Evinde Kabusu Yaşadı: Bahçesindeki Yığının İçinden 102 Tane Zehirli Yılan Çıktı

Operasyonun devamında yakalanan gebe dişilerin nakil kaplarında doğum yapması sonucu bilançoda artış gözlendi. Yapılan nihai sayımda 5 yetişkin dişi ve 97 yavru olmak üzere toplam 102 zehirli yılan kayıt altına alındı. Yetkililer, bu durumun tek bir noktada müdahale edilen en kalabalık kırmızı karınlı kara yılan topluluğu olduğunu bildirdi. Ev sakinlerinin tedirginliğini artıran bir diğer hususun ise ailenin Jack Russell cinsi köpeğinin kısa süre önce benzer bir sürüngen tarafından ısırılarak dört gün boyunca panzehir tedavisi görmesi olduğu aktarıldı.