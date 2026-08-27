630 Bin Kişi Sahillere Akın Etti: Bir Günde 1.3 Milyon Adet Çöp Toplayarak Dünya Rekoru Kırdılar

Toplanan çöpler kategorilerine ayrıldığında listenin ilk sırasında geri dönüştürülme imkânı en yüksek olan ürünlerin yer alması dikkat çekiyor. Sadece bir yıllık sahil temizliği sürecinde kıyılardan 1,3 milyondan fazla plastik şişe çıkarılıyor. Plastik şişe atıklarını 1,2 milyon adetle sigara izmaritleri, 885 binle plastik şişe kapakları, 581 binle alışveriş poşetleri ve 1 milyonun üzerinde gıda ambalajı takip ediyor.

Ocean Conservancy Plastik Politikaları Direktörü Dr. Anja Brandon, plastik şişelerin geri dönüşüm potansiyeline rağmen doğada bu kadar yoğun bulunmasının iki temel nedeni olduğunu bildiriyor. Brandon'a göre bu durum, küresel ölçekte aşırı plastik üretildiğini ve atık yönetim sistemlerinin yetersiz kaldığını gösteriyor. Uzmanlar, depozito iade sistemlerinin yaygınlaştırılması ile yeniden kullanım altyapılarına yatırım yapılmasının okyanusları korumada hayati rol üstleneceğini savunuyor.