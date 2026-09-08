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Yaşam
En İyi Makyaj Temizleyici Markaları

En İyi Makyaj Temizleyici Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 14:22
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Yapması keyifli olsa da sıra temizlik aşamasına geldiğinde makyaj konusunda birçoğumuz tembelleşebiliyoruz. Yanlış makyaj temizleme suyu kullanıldığında uzun uzadıya bir temizleme süreci olunca işler daha da zorlaşıyor. Makyaj temizlemek için ihtiyaca göre doğru ürünü seçmek en önemlisi. Hafif günlük makyajda misel su pratik bir çözümken kalıcı fondöten, güneş koruyucu ve suya dayanıklı maskarada yağ veya balm daha etkili olabiliyor. 

Peki hangi ürün hangi cilt tipine uygun, çift aşamalı temizlik kimler için gerekli ve yerli markalarda hangi seçenekler öne çıkıyor? Makyaj temizleyici seçerken bilmeniz gerekenleri bir araya getirdik…

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Makyaj Temizleyici Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Makyaj Temizleyici Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Misel Su, Yağ Bazlı Temizleyici ve Balm: Ürün Türleri ve Farkları

Misel su, temizleme yağı ve balm aynı amaçla kullanılsa da etkileri farklı. Misel sular hafif yapılarıyla günlük makyajı, yağı ve kiri hızlıca ve kolaylıkla temizliyor. Yağ bazlı temizleyiciler özellikle fondöten, güneş koruyucu ve suya dayanıklı makyajda daha güçlü. Balm ise kutuda katı halde satılan bir ürün, cilde masaj yapıldığında yağ kıvamına dönüşüyor. Kalıcı makyaj kullanıyorsanız pamuğu tekrar tekrar sürtmek yerine bu iki form daha rahat olabilir.

Cilt Tipine Göre Makyaj Temizleyici Seçimi: Yağlı, Kuru ve Hassas Ciltler

Yağlı ciltlerde yoğun temizleyiciler ağır gelebilir. Buna rağmen yağ bazlı ürünlerden tamamen kaçınmak gerekmiyor, iyi durulanan bir temizleme yağı yoğun makyaj ve SPF kullananlarda işe yarayabilir.

Kuru ciltlerde temizlik sonrası gerginlik hissi daha belirgin olduğu için kuruluğu artıracak formüller yerine balm, temizleme yağı veya nem desteği sunan misel sular tercih edilebilir.

Hassas ciltlerde ise parfüm, yoğun aktif içerikler ve fazla ovalama rahatsızlık yaratabilir. Ürünü kullandıktan sonra yanma, belirgin kızarıklık veya gerginlik oluşuyorsa formül cildiniz için doğru değil demektir. Makyajını silerek iyilik yaptığınızı düşünürken yanlış ürünle daha da zararlı çıkabilirsiniz.

Çift Aşamalı Temizlik Nedir? Neden Tek Ürün Yeterli Olmayabilir?

Çift aşamalı temizlikte önce misel su, balm veya yağ bazlı temizleyiciyle makyaj ve güneş koruyucu çözülüyor. Ardından nazik, su bazlı bir yüz temizleyici kullanılıyor. Bu yöntem özellikle kalıcı fondöten, waterproof maskara ve yoğun SPF kullananlarda daha iyi temizlik sağlayabilir.

Yine de her gün çift temizlik yapmak şart değil. Makyajsız veya hafif ürün kullandığınız günlerde tek bir temizleyici yeterli olabilir. Cildi gereğinden fazla yıkamak kuruluk ve hassasiyeti artırabilir.

En İyi Makyaj Temizleyici Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Makyaj Temizleyici Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Misel Su Markaları: Günlük Kullanım İçin Pratik Seçenekler

  • Bioderma Sensibio H2O, hassas ciltlere yönelik en bilinen misel sulardan biri. Yüz, göz ve dudak çevresinde kullanılabiliyor ve marka durulama gerektirmediğini belirtiyor. Karma ve yağlı ciltler için ise Sebium H2O serisi bulunuyor.

  • Garnier Micellar geniş ürün yelpazesiyle popüler seçeneklerden. C vitaminli çeşidin yanında yağlı ve akneye eğilimli ciltlere yönelik salisilik asitli seçenek de bulunuyor.

  • Yerli markalardan Bioxcin Hydra Micellar, büyük ambalajı ve tüm cilt tiplerine yönelik formülüyle öne çıkıyor. İçeriğinde hyaluronik asit, aloe vera ve pantenol yer alıyor.

En İyi Temizleme Yağı ve Balm Markaları: Ağır Makyajı Çıkaran Formüller

  • Yoğun ve kalıcı makyajda balm temizleyiciler daha rahat bir kullanım sunabiliyor. Clinique Take The Day Off Balm, yüz ve göz makyajıyla birlikte güneş koruyucu kalıntılarını da çözmek için tasarlanmış.

  • Banila Co Clean It Zero, Kore kozmetiği tarafında kategorinin en bilinen ürünlerinden. Mini boy seçeneği, büyük ürünü almadan önce dokuyu denemek isteyenler için avantaj sağlıyor.

  • Sephora Collection Temizleyici Balm ise skualan ve postbiyotik içeren formülüyle hassas ciltler dahil farklı cilt tiplerine yönelik alternatiflerden biri.

En İyi Göz Makyajı Temizleyicileri: Maskara ve Suya Dayanıklı Ürünler İçin

Suya dayanıklı maskara ve eyeliner kullanıyorsanız çift fazlı temizleyiciler klasik misel sulardan daha pratik olabilir. Yağ ve su fazını bir araya getiren bu ürünleri kullanmadan önce çalkalamak gerekiyor.

  • Bioderma Sensibio H2O Eye hassas göz çevresine yönelik çift fazlı bir seçenek ve formülünde provitamin B5 bulunuyor. 

  • Flormar Hassas & Pratik Çift Fazlı Göz Makyaj Temizleyici de waterproof göz makyajını çıkarmak için kullanılabiliyor. 

  • Nivea Aqua Rose Çift Fazlı Micellar ise daha büyük ambalaj arayanlar için başka bir alternatif.

En İyi Makyaj Temizleme Mendilleri: Seyahat ve Pratik Kullanım

Makyaj temizleme mendilleri seyahatte, spor sonrasında veya hızlı bir temizlik gerektiğinde oldukça kullanışlı. Ancak yoğun makyajı her gün yalnızca mendille çıkarmak yerine temizliği nazik bir yüz temizleyiciyle tamamlamak daha iyi olabilir.

  • Nivea Makyaj Temizleme Mendili ve Superdrug Micellar Water Facial Cleansing Wipes güncel olarak en çok satın alınan seçeneklerden. 

  • Farmasi Sensi Wipes da sıklıkla tercih edilen ürünlerden ancak stok durumu değişebiliyor.

Mendilin kurumaması için paketi kullandıktan sonra sıkıca kapatmak önemli. Kuruyan ürün makyajı zor çıkarır ve cildi daha fazla ovalamanıza böylelikle de zarar vermenize neden olur.

En İyi Makyaj Temizleyici Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Makyaj Temizleyici Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

Bioxcin ve Dermoskin: Dermokozmetik Alanında Öne Çıkan Yerli Markalar

Bioxcin, Biota Laboratuvarları bünyesinde geliştirilen yerli markalardan biri. Hydra Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerine yönelik günlük bir seçenek ve olumlu yorumlara sahip.

Dermoskin Ultra Soft Misel Yüz ve Göz Makyajı Temizleme Suyu ise aloe vera içeren formülüyle yüz, göz ve dudak makyajında kullanılabiliyor. Bioxcin büyük ambalajıyla sık kullananlara hitap ederken Dermoskin daha sade bir misel su arayanların değerlendirebileceği seçeneklerden.

Farmasi ve Flormar: Geniş Dağıtım Ağı ve Uygun Fiyatlı Yerli Seçenekler

Farmasi’nin ürünleri arasında Micellar Makyaj Temizleme Suyu ve farklı temizleme seçenekleri bulunuyor. Sensi Wipes mendillere de kullanıcıyı memnun ediyor.

Flormar’da misel su ve çift fazlı göz makyajı temizleyicisi gibi farklı ürünler var. Diğer seçeneklerden biriyse Micellar Arındırıcı Yatıştırıcı & Tazeleyici Makyaj Temizleme Suyu.

Flormar bir dönem Groupe Rocher bünyesindeydi ancak 2024’te Türk yatırımcılardan oluşan bir şirketler birliğine satıldı. Marka 2026 itibarıyla yeniden Türk yatırımcıların kontrolünde.

Rosense ve Procsin: Son Dönemlerin Sevilen Alternatifleri

Doğal içerikli bir makyaj temizleyici arayanlar Rosense’e bakabilir. Marka, 1954’te Ispartalı çiftçilerin kurduğu Gülbirlik Kooperatifi’nin güle dayalı kozmetik ürünleriyle öne çıkıyor. Micellar Rose Water Makyaj ve Cilt Temizleme Suyu, doğal gül suyu içeren formülüyle yüz, göz ve dudak çevresinde kullanılabiliyor ve durulama gerektirmiyor.

Procsin, farklı makyaj yoğunluklarına göre birkaç temizleme seçeneği sunuyor. Aqua Bio H2O Micellar günlük ve hafif makyaj için öne çıkarken, Only Water daha sade bir içerik isteyenlere hitap ediyor. Yoğun makyaj kullananlar içinse Xoom 3 in 1; temizleme yağı, jel ve misel suyu tek üründe birleştiriyor. Böylece hafif temizlikten daha güçlü arındırmaya kadar farklı ihtiyaçlara tek marka içinde çözüm bulmak mümkün.

Makyaj Temizleyici Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Makyaj Temizleyici Fiyat-Performans Rehberi - 2026

150 TL Altında En İyi Makyaj Temizleyici Seçenekleri

Bu aralıkta tam boy misel sulardan çok seyahat boy ürünler ve temizleme mendilleri yer alıyor. Watsons seyahat boy misel su, Superdrug Micellar, Pure Beauty ve Nivea mendiller bu fiyatlarda karşılaşabileceğiniz alternatiflerden. Günlük temizleyiciden çok çantada veya seyahatte kullanılacak ürünler öne çıkıyor.

150-400 TL Arasında En İyi Makyaj Temizleyici Markaları

Bu bütçede misel su seçenekleri artıyor. Garnier Çift Fazlı Micellar, Neutrogena Hydro Boost, Skin Detox ve kampanyaya göre Bioxcin bu grupta değerlendirilebilir. Seçim yaparken ürün hacmi, içerik ve cilt tipine uygunluk birlikte düşünülmeli.

400 TL Üzeri Premium Makyaj Temizleme Ürünleri

Bu kategoride ise Dermoskin, Banila Co, Sephora Collection ve Clinique gibi markaların ürünleri öne çıkıyor. Yalnız fiyat yükseldikçe her zaman daha güçlü bir temizlik beklemek doğru olmaz. Premium ürünlerde fark çoğunlukla doku, formül ve kullanım hissinde ortaya çıkıyor.

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SSS: Makyaj Temizleyici Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Makyaj Temizleyici Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Makyaj Temizleyici Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Tek bir ürün herkese uymaz. Günlük temizlikte Bioderma Sensibio H2O, Garnier Micellar ve Bioxcin Hydra; yoğun makyajda Clinique Take The Day Off ve Banila Co Clean It Zero; suya dayanıklı göz makyajında ise Bioderma Sensibio H2O Eye ve Flormar’ın çift fazlı temizleyicisi öne çıkıyor. Seçimi cilt tipinize ve kullandığınız makyaja göre yapın.

Misel Su Sonrası Yüz Yıkanmalı mı?

Her misel suyu durulamak gerekmiyor. Bioderma Sensibio H2O ve Bioxcin Hydra gibi bazı ürünler durulama gerektirmeyen formüller olarak sunuluyor. Ancak yoğun makyaj veya güneş koruyucu kullandıysanız ardından nazik bir yüz temizleyici kullanmak daha kapsamlı temizlik sağlayabilir.

Makyaj Temizlenmeden Uyumak Cilde Ne Yapar?

Makyajla sık sık uyumak gözeneklerin tıkanmasına ve sivilcelerin artmasına katkıda bulunabilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi de yatmadan önce makyajın çıkarılmasını ve yüzün nazikçe temizlenmesini öneriyor. Bir gece unutmak büyük bir sorun yaratmaz ancak bunu alışkanlık haline getirmemek en iyisi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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