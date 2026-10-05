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Yıllara Resmen Reset Attı: Petek Dinçöz Yeni İmajıyla Eski Haline Geri Döndü!

Yıllara Resmen Reset Attı: Petek Dinçöz Yeni İmajıyla Eski Haline Geri Döndü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 22:55
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Yıllardır fit görüntüsü ve değişimiyle magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, bu kez yepyeni imajıyla karşımızda. Görünümündeki değişiklikler nedeniyle zaman zaman “Hiç yaşlanmıyor” yorumları alan, zaman zaman da estetikleri üzerinden eleştirilen ünlü şarkıcı, yeni şarkısı ve klibi öncesinde soluğu kuaförde aldı. Saçlarına kaynak yaptıran ve rengini daha doğal bal sarısı tonlarına çeviren Dinçöz'ün son hali, yıllar önceki görüntüsünü hatırlattı. Yeni imajını görenlerin aklına gençlik yıllarındaki Petek Dinçöz gelince “Yıllara resmen reset attı” demeden edemedik!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Petek Dinçöz, 2000'li yılların magazin ve müzik dünyasını yaşamış olanların hafızasına kazınan isimlerden.

Petek Dinçöz, 2000'li yılların magazin ve müzik dünyasını yaşamış olanların hafızasına kazınan isimlerden.

Henüz genç yaşlarda modellik ve güzellik yarışmalarıyla adını duyurmaya başlayan Petek Dinçöz, asıl büyük çıkışını 2000'li yılların başında müzik dünyasına adım atmasıyla yaptı. “Foolish Casanova”, “Hasta Ettin”, “Sandım Ki”, “Doğum Günü” gibi dönemin unutulmaz şarkılarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dinçöz, yalnızca müziğiyle değil sahne şovları ve iddialı görüntüsüyle de dönemin en çok konuşulan kadınlarından birine dönüştü.

Bir taraftan müzik kariyerini sürdürürken bir taraftan da televizyon dünyasında boy gösterdi. Özellikle Arım Balım Peteğim programıyla uzun süre ekranlarda yer alan Dinçöz, 2000'li yılların magazin gündeminin neredeyse değişmez isimlerinden biriydi. O dönemlerde uzun, hacimli ve bal sarısı tonlarındaki saçlarıyla hafızalara kazınan şarkıcının görüntüsü de yıllar içerisinde epey değişti.

Fakat kabul edelim, eski Petek Dinçöz fotoğraflarını gördüğümüzde o dönemin saçlarını hala tek bakışta hatırlıyoruz.

Yıllar içerisinde Petek Dinçöz'ün değişimi de en az kariyeri kadar konuşulur hale geldi.

Yıllar içerisinde Petek Dinçöz'ün değişimi de en az kariyeri kadar konuşulur hale geldi.

Bugün 40'lı yaşlarında olan Dinçöz, özellikle yıllardır koruduğu fit fiziğiyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada paylaştığı karelerin ardından şarkıcının yıllar içerisinde neredeyse hiç değişmediğini düşünenlerden “Hiç yaşlanmıyor” yorumları eksik olmuyor. Ancak Dinçöz'ün değişimi konusunda herkes aynı fikirde değil.

Yüzündeki değişiklikler ve estetik işlemleri de yıllar içerisinde sık sık magazin gündemine taşındı. Bazı takipçileri ünlü şarkıcının genç görüntüsünü koruduğunu düşünürken bazıları ise yapılan işlemlerin görünümünü fazlasıyla değiştirdiğini savundu. Hatta Dinçöz'ün bazı fotoğrafları sosyal medyada gündem olduğunda “Bu gerçekten Petek Dinçöz mü?” yorumlarının yapıldığı da oldu.

Fakat bu kez yaptığı değişiklik, onu geçmişinden daha da uzaklaştırmak yerine adeta eski Petek'e geri götürdü.

Yeni şarkısı ve klibi için imaj değişikliğine karar veren Petek Dinçöz, yıllar önceki görüntüsünü hatırlatan saçlarına geri döndü!

Yeni projesi öncesinde kuaför koltuğuna oturan Dinçöz, hem saçlarının rengini hem de görünümünü değiştirdi. Saçlarına kaynak takılarak çok daha uzun ve hacimli bir görünüm verilirken rengi de daha doğal duran bal sarısı tonlarına çekildi. Ortaya çıkan sonuç ise Petek Dinçöz'ün 2000'li yıllardaki görüntüsünü bilenlere fazlasıyla tanıdık geldi. 

Özellikle gençlik yıllarındaki uzun, katlı ve bal sarısı saçlarıyla yeni görüntüsü yan yana getirildiğinde benzerlik daha da dikkat çekiyor. Yıllar boyunca birbirinden farklı imajlarla karşımıza çıkan Dinçöz, bu kez yenilik yapmak isterken adeta kendi geçmişine dönmüş oldu.

Yeni saçlarını görünce kendisinin de oldukça memnun olduğu anlara yansırken Dinçöz'ün daha doğal tonlardaki yeni görüntüsü de beğeni topladı. Yani bu kez “Petek Dinçöz ne kadar değişmiş?” demek yerine “Eski Petek geri gelmiş!” deme sırası bizde.  Yeni şarkısı için çıktığı kuaför koltuğundan resmen 2000'lere reset atarak kalkmış desek pek de abartmış olmayız!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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