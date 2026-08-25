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Evinde Kabusu Yaşadı: Bahçesindeki Yığının İçinden 102 Tane Zehirli Yılan Çıktı

Evinde Kabusu Yaşadı: Bahçesindeki Yığının İçinden 102 Tane Zehirli Yılan Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 12:37
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Avustralya'nın Sidney kentinde bir müstakil evin bahçesinde tespit edilen malç yığını, uzman ekiplerin müdahalesiyle geniş çaplı bir tahliye operasyonuna sahne oldu. Horsley Park bölgesinde ikamet eden David Stein isimli vatandaş, yaklaşık iki hafta boyunca bahçe atıklarının çevresinde hareketlilik gösteren kırmızı karınlı kara yılanları fark etmesi üzerine profesyonel yılan yakalama ekiplerine ihbarda bulundu.

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Kaynak

Kaynak: https://gizmodo.com/australian-man-ho...
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Ekiplerin Yürüttüğü Çalışmalar Sırasında Yığın İçerisinden Peş Peşe Yavru Yılanlar Çıktı

Ekiplerin Yürüttüğü Çalışmalar Sırasında Yığın İçerisinden Peş Peşe Yavru Yılanlar Çıktı

Adrese intikal eden uzman personelin bölgede kısıtlı sayıda yetişkin sürüngen bulunduğunu öngörmesine rağmen, malç katmanlarının temizlenmesiyle birlikte çok sayıda yavru yılan açığa çıkarıldı. Yaklaşık üç saat süren titiz çalışma neticesinde ilk aşamada 40'ın üzerinde canlı güvenli bölgeye alındı.

Taşıma Kaplarına Alınan Dişi Yılanların Doğum Yapmasıyla Toplam Sayı Yüze Ulaştı

Taşıma Kaplarına Alınan Dişi Yılanların Doğum Yapmasıyla Toplam Sayı Yüze Ulaştı

Operasyonun devamında yakalanan gebe dişilerin nakil kaplarında doğum yapması sonucu bilançoda artış gözlendi. Yapılan nihai sayımda 5 yetişkin dişi ve 97 yavru olmak üzere toplam 102 zehirli yılan kayıt altına alındı. Yetkililer, bu durumun tek bir noktada müdahale edilen en kalabalık kırmızı karınlı kara yılan topluluğu olduğunu bildirdi. Ev sakinlerinin tedirginliğini artıran bir diğer hususun ise ailenin Jack Russell cinsi köpeğinin kısa süre önce benzer bir sürüngen tarafından ısırılarak dört gün boyunca panzehir tedavisi görmesi olduğu aktarıldı.

Sıcak Ve Korunaklı Malç Tabakasının Dişi Yılanlar İçin Uygun Bir Doğum Alanı Oluşturduğu Belirtildi

Sıcak Ve Korunaklı Malç Tabakasının Dişi Yılanlar İçin Uygun Bir Doğum Alanı Oluşturduğu Belirtildi

Avustralya'nın doğu bölgesinde sıklıkla rastlanan ve zehirli kategoride yer alan bu türün gebelik dönemlerinde korunaklı alanlarda kümelenme davranışı sergilediği kaydedildi. İnsan faaliyetlerinden uzak durmayı tercih eden ancak ısırığı durumunda ciddi tıbbi müdahale gerektiren sürüngenler, operasyon esnasında zarar görmeden koruma altına alındı. Gerekli yasal izinlerin tamamlanmasının ardından tüm canlılar, yerleşim yerlerinden uzak doğal habitatlarına salındı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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