Veda Mektubu Bırakıp Ortadan Kaybolmuştu: Yeşilçam'ın İsveç Güzeli Eva Bender Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

1944 yılında İsveç'te Eva Abrahamson adıyla dünyaya gelen Bender, gençlik yıllarının ardından yolu Türkiye'ye düşen isimlerden biriydi. Kuzey'in soğuk ikliminden İstanbul'a gelen Bender'in bu şehre kısa sürede âşık olduğu, dönemin dergilerinde kendisine geniş yer bulan detaylardan biriydi. Boğaziçi'ni seyretmekten İstanbul sokaklarında dolaşmaya, Türk kahvesinden çaya kadar burada karşılaştığı pek çok şeye hayran kalan Bender, Türkiye'den ayrılmak yerine İstanbul'da kendisine yeni bir hayat kurdu.

Bir süre gece kulüplerinde çalışan Bender'in yolu daha sonra Yeşilçam'la kesişti. 1966 yapımı Karakolda Ayna Var'la başlayan sinema kariyeri; Kız Kolunda Damga Var, Son Gece ve İlk ve Son gibi yapımlarla devam etti. Ancak onu Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden birine dönüştüren asıl dönem 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında geldi. Eva Bender, özellikle Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı Tarkan serisiyle hafızalara kazındı. Tarkan: Gümüş Eyer'de Gosha'yı, Tarkan: Viking Kanı'nda Ursula'yı canlandırdı; serinin Tarkan: Altın Madalyon filminde ise yeniden Gosha olarak seyircinin karşısına çıktı.

İri yeşil gözleri, sarı saçları ve dönemin Yeşilçam yıldızlarından oldukça farklı görüntüsüyle dikkat çeken Bender, kısa sürede magazin basınının da gözde isimlerinden biri oldu. Bir Türk'e Gönül Verdim, Yaşamak Ne Güzel Şey, Şampiyon, Şehzade Sinbad Kaf Dağında ve Aşka Susayanlar gibi pek çok yapımda rol aldı.

Yani İsveç'ten İstanbul'a uzanan yolculuk, Eva Bender'i hiç hesapta yokken Yeşilçam'ın en tanınan yabancı yüzlerinden birine dönüştürdü.