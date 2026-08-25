Herkes Delirdiğini Düşünürken O Çöpten Ada Yapıp İçine Yerleşti: Şelalesi ve Havuzu Bile Var

Yaklaşık 740 metrekarelik bir alanı kaplayan Joyxee Island, sadece bir sanat çalışması olmanın ötesine geçerek tamamen işlevsel bir yerleşim alanına dönüştü. Yapının üzerinde güneş enerjisiyle çalışan elektrik tesisatı, dalga hareketinden faydalanan bir çamaşır makinesi, iki adet yüzme havuzu, bir şelale ve internet bağlantısı içeren üç katlı bir ahşap ev yer aldı. Sowa, ada üzerinde kurduğu bostanda kendi sebze ve meyvelerini yetiştirerek günlük gıda ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamayı başardı.