.

Araştırmacılar bu kez gökyüzü haritasında referans noktası olarak kuasarları, yani son derece parlak galaksi çekirdeklerini kullandı. Böylece sinyalin kaynağını yüksek kesinlikle Beta Pictoris b'ye sabitlemeyi başardılar.

Bir ayrıntı daha sonucu destekledi. Beta Pictoris, Güneş'ten daha sıcak, daha büyük ve yapısal olarak farklı bir yıldız. Araştırmacıların ifadesiyle, bu tür yıldızlarda radyo yayınına yol açtığı bilinen hiçbir fiziksel mekanizma gözlenen yayını açıklayamıyor.

Kaynağı Kutup Işıkları: Dünya'da ve Jüpiter'de de Aynı Mekanizma İşliyor

Kaynağı Kutup Işıkları: Dünya'da ve Jüpiter'de de Aynı Mekanizma İşliyor

Yakalanan radyo dalgaları güçlü biçimde dairesel kutuplanmış durumdaydı. Bu, kutup ışıklarından yayılan sinyallerin klasik imzası sayılıyor.

Arkasındaki mekanizmanın adı elektron siklotron mazer kararsızlığı. Yüklü parçacıkların gezegenin manyetik alanı ve atmosferiyle etkileşime girerek enerji açığa çıkarmasıyla oluşuyor. Dünya'da kuzey ve güney ışıklarını, Jüpiter'de ise çok daha güçlü kutup ışıklarını üreten süreç de aynı.

Yani 63 ışık yılı öteden gelen sinyal, aslında tanıdık bir olayın kaydı. Fark, bu olayın ilk kez Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende doğrudan tespit edilmiş olması.

Araştırmacılar bu noktayı özellikle vurguluyor: Kutup ışığı kaynaklı radyo patlamaları Güneş Sistemi gezegenlerinde ve bazı soğuk cücelerde gözlenmişti, ancak hiçbir radyo tespiti bugüne kadar kesin biçimde bir öte gezegene bağlanamamıştı.

Bir Gezegenin Manyetik Alanı İlk Kez Ölçüldü: Dünya'nınkinden Binlerce Kat Güçlü

Bir Gezegenin Manyetik Alanı İlk Kez Ölçüldü: Dünya'nınkinden Binlerce Kat Güçlü

Bu mekanizmanın yaydığı en yüksek frekans, kaynaktaki manyetik alanın gücüne bağlı. Dolayısıyla sinyali okumak, gezegenin manyetik alanını ölçmek anlamına geliyor.

Hesaplamalara göre Beta Pictoris b'nin manyetik alanı Dünya'nınkinden binlerce kat güçlü. Araştırmacılar bunu bir öte gezegenin manyetik alan gücünün ilk doğrudan ölçümü olarak tanımlıyor ve sonucun, genç ve kütleli bir dev gezegen için yapılan tahminlerle uyumlu olduğunu belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın