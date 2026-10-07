Norveç'te Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Evlerin Soğukta Nasıl Sıcacık Kaldığını Gösterdi

Norveç'te bir eve adım attığınızda ilk fark edeceğiniz şey, dışarıdaki soğukla içerideki sıcaklık arasındaki büyük fark oluyor. Bunun arkasında tek bir ısıtma cihazı değil, birbirini tamamlayan birkaç yöntem var.

Ülkede evlerin büyük çoğunluğu elektrikle ısınıyor. Bu düzenin en yaygın parçası, klima olarak bilinen ve ısı pompası görevi gören cihazlar. Bunların yanında elektrikli petekler ve bazı evlerde yerden ısıtma sistemi de kullanılıyor. Norveç, kişi başına düşen ısı pompası sayısında Avrupa'nın başında geliyor. Üstelik ülkenin elektriğinin büyük bölümü hidroelektrik santrallerden elde ediliyor.

Videodaki evde dışarısı 11 dereceyken içerisi 23 dereceydi ve o sırada yalnızca klima çalışıyor. Müstakil evlerin çoğunda ayrıca odun sobası ya da şömine de bulunuyor. Özellikle çok soğuk günlerde ekstra ısı için yakılan soba, hem evi ısıtıyor hem de kış akşamlarına ayrı bir keyif katıyor. Asıl sır ise yalıtımda gizli. Evler soğuk iklime göre inşa edildiği için iyi yalıtılıyor. Böylece içerisi çabuk ısınıyor ve oluşan ısı kolay kolay dışarı kaçmıyor. Soğuk bir ülkede mesele yalnızca evi ısıtmak değil, o ısıyı içeride tutabilmek.