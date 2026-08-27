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630 Bin Kişi Sahillere Akın Etti: Bir Günde 1.3 Milyon Adet Çöp Toplayarak Dünya Rekoru Kırdılar

630 Bin Kişi Sahillere Akın Etti: Bir Günde 1.3 Milyon Adet Çöp Toplayarak Dünya Rekoru Kırdılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 22:00
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Dünya genelinde her yıl düzenlenen Uluslararası Kıyı Temizliği etkinliği, denizlerdeki plastik kirliliğinin ulaştığı vahim boyutları bir kez daha ortaya koyuyor. Ocean Conservancy tarafından organize edilen devasa küresel çevre hareketi bünyesinde yaklaşık 630 bin gönüllü, 2025 yılı boyunca 24 bin kilometreyi aşkın sahil ve akarsu şeridinde temizlik çalışması gerçekleştirerek toplamda 13,9 milyona yakın atık toplama başarısı gösteriyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/environme...
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Kıyılarda En Çok Tespit Edilen Çöp Türü Plastik Şişeler Olarak Kayıtlara Geçiyor

Kıyılarda En Çok Tespit Edilen Çöp Türü Plastik Şişeler Olarak Kayıtlara Geçiyor

Toplanan çöpler kategorilerine ayrıldığında listenin ilk sırasında geri dönüştürülme imkânı en yüksek olan ürünlerin yer alması dikkat çekiyor. Sadece bir yıllık sahil temizliği sürecinde kıyılardan 1,3 milyondan fazla plastik şişe çıkarılıyor. Plastik şişe atıklarını 1,2 milyon adetle sigara izmaritleri, 885 binle plastik şişe kapakları, 581 binle alışveriş poşetleri ve 1 milyonun üzerinde gıda ambalajı takip ediyor.

Ocean Conservancy Plastik Politikaları Direktörü Dr. Anja Brandon, plastik şişelerin geri dönüşüm potansiyeline rağmen doğada bu kadar yoğun bulunmasının iki temel nedeni olduğunu bildiriyor. Brandon'a göre bu durum, küresel ölçekte aşırı plastik üretildiğini ve atık yönetim sistemlerinin yetersiz kaldığını gösteriyor. Uzmanlar, depozito iade sistemlerinin yaygınlaştırılması ile yeniden kullanım altyapılarına yatırım yapılmasının okyanusları korumada hayati rol üstleneceğini savunuyor.

Yasal Düzenlemelere Rağmen Plastik Atıklar Deniz Canlılarını Tehdit Etmeyi Sürdürüyor

Yasal Düzenlemelere Rağmen Plastik Atıklar Deniz Canlılarını Tehdit Etmeyi Sürdürüyor

Küresel çaptaki yasal kısıtlamalara rağmen tek kullanımlık plastikler deniz kirliliğinde ana faktör olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık’ta yılda tüketilen tahmini 13 milyar plastik içecek şişesinin yalnızca yarısı geri dönüşüme kazandırılabiliyor. Almanya ve İrlanda gibi ülkelerde uygulanan depozito iade modelinin Birleşik Krallık'ta 2027 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Söz konusu atıklar kıyılarda sadece görsel kirlilik yaratmakla kalmıyor, ekosisteme de doğrudan zarar veriyor. Temizlik Çalışmaları Direktörü Allison Schutes, plastik nesne yutması sebebiyle yaşamını yitiren bir albatros kuşunu örnek göstererek, birkaç dakika kullanıp atılan gereçlerin deniz canlıları üzerinde ölümcül sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiyor.

Kırk Yıllık Temizlik Verileri Bilimsel Araştırmalara Kaynak Sağlıyor

Kırk Yıllık Temizlik Verileri Bilimsel Araştırmalara Kaynak Sağlıyor

Texas kıyılarında kırk yıl önce başlayan bu çevre hareketi, günümüze kadar 166 ülkeden 19,7 milyon gönüllüye ulaşıyor. Toplamda 184 bin ton ağırlığında 439 milyondan fazla çöp toplanarak muazzam bir veri tabanı oluşturuluyor. Elde edilen bu veriler çevre politikalarının etkinliğini inceleyen yüzlerce akademik araştırmada kullanılıyor. Nitekim 2025 yılı araştırmaları, plastik poşet yasaklarının uygulandığı bölgelerdeki kıyı kirliliğinin %25 ile %47 oranında azaldığını kanıtlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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