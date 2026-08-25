Evinde Kabusu Yaşadı: Bahçesindeki Yığının İçinden 102 Tane Zehirli Yılan Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://gizmodo.com/australian-man-ho...
Avustralya'nın Sidney kentinde bir müstakil evin bahçesinde tespit edilen malç yığını, uzman ekiplerin müdahalesiyle geniş çaplı bir tahliye operasyonuna sahne oldu. Horsley Park bölgesinde ikamet eden David Stein isimli vatandaş, yaklaşık iki hafta boyunca bahçe atıklarının çevresinde hareketlilik gösteren kırmızı karınlı kara yılanları fark etmesi üzerine profesyonel yılan yakalama ekiplerine ihbarda bulundu.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekiplerin Yürüttüğü Çalışmalar Sırasında Yığın İçerisinden Peş Peşe Yavru Yılanlar Çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşıma Kaplarına Alınan Dişi Yılanların Doğum Yapmasıyla Toplam Sayı Yüze Ulaştı
Sıcak Ve Korunaklı Malç Tabakasının Dişi Yılanlar İçin Uygun Bir Doğum Alanı Oluşturduğu Belirtildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın