630 Bin Kişi Sahillere Akın Etti: Bir Günde 1.3 Milyon Adet Çöp Toplayarak Dünya Rekoru Kırdılar
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Kaynak: https://www.theguardian.com/environme...
Dünya genelinde her yıl düzenlenen Uluslararası Kıyı Temizliği etkinliği, denizlerdeki plastik kirliliğinin ulaştığı vahim boyutları bir kez daha ortaya koyuyor. Ocean Conservancy tarafından organize edilen devasa küresel çevre hareketi bünyesinde yaklaşık 630 bin gönüllü, 2025 yılı boyunca 24 bin kilometreyi aşkın sahil ve akarsu şeridinde temizlik çalışması gerçekleştirerek toplamda 13,9 milyona yakın atık toplama başarısı gösteriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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