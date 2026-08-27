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NASA'nın Uzaya Gönderdiği 3300 Arı İmkansızı Başardı: Bilim Dünyasını Şok Ettiler

NASA'nın Uzaya Gönderdiği 3300 Arı İmkansızı Başardı: Bilim Dünyasını Şok Ettiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 22:20
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NASA tarafından 1984 yılında Challenger uzay mekiği aracılığıyla yörüngeye fırlatılan 3 bin 300 bal arısı, ağırlıksız ortamda sergilediği üstün performansla bilim tarihine geçti. Özel tasarlanan bölmede tutulan koloni, yerçekimi oryantasyonunu kaybetmesine karşın biyolojik süreçlerini kesintisiz biçimde sürdürmeyi başardı.

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Kaynak

Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
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Yörüngede tutulan koloni yerçekimi kaybına rağmen petek örmeyi ve üremeyi başardı.

Yörüngede tutulan koloni yerçekimi kaybına rağmen petek örmeyi ve üremeyi başardı.

Göreve başlanan ilk saatlerde belirgin bir yön kaybı yaşayan ve hareket etmekte güçlük çeken arılar, kısa süre içerisinde ortam şartlarına uyum sağladı. Apidologie dergisinde yayımlanan araştırma verilerine göre koloni, görev süresince yaklaşık 200 santimetrekare büyüklüğünde kusursuz altıgen yapıda petek inşa etti. Test süreci kapsamında kraliçe arının 35 yumurta bırakması ise vital faaliyetlerin yörüngede aksamadan devam edebildiğini açıkça kanıtladı.

Yerçekimsiz ortam arıların uçuş dinamiklerini ve iletişim yöntemlerini tamamen değiştirdi.

Yerçekimsiz ortam arıların uçuş dinamiklerini ve iletişim yöntemlerini tamamen değiştirdi.

Dünya üzerinde besin kaynaklarının konumunu aktarmak amacıyla yerçekimini referans alarak özel danslar sergileyen canlılar, yörüngede farklı bir hareket modeli benimsedi. Beklenen risklerin aksine oldukça düşük bir kayıp oranıyla tamamlanan çalışmada, arıların ağırlıksızlığa alışmalarının ardından Dünya’dakinden daha yüksek hızlara ulaşabildikleri ve havada sabit kalabildikleri kaydedildi.

Tarihi deneyden elde edilen veriler geleceğin derin uzay görevlerine zemin hazırlıyor.

Tarihi deneyden elde edilen veriler geleceğin derin uzay görevlerine zemin hazırlıyor.

Geçmişte gerçekleştirilen bu kritik çalışma, günümüzde Ay ve Mars hedefleri doğrultusunda planlanan uzun süreli insanlı görevler için hayati bir veri kaynağı sundu. Kapalı uzay ekosistemlerinde sürdürülebilir gıda üretimi ve bitki tozlaşması üzerine araştırma yürüten uzmanlar, arıların sergilediği dayanıklılığı uzay biyolojisi alanında temel bir referans olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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