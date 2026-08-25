Herkes Delirdiğini Düşünürken O Çöpten Ada Yapıp İçine Yerleşti: Şelalesi ve Havuzu Bile Var
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
İngiliz sanatçı Richart Sowa, atık malzemeleri değerlendirerek 100 binden fazla plastik şişeyle deniz üzerinde yüzen yapay bir ada inşa etti. Meksika’nın Isla Mujeres kıyılarının yaklaşık 30 metre açığına demirlenen ve Joyxee Island adı verilen bu ada, sürdürülebilir mimari açısından dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Sowa plastik şişelerle doldurulan ağlardan meydana gelen bu sağlam temel üzerinde eşi ve köpeğiyle birlikte yıllarca yaşadı.
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Sanatçı, topladığı malzemelerle deniz üzerinde tam teşekküllü ve kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı meydana getirdi.
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İlk adasını şiddetli bir kasırgada kaybeden mimar, projesinden vazgeçmeyerek çalışmalarını kararlılıkla sürdürdü.
Yaratıcı projenin oluşturduğu ada, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin odak noktası haline geldi.
Zamanla şiddetlenen fırtınaların adaya zarar vermesi üzerine yerel makamlar yapının bölgeden tamamen kaldırılmasına karar verdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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