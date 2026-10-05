Yıllara Resmen Reset Attı: Petek Dinçöz Yeni İmajıyla Eski Haline Geri Döndü!
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Yıllardır fit görüntüsü ve değişimiyle magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, bu kez yepyeni imajıyla karşımızda. Görünümündeki değişiklikler nedeniyle zaman zaman “Hiç yaşlanmıyor” yorumları alan, zaman zaman da estetikleri üzerinden eleştirilen ünlü şarkıcı, yeni şarkısı ve klibi öncesinde soluğu kuaförde aldı. Saçlarına kaynak yaptıran ve rengini daha doğal bal sarısı tonlarına çeviren Dinçöz'ün son hali, yıllar önceki görüntüsünü hatırlattı. Yeni imajını görenlerin aklına gençlik yıllarındaki Petek Dinçöz gelince “Yıllara resmen reset attı” demeden edemedik!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Petek Dinçöz, 2000'li yılların magazin ve müzik dünyasını yaşamış olanların hafızasına kazınan isimlerden.
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Yıllar içerisinde Petek Dinçöz'ün değişimi de en az kariyeri kadar konuşulur hale geldi.
Yeni şarkısı ve klibi için imaj değişikliğine karar veren Petek Dinçöz, yıllar önceki görüntüsünü hatırlatan saçlarına geri döndü!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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