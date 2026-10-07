Norveç'te Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Evlerin Soğukta Nasıl Sıcacık Kaldığını Gösterdi

Son günlerde ülkemizde de hava sıcaklıkları düşünce 'Kaloriferleri yakmaya ne zaman başlayalım?' tartışması da başladı. Ani bastıran soğuklarla baş etmekte zorlanırken, soğuk iklimlerde yaşayanların evlerini nasıl ısıttığı bir kez daha merak konusu oldu. Kışları uzun ve sert geçen Norveç'te ise ısınma meselesi yalnızca soba ya da kalorifer üzerinden değil, evlerin inşa ediliş biçimiyle de doğrudan ilgili. Üstelik kapıdan içeri adım attığınız an, dışarıdaki havanın size yaşatacağını sandığınızdan çok farklı bir sıcaklıkla karşılaşabiliyorsunuz.
Norveç'teki günlük hayatını paylaşan 'norvectekihayatim' isimli kullanıcı, evinin içinde dolaşarak ısınma düzenini tek tek gösterdi. Dışarısı 11 dereceyken termometrenin evin içinde 23 dereceyi gösterdiği, o sırada yalnızca klimanın çalıştığı görüldü.
Norveç evleri soğukta nasıl sıcak kalıyor?
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