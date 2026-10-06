Veda Mektubu Bırakıp Ortadan Kaybolmuştu: Yeşilçam'ın İsveç Güzeli Eva Bender Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeşilçam'ın en dikkat çeken yabancı yıldızlarından Eva Bender, 1960'lı yıllarda geldiği Türkiye'de kısa sürede şöhretin kapılarını aralamıştı. Tarkan filmlerinin Gosha'sı olarak hafızalara kazınan İsveçli güzelin hayatı, kamera arkasında ise bir hayli çalkantılıydı. Ünlü yönetmen Halit Refiğ'le yaptığı evliliğin sona ermesinin ardından zor günler geçiren Bender, yıllar sonra bir veda mektubu bırakarak ortadan kayboldu. Hatta uzun süre kendisinden haber alınamayınca hakkında türlü söylentiler ortaya atıldı. Şöhretli günlerini geride bırakıp bambaşka bir hayat kuran Eva Bender'in yıllar sonraki hali ise yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam'ın unutulmaz yabancı yıldızlarından Eva Bender'in Türkiye macerası, aslında hayatının geri kalanını değiştirecek tesadüflerle başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eva Bender'in Yeşilçam yıllarına damga vuran bir başka gelişme ise usta yönetmen Halit Refiğ'le yaşadığı aşktı.
Asıl gizem ise 1988 yılında yaşandı. Bir veda mektubu bırakan Eva Bender'in ortadan kaybolması, yıllarca sürecek söylentilerin de başlangıcı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın