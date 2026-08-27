NASA'nın Uzaya Gönderdiği 3300 Arı İmkansızı Başardı: Bilim Dünyasını Şok Ettiler

Geçmişte gerçekleştirilen bu kritik çalışma, günümüzde Ay ve Mars hedefleri doğrultusunda planlanan uzun süreli insanlı görevler için hayati bir veri kaynağı sundu. Kapalı uzay ekosistemlerinde sürdürülebilir gıda üretimi ve bitki tozlaşması üzerine araştırma yürüten uzmanlar, arıların sergilediği dayanıklılığı uzay biyolojisi alanında temel bir referans olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.