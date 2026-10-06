article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Veda Mektubu Bırakıp Ortadan Kaybolmuştu: Yeşilçam'ın İsveç Güzeli Eva Bender Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Veda Mektubu Bırakıp Ortadan Kaybolmuştu: Yeşilçam'ın İsveç Güzeli Eva Bender Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Yeşilçam
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 17:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeşilçam'ın en dikkat çeken yabancı yıldızlarından Eva Bender, 1960'lı yıllarda geldiği Türkiye'de kısa sürede şöhretin kapılarını aralamıştı. Tarkan filmlerinin Gosha'sı olarak hafızalara kazınan İsveçli güzelin hayatı, kamera arkasında ise bir hayli çalkantılıydı. Ünlü yönetmen Halit Refiğ'le yaptığı evliliğin sona ermesinin ardından zor günler geçiren Bender, yıllar sonra bir veda mektubu bırakarak ortadan kayboldu. Hatta uzun süre kendisinden haber alınamayınca hakkında türlü söylentiler ortaya atıldı. Şöhretli günlerini geride bırakıp bambaşka bir hayat kuran Eva Bender'in yıllar sonraki hali ise yeniden gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam'ın unutulmaz yabancı yıldızlarından Eva Bender'in Türkiye macerası, aslında hayatının geri kalanını değiştirecek tesadüflerle başlamıştı.

Yeşilçam'ın unutulmaz yabancı yıldızlarından Eva Bender'in Türkiye macerası, aslında hayatının geri kalanını değiştirecek tesadüflerle başlamıştı.

1944 yılında İsveç'te Eva Abrahamson adıyla dünyaya gelen Bender, gençlik yıllarının ardından yolu Türkiye'ye düşen isimlerden biriydi. Kuzey'in soğuk ikliminden İstanbul'a gelen Bender'in bu şehre kısa sürede âşık olduğu, dönemin dergilerinde kendisine geniş yer bulan detaylardan biriydi. Boğaziçi'ni seyretmekten İstanbul sokaklarında dolaşmaya, Türk kahvesinden çaya kadar burada karşılaştığı pek çok şeye hayran kalan Bender, Türkiye'den ayrılmak yerine İstanbul'da kendisine yeni bir hayat kurdu.

Bir süre gece kulüplerinde çalışan Bender'in yolu daha sonra Yeşilçam'la kesişti. 1966 yapımı Karakolda Ayna Var'la başlayan sinema kariyeri; Kız Kolunda Damga Var, Son Gece ve İlk ve Son gibi yapımlarla devam etti. Ancak onu Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden birine dönüştüren asıl dönem 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında geldi. Eva Bender, özellikle Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı Tarkan serisiyle hafızalara kazındı. Tarkan: Gümüş Eyer'de Gosha'yı, Tarkan: Viking Kanı'nda Ursula'yı canlandırdı; serinin Tarkan: Altın Madalyon filminde ise yeniden Gosha olarak seyircinin karşısına çıktı.

İri yeşil gözleri, sarı saçları ve dönemin Yeşilçam yıldızlarından oldukça farklı görüntüsüyle dikkat çeken Bender, kısa sürede magazin basınının da gözde isimlerinden biri oldu. Bir Türk'e Gönül Verdim, Yaşamak Ne Güzel Şey, Şampiyon, Şehzade Sinbad Kaf Dağında ve Aşka Susayanlar gibi pek çok yapımda rol aldı.

Yani İsveç'ten İstanbul'a uzanan yolculuk, Eva Bender'i hiç hesapta yokken Yeşilçam'ın en tanınan yabancı yüzlerinden birine dönüştürdü.

Eva Bender'in Yeşilçam yıllarına damga vuran bir başka gelişme ise usta yönetmen Halit Refiğ'le yaşadığı aşktı.

Eva Bender'in Yeşilçam yıllarına damga vuran bir başka gelişme ise usta yönetmen Halit Refiğ'le yaşadığı aşktı.

Bender'in yolu, Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Halit Refiğ'le kesişti. İkilinin ilişkisi kısa süre içerisinde evliliğe uzandı ve Eva Bender ile Halit Refiğ 6 Kasım 1968 tarihinde nikâh masasına oturdu. Bender, bu dönemde Refiğ'in yönettiği Bir Türk'e Gönül Verdim filminde Ahmet Mekin ve Bilal İnci'yle başrolü paylaştı. 1969 tarihli yapım, Bender'in kariyerindeki en önemli filmlerden biri olurken 1970 Adana Altın Koza Film Festivali'nde de ödüller kazandı.

Ancak ikilinin evliliği uzun soluklu olmadı. Eva Bender ile Halit Refiğ'in yolları 1970'lerin başında ayrıldı. Bender için bu ayrılığın ardından oldukça zor bir dönem başladı. Dönemin basınına da yansıyan bilgilere göre Bender, yaşadığı buhranlı süreçte Galata Rıhtımı'ndan denize atladı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan oyuncu hastaneye kaldırıldı ve hayata tutundu.

Eva Bender'in Yeşilçam macerası bu olayın hemen ardından tamamen sona ermedi. 1970'lerin başında filmlerde rol almaya devam eden oyuncu, ilerleyen yıllarda giderek kameralardan uzaklaştı. SinemaTürk kayıtlarına göre Bender'in filmografisindeki son yapım ise 1984 tarihli Firar oldu. Bir dönem dergi kapaklarından inmeyen, Yeşilçam'ın en dikkat çeken kadınlarından biri haline gelen Eva Bender böylece yavaş yavaş gözlerden kaybolmaya başladı.

Asıl gizem ise 1988 yılında yaşandı. Bir veda mektubu bırakan Eva Bender'in ortadan kaybolması, yıllarca sürecek söylentilerin de başlangıcı oldu.

Asıl gizem ise 1988 yılında yaşandı. Bir veda mektubu bırakan Eva Bender'in ortadan kaybolması, yıllarca sürecek söylentilerin de başlangıcı oldu.

Bir zamanlar Türkiye'nin yakından tanıdığı Eva Bender'den uzun süre haber alınamadı. Hakkında ortaya atılan iddialar o kadar ileri gitti ki Bender'in hayatını kaybettiğini düşünenler bile oldu. Ancak gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Eva Bender hayattaydı ve şöhretli Yeşilçam günlerinden kilometrelerce uzakta, doğduğu ülke İsveç'te sessiz sakin bir hayat sürdürüyordu.

Türkiye'deki sinema kariyerini ve şöhretli günlerini geride bırakan Bender'in İsveç'e döndükten sonra eski mesleği olan spor öğretmenliğine yöneldiği aktarıldı. Bir dönem Yeşilçam'ın en çok konuşulan yabancı yıldızlarından biri olan oyuncu, hayatının geri kalanında kameralardan ve magazin dünyasından uzak kalmayı tercih etti. Yıllar boyunca gözlerden uzak yaşayan Eva Bender'in son görüntüleri de aradan geçen onca yılın ardından yeniden gündeme geldi.

Bir zamanlar Kartal Tibet'le kamera karşısına geçen, Tarkan serisinin unutulmaz Gosha'sı olarak hafızalara kazınan ve Yeşilçam'ın en sıra dışı hayat hikayelerinden birine sahip olan Eva Bender, bugün 82 yaşında.

İsveç'ten Türkiye'ye uzanan yolculuğu, Yeşilçam'da yakaladığı şöhret, Halit Refiğ'le evliliği, yaşadığı çalkantılı dönem ve ardından gelen sessizlik düşünüldüğünde Bender'in hikayesi gerçekten de başlı başına bir Yeşilçam filmi gibi...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın