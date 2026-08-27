article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
ABD'nin Hediye Ettiği 18 Balık Koskoca Ülkeyi Birbirine Kattı: İmparator Bile Özür Dilemek Zorunda Kaldı

ABD'nin Hediye Ettiği 18 Balık Koskoca Ülkeyi Birbirine Kattı: İmparator Bile Özür Dilemek Zorunda Kaldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 18:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1960 yılında gerçekleştirilen resmi ziyaret esnasında dönemin Japonya Veliaht Prensi Akihito’ya sunulan 18 adet 'mavi solungaçlı' (bluegill) balığı, ülke tarihinin en büyük çevresel felaketlerinden birine zemin hazırladı. Deniz biyolojisi alanına duyduğu derin ilgiyle bilinen Prens Akihito, söz konusu yırtıcı türü Japon halkı için alternatif bir besin kaynağı olarak değerlendirmeyi planladı. Ancak zorlu Pasifik yolculuğunu sağ atlatmayı başaran 15 balık, tutuldukları deneysel üretim havuzlarından kaza eseri kaçarak ülkenin en büyük tatlı su kaynağı konumundaki Biwa Gölü’ne ulaşmayı başardı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/i...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstilacı Tür Nüfusu 25 Milyon Seviyesine Ulaştı

İstilacı Tür Nüfusu 25 Milyon Seviyesine Ulaştı

Biwa Gölü’nün son derece zengin ekosistemine kısa sürede uyum sağlayan istilacı tür, doğal dengenin tam anlamıyla altüst olmasına yol açtı. Göl içerisindeki yerli balıkların yumurtalarını ve yavrularını tüketerek aşırı hızla çoğalan mavi solungaçlı balıklar, bölgeye özgü nigorobuna ve honmoroko gibi nadir türleri tamamen yok olma tehlikesiyle baş başa bıraktı.

Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde göldeki istilacı balık nüfusunun 25 milyon bireye ulaştığı, toplam ağırlıklarının ise 1.689 ton gibi son derece korkunç bir seviyeye çıktığı kayıtlara geçti. Meydana gelen çevresel yıkımın boyutları üzerine tahtta bulunan İmparator Akihito, yaşanan süreçten ve böylesi bir sonuçtan derin pişmanlık duyduğunu belirterek kamuoyundan resmen özür diledi.

Onlarca Yıl Süren Kapsamlı Seferberlik Sonuç Verdi

Onlarca Yıl Süren Kapsamlı Seferberlik Sonuç Verdi

Göldeki tahribatın durdurulması amacıyla Şiga eyaleti yönetimi ve devlet yetkilileri 1985 yılından itibaren son derece sert tedbirleri uygulamaya koydu. Yakalanan balıkların göle tekrar bırakılması kesin kanunlarla yasaklanırken, kesintisiz avlama operasyonlarıyla türün yayılımı sınırlandırılmaya çalışıldı.

Yıllar süren kapsamlı mücadele neticesinde 2007 yılında 1.689 ton seviyesinde ölçülen istilacı balık kütlesi, yürütülen kararlı temizleme çalışmaları sayesinde 83 tona kadar geriletildi. Sadece 18 balıkla başlayan bu dramatik olay, yabancı türlerin doğal habitatlara müdahalesinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini tüm dünyaya gösteren emsal bir vaka olarak tarihe geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın