İhanet İddiaları ve İfşalar Bitmemişti: Sahra Işık'ın Eski Eşi İdris Aybirdi'den Seray Kaya'yla İlk Aşk Pozu!

Survivor ile tanıdığımız Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Haziran 2025'te de oğullarını kucaklarına almıştı. Ancak evlilikleri uzun soluklu olmadı. Işık'ın açıklamasına göre ikili 8 Mayıs 2026'da resmen boşandı. Ayrılık ilk duyurulduğunda iki taraftan da oldukça sakin açıklamalar gelmiş, evliliklerini karşılıklı olarak sonlandırdıkları ve bundan sonraki önceliklerinin oğulları olduğu belirtilmişti.

Fakat o sakin tablo çok uzun sürmedi. Sahra Işık ilerleyen süreçte eski eşi hakkında oldukça ağır iddialarda bulundu. Bunların magazin gündemini asıl karıştıranı ise İdris Aybirdi'nin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığı iddiasıydı. Işık, Seray Kaya'nın hiç tanımadığı bir kadın olmadığını, geçmişte tanıştıklarını ve sosyal medyada da takipleştiklerini söyledi. Hatta eski eşiyle Kaya'nın boşanmanın ardından birlikte Santorini'ye gittiklerini de öne sürdü.

İdris Aybirdi cephesinden ise bu iddialara net bir itiraz geldi. Aybirdi, Sahra Işık'la evliliği devam ederken Seray Kaya ile herhangi bir ilişkisinin ya da tanışıklığının bulunmadığını savundu. Yani daha hikayenin başında iki bambaşka anlatı ortaya çıkmıştı: Sahra Işık ilişkinin kendi evliliği sürerken başladığını iddia ederken Aybirdi bunun doğru olmadığını söylüyordu.