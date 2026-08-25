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Herkes Delirdiğini Düşünürken O Çöpten Ada Yapıp İçine Yerleşti: Şelalesi ve Havuzu Bile Var

Herkes Delirdiğini Düşünürken O Çöpten Ada Yapıp İçine Yerleşti: Şelalesi ve Havuzu Bile Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 15:10
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İngiliz sanatçı Richart Sowa, atık malzemeleri değerlendirerek 100 binden fazla plastik şişeyle deniz üzerinde yüzen yapay bir ada inşa etti. Meksika’nın Isla Mujeres kıyılarının yaklaşık 30 metre açığına demirlenen ve Joyxee Island adı verilen bu ada, sürdürülebilir mimari açısından dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Sowa plastik şişelerle doldurulan ağlardan meydana gelen bu sağlam temel üzerinde eşi ve köpeğiyle birlikte yıllarca yaşadı.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Sanatçı, topladığı malzemelerle deniz üzerinde tam teşekküllü ve kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı meydana getirdi.

Sanatçı, topladığı malzemelerle deniz üzerinde tam teşekküllü ve kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı meydana getirdi.
imgur.com

Yaklaşık 740 metrekarelik bir alanı kaplayan Joyxee Island, sadece bir sanat çalışması olmanın ötesine geçerek tamamen işlevsel bir yerleşim alanına dönüştü. Yapının üzerinde güneş enerjisiyle çalışan elektrik tesisatı, dalga hareketinden faydalanan bir çamaşır makinesi, iki adet yüzme havuzu, bir şelale ve internet bağlantısı içeren üç katlı bir ahşap ev yer aldı. Sowa, ada üzerinde kurduğu bostanda kendi sebze ve meyvelerini yetiştirerek günlük gıda ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamayı başardı.

İlk adasını şiddetli bir kasırgada kaybeden mimar, projesinden vazgeçmeyerek çalışmalarını kararlılıkla sürdürdü.

İlk adasını şiddetli bir kasırgada kaybeden mimar, projesinden vazgeçmeyerek çalışmalarını kararlılıkla sürdürdü.

Sowa’nın plastik şişeler kullanarak ada inşa etme fikri Joyxee Island ile başlamadı. Sanatçı, 1998 yılında Puerto Aventuras yakınlarında Spiral Island adını verdiği ilk yüzen adasını hayata geçirdi. Ancak bu yapı, 2005 yılında bölgeyi etkisi altına alan Emily Kasırgası nedeniyle tamamen yok oldu. Bu yıkıma rağmen fikrinden vazgeçmeyen Sowa, 2007 yılında yeniden malzeme toplamaya başladı ve bir yıl süren yoğun çalışmaların ardından 2008 yılı sonunda Joyxee Island projesini tamamladı.

Yaratıcı projenin oluşturduğu ada, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin odak noktası haline geldi.

Yaratıcı projenin oluşturduğu ada, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin odak noktası haline geldi.

Joyxee Island kısa sürede uluslararası basının ve turistlerin yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Sanatçı, yine plastik şişelerden imal ettiği 8 kişilik özel bir tekne vasıtasıyla adaya meraklı ziyaretçileri taşıyarak turlar düzenledi. Nesnelerin yeniden kullanımı konusunda farkındalık yaratan yapı, geleneksel konut anlayışına alternatif sunan en sıra dışı örneklerden biri olarak kabul gördü.

Zamanla şiddetlenen fırtınaların adaya zarar vermesi üzerine yerel makamlar yapının bölgeden tamamen kaldırılmasına karar verdi.

Zamanla şiddetlenen fırtınaların adaya zarar vermesi üzerine yerel makamlar yapının bölgeden tamamen kaldırılmasına karar verdi.

Joyxee Island, yıllar içinde Karayipler’de meydana gelen sert hava koşulları nedeniyle ciddi hasarlar aldı. Güvenlik ve çevre düzenlemeleri çerçevesinde yerel yetkililerin talebi doğrultusunda adanın kaldırılması kararlaştırıldı ve 2019 yılının başında yapının tamamen temizlendiği doğrulandı. Günümüzde fiziksel varlığı sona ermiş olsa da Richart Sowa’nın gerçekleştirdiği bu iki iddialı proje, geri dönüştürülebilir atıkların mimari imkânlarını gösteren önemli bir insan başarısı olarak kayıtlara geçti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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