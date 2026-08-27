ABD'nin Hediye Ettiği 18 Balık Koskoca Ülkeyi Birbirine Kattı: İmparator Bile Özür Dilemek Zorunda Kaldı
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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/i...
Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1960 yılında gerçekleştirilen resmi ziyaret esnasında dönemin Japonya Veliaht Prensi Akihito’ya sunulan 18 adet 'mavi solungaçlı' (bluegill) balığı, ülke tarihinin en büyük çevresel felaketlerinden birine zemin hazırladı. Deniz biyolojisi alanına duyduğu derin ilgiyle bilinen Prens Akihito, söz konusu yırtıcı türü Japon halkı için alternatif bir besin kaynağı olarak değerlendirmeyi planladı. Ancak zorlu Pasifik yolculuğunu sağ atlatmayı başaran 15 balık, tutuldukları deneysel üretim havuzlarından kaza eseri kaçarak ülkenin en büyük tatlı su kaynağı konumundaki Biwa Gölü’ne ulaşmayı başardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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