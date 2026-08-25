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Yıllardır Taze Diye Sattıkları Sebze İnsanları Kanser Ediyormuş: Çin'de Büyük Skandal

Yıllardır Taze Diye Sattıkları Sebze İnsanları Kanser Ediyormuş: Çin'de Büyük Skandal

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 16:54
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Çin'de gıda güvenliğine yönelik endişeleri artıran yeni bir skandala ilişkin inceleme başlatıldı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Hebei eyaletinde sebze toptancılarının lahanaları uzun nakliye sürecinde taze tutabilmek amacıyla kanserojen bir kimyasal olan formaldehit çözeltisine batırdığı belirlendi. Bir çevre blog yazarının sosyal medyada paylaştığı gizli çekim görüntülerin ardından yetkililer hızla harekete geçerek geniş çaplı bir adli ve idari soruşturma başlattı.

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Çin Yönetimi Yasaklı Maddenin Gıda Sektöründe Kullanılmasına Karşı Soruşturma Başlattı

Çin Yönetimi Yasaklı Maddenin Gıda Sektöründe Kullanılmasına Karşı Soruşturma Başlattı

Biyolojik numunelerin korunmasında ve çeşitli sanayi kollarında yaygın olarak kullanılan formaldehit, renksiz ve son derece keskin kokulu yapısıyla öne çıkıyor. Uluslararası kanser araştırmaları kurumları tarafından insan sağlığı için son derece tehlikeli ve doğrudan kanserojen olarak sınıflandırılan bu maddeden yararlanılması Çin gıda mevzuatına göre tamamen yasaklanmış bulunuyor. Sağlık uzmanları, yüksek miktarda formaldehit maruziyetinin doğrudan kanserle ilişkili olduğunu vurgularken, gıdalar yoluyla alınan küçük miktarların uzun vadeli etkileri konusunda da ciddi uyarılarda bulunuyor.

Güvenlik Güçleri Usulsüzlük Yapan Kişiler Hakkında Yasal İşlem Başlattığını Duyurdu

Güvenlik Güçleri Usulsüzlük Yapan Kişiler Hakkında Yasal İşlem Başlattığını Duyurdu

Görüntülerin kamuoyunda büyük tepki toplaması üzerine emniyet birimleri, olayla doğrudan bağlantılı kişileri gözaltına alarak soruşturma sürecini başlattı. Kangbao ilçesi yerel yönetimi, halkın endişelerini gidermek adına yaptığı yazılı açıklamada gıda güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı uygulamanın en ağır yaptırımlarla karşılanacağını kesin bir dille vurguladı. Çin devlet medyası ise müfettişlerin bu yöntemin ne kadar yaygın olduğunu belirlemek ve etkilenen ürünlerin izini sürmek amacıyla ülke genelindeki pazarlarda anlık denetimler gerçekleştirdiğini aktardı.

Pekin Mülki Amirliği ve Toptancı Pazarları Tüketici Sağlığını Korumak İçin Önlem Aldı

Pekin Mülki Amirliği ve Toptancı Pazarları Tüketici Sağlığını Korumak İçin Önlem Aldı

Başkent Pekin'in en büyük taze sebze ve meyve tedarik merkezi konumundaki Xinfadi Pazarı, yapılan detaylı incelemeler sonucunda söz konusu kimyasalla temas etmiş hiçbir ürünün pazara girmediğini kamuoyuna duyurdu. Çin'in resmi yayın organı People's Daily'de yayımlanan başyazıda ise toptancıların sadece kendi kısa vadeli ekonomik çıkarlarına odaklanarak tüketicilerin yaşam hakkını ve sağlığını hiçe saydığı, bu durumun hem yasal hem de ahlaki sınırların açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Tarım Bakanlığı Yetkilileri Küresel Sebze İhracatının Olaydan Etkilenmemesi İçin Tedbir Geliştirdi

Tarım Bakanlığı Yetkilileri Küresel Sebze İhracatının Olaydan Etkilenmemesi İçin Tedbir Geliştirdi

Dünya genelindeki lahanaların yaklaşık yarısını tek başına üreten Çin, yılda 30 milyon tondan fazla rekolteye ulaşıyor. Üretilen bu devasa miktardaki sebzelerin büyük bir kısmı başta Vietnam, Güney Kore ve Rusya olmak üzere komşu ülkelere ihraç ediliyor. Bu nedenle ortaya çıkan skandal, yalnızca Çin iç pazarını değil, ülkenin tarımsal ihracat gerçekleştirdiği uluslararası pazarları da yakından ilgilendiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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