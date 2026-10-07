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Norveç'te Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Evlerin Soğukta Nasıl Sıcacık Kaldığını Gösterdi

Norveç'te Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Evlerin Soğukta Nasıl Sıcacık Kaldığını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 08:36

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Son günlerde ülkemizde de hava sıcaklıkları düşünce 'Kaloriferleri yakmaya ne zaman başlayalım?' tartışması da başladı. Ani bastıran soğuklarla baş etmekte zorlanırken, soğuk iklimlerde yaşayanların evlerini nasıl ısıttığı bir kez daha merak konusu oldu. Kışları uzun ve sert geçen Norveç'te ise ısınma meselesi yalnızca soba ya da kalorifer üzerinden değil, evlerin inşa ediliş biçimiyle de doğrudan ilgili. Üstelik kapıdan içeri adım attığınız an, dışarıdaki havanın size yaşatacağını sandığınızdan çok farklı bir sıcaklıkla karşılaşabiliyorsunuz.

Norveç'teki günlük hayatını paylaşan 'norvectekihayatim' isimli kullanıcı, evinin içinde dolaşarak ısınma düzenini tek tek gösterdi. Dışarısı 11 dereceyken termometrenin evin içinde 23 dereceyi gösterdiği, o sırada yalnızca klimanın çalıştığı görüldü. 

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Norveç evleri soğukta nasıl sıcak kalıyor?

Norveç evleri soğukta nasıl sıcak kalıyor?

Norveç'te bir eve adım attığınızda ilk fark edeceğiniz şey, dışarıdaki soğukla içerideki sıcaklık arasındaki büyük fark oluyor. Bunun arkasında tek bir ısıtma cihazı değil, birbirini tamamlayan birkaç yöntem var.

Ülkede evlerin büyük çoğunluğu elektrikle ısınıyor. Bu düzenin en yaygın parçası, klima olarak bilinen ve ısı pompası görevi gören cihazlar. Bunların yanında elektrikli petekler ve bazı evlerde yerden ısıtma sistemi de kullanılıyor. Norveç, kişi başına düşen ısı pompası sayısında Avrupa'nın başında geliyor. Üstelik ülkenin elektriğinin büyük bölümü hidroelektrik santrallerden elde ediliyor.

Videodaki evde dışarısı 11 dereceyken içerisi 23 dereceydi ve o sırada yalnızca klima çalışıyor. Müstakil evlerin çoğunda ayrıca odun sobası ya da şömine de bulunuyor. Özellikle çok soğuk günlerde ekstra ısı için yakılan soba, hem evi ısıtıyor hem de kış akşamlarına ayrı bir keyif katıyor. Asıl sır ise yalıtımda gizli. Evler soğuk iklime göre inşa edildiği için iyi yalıtılıyor. Böylece içerisi çabuk ısınıyor ve oluşan ısı kolay kolay dışarı kaçmıyor. Soğuk bir ülkede mesele yalnızca evi ısıtmak değil, o ısıyı içeride tutabilmek.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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