Yıllardır Taze Diye Sattıkları Sebze İnsanları Kanser Ediyormuş: Çin'de Büyük Skandal
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Çin'de gıda güvenliğine yönelik endişeleri artıran yeni bir skandala ilişkin inceleme başlatıldı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Hebei eyaletinde sebze toptancılarının lahanaları uzun nakliye sürecinde taze tutabilmek amacıyla kanserojen bir kimyasal olan formaldehit çözeltisine batırdığı belirlendi. Bir çevre blog yazarının sosyal medyada paylaştığı gizli çekim görüntülerin ardından yetkililer hızla harekete geçerek geniş çaplı bir adli ve idari soruşturma başlattı.
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Çin Yönetimi Yasaklı Maddenin Gıda Sektöründe Kullanılmasına Karşı Soruşturma Başlattı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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