Yıllardır Taze Diye Sattıkları Sebze İnsanları Kanser Ediyormuş: Çin'de Büyük Skandal

Başkent Pekin'in en büyük taze sebze ve meyve tedarik merkezi konumundaki Xinfadi Pazarı, yapılan detaylı incelemeler sonucunda söz konusu kimyasalla temas etmiş hiçbir ürünün pazara girmediğini kamuoyuna duyurdu. Çin'in resmi yayın organı People's Daily'de yayımlanan başyazıda ise toptancıların sadece kendi kısa vadeli ekonomik çıkarlarına odaklanarak tüketicilerin yaşam hakkını ve sağlığını hiçe saydığı, bu durumun hem yasal hem de ahlaki sınırların açık bir ihlali olduğu ifade edildi.