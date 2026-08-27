NASA'nın Uzaya Gönderdiği 3300 Arı İmkansızı Başardı: Bilim Dünyasını Şok Ettiler
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Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
NASA tarafından 1984 yılında Challenger uzay mekiği aracılığıyla yörüngeye fırlatılan 3 bin 300 bal arısı, ağırlıksız ortamda sergilediği üstün performansla bilim tarihine geçti. Özel tasarlanan bölmede tutulan koloni, yerçekimi oryantasyonunu kaybetmesine karşın biyolojik süreçlerini kesintisiz biçimde sürdürmeyi başardı.
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Yörüngede tutulan koloni yerçekimi kaybına rağmen petek örmeyi ve üremeyi başardı.
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Yerçekimsiz ortam arıların uçuş dinamiklerini ve iletişim yöntemlerini tamamen değiştirdi.
Tarihi deneyden elde edilen veriler geleceğin derin uzay görevlerine zemin hazırlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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