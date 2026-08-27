Biwa Gölü’nün son derece zengin ekosistemine kısa sürede uyum sağlayan istilacı tür, doğal dengenin tam anlamıyla altüst olmasına yol açtı. Göl içerisindeki yerli balıkların yumurtalarını ve yavrularını tüketerek aşırı hızla çoğalan mavi solungaçlı balıklar, bölgeye özgü nigorobuna ve honmoroko gibi nadir türleri tamamen yok olma tehlikesiyle baş başa bıraktı.

Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde göldeki istilacı balık nüfusunun 25 milyon bireye ulaştığı, toplam ağırlıklarının ise 1.689 ton gibi son derece korkunç bir seviyeye çıktığı kayıtlara geçti. Meydana gelen çevresel yıkımın boyutları üzerine tahtta bulunan İmparator Akihito, yaşanan süreçten ve böylesi bir sonuçtan derin pişmanlık duyduğunu belirterek kamuoyundan resmen özür diledi.