Yıllara Resmen Reset Attı: Petek Dinçöz Yeni İmajıyla Eski Haline Geri Döndü!

Henüz genç yaşlarda modellik ve güzellik yarışmalarıyla adını duyurmaya başlayan Petek Dinçöz, asıl büyük çıkışını 2000'li yılların başında müzik dünyasına adım atmasıyla yaptı. “Foolish Casanova”, “Hasta Ettin”, “Sandım Ki”, “Doğum Günü” gibi dönemin unutulmaz şarkılarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dinçöz, yalnızca müziğiyle değil sahne şovları ve iddialı görüntüsüyle de dönemin en çok konuşulan kadınlarından birine dönüştü.

Bir taraftan müzik kariyerini sürdürürken bir taraftan da televizyon dünyasında boy gösterdi. Özellikle Arım Balım Peteğim programıyla uzun süre ekranlarda yer alan Dinçöz, 2000'li yılların magazin gündeminin neredeyse değişmez isimlerinden biriydi. O dönemlerde uzun, hacimli ve bal sarısı tonlarındaki saçlarıyla hafızalara kazınan şarkıcının görüntüsü de yıllar içerisinde epey değişti.

Fakat kabul edelim, eski Petek Dinçöz fotoğraflarını gördüğümüzde o dönemin saçlarını hala tek bakışta hatırlıyoruz.