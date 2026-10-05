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İhanet İddiaları ve İfşalar Bitmemişti: Sahra Işık'ın Eski Eşi İdris Aybirdi'den Seray Kaya'yla İlk Aşk Pozu!

İhanet İddiaları ve İfşalar Bitmemişti: Sahra Işık'ın Eski Eşi İdris Aybirdi'den Seray Kaya'yla İlk Aşk Pozu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 00:03
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Sahra Işık'ın eski eşi İdris Aybirdi ile Seray Kaya'nın adı aylardır oldukça olaylı bir şekilde yan yana geliyor. Işık'ın ihanet iddialarıyla başlayan süreçte taraflardan peş peşe açıklamalar gelmiş, evlilik sürerken bir ilişki yaşandığı iddiası kesin bir dille reddedilmişti. 

Ardından mesajlar, fotoğraflar ve karşılıklı göndermeler ortaya saçılmış; Seray Kaya ise sonunda Aybirdi ile birlikteliğini ilan etmişti. Şimdi aşk cephesinden çok daha romantik bir paylaşım geldi. Aybirdi, sevgilisiyle pozlarını “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın” sözleriyle paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin boşanmasının ardından yaşananlar, sakin başlayan bir ayrılığın nasıl koca bir magazin dosyasına dönüşebileceğini hepimize göstermişti.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin boşanmasının ardından yaşananlar, sakin başlayan bir ayrılığın nasıl koca bir magazin dosyasına dönüşebileceğini hepimize göstermişti.

Survivor ile tanıdığımız Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Haziran 2025'te de oğullarını kucaklarına almıştı. Ancak evlilikleri uzun soluklu olmadı. Işık'ın açıklamasına göre ikili 8 Mayıs 2026'da resmen boşandı. Ayrılık ilk duyurulduğunda iki taraftan da oldukça sakin açıklamalar gelmiş, evliliklerini karşılıklı olarak sonlandırdıkları ve bundan sonraki önceliklerinin oğulları olduğu belirtilmişti.

Fakat o sakin tablo çok uzun sürmedi. Sahra Işık ilerleyen süreçte eski eşi hakkında oldukça ağır iddialarda bulundu. Bunların magazin gündemini asıl karıştıranı ise İdris Aybirdi'nin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığı iddiasıydı. Işık, Seray Kaya'nın hiç tanımadığı bir kadın olmadığını, geçmişte tanıştıklarını ve sosyal medyada da takipleştiklerini söyledi. Hatta eski eşiyle Kaya'nın boşanmanın ardından birlikte Santorini'ye gittiklerini de öne sürdü.

İdris Aybirdi cephesinden ise bu iddialara net bir itiraz geldi. Aybirdi, Sahra Işık'la evliliği devam ederken Seray Kaya ile herhangi bir ilişkisinin ya da tanışıklığının bulunmadığını savundu. Yani daha hikayenin başında iki bambaşka anlatı ortaya çıkmıştı: Sahra Işık ilişkinin kendi evliliği sürerken başladığını iddia ederken Aybirdi bunun doğru olmadığını söylüyordu.

İşin içine Seray Kaya'nın açıklamaları ve Sahra Işık'ın peş peşe yaptığı ifşalar girince ortalık iyice karıştı.

İşin içine Seray Kaya'nın açıklamaları ve Sahra Işık'ın peş peşe yaptığı ifşalar girince ortalık iyice karıştı.

Uzun süre sessiz kalan Seray Kaya da sonunda hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kaya, sessiz kalmasının söylenenleri kabul ettiği anlamına gelmediğini belirterek “Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim” dedi. Bir aileye, hele ki bir çocuğa zarar verecek bir adım atmayacağını vurgulayan oyuncu; Sahra Işık'la geçmişte yalnızca bir düğünde karşılaştıklarını ve anlatıldığı gibi bir yakınlıklarının bulunmadığını savundu.

Tabii bu açıklamaların ardından Sahra Işık'ın sessiz kalmasını beklemiyorduk. Önce “Gerçeğini bildiğim yalanları dinlerken” göndermesi geldi. Ardından iş imalı paylaşımlardan çıkıp doğrudan ifşalara dönüştü.

Işık, eski eşinden geldiğini öne sürdüğü mesaj ve aramaların ekran görüntülerini paylaşırken İdris Aybirdi ile Seray Kaya'nın birlikte çekilmiş bir karesini de yayınladı. Üstelik eski eşinin yeniden kendisiyle birlikte olmak istediğini iddia ederek Kaya'ya doğrudan seslendi. Derken aylardır aynı cümlede yan yana gelen iki isimden beklenen paylaşım geldi.

Seray Kaya, İdris Aybirdi ile bir fotoğrafını mavi kalp emojisiyle paylaşarak ilişkilerini açıkça duyurdu. Ancak Kaya, ilişkilerinin her iki tarafın da boşanmasının ardından başladığının özellikle altını çizdi. Dolayısıyla o noktadan sonra “Seray Kaya ve İdris Aybirdi birlikte mi?” sorusu kapanmış oldu. Asıl tartışma, ilişkinin ne zaman başladığı meselesinde kaldı.

İfşalar, açıklamalar ve göndermeler derken şimdi de İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya oldukça iddialı bir aşk ilanı geldi!

İfşalar, açıklamalar ve göndermeler derken şimdi de İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya oldukça iddialı bir aşk ilanı geldi!

İlişkilerini ilk açık eden taraf Seray Kaya olmuştu. Bu kez ise romantizmin dozunu artırma sırası İdris Aybirdi'ye geçti. Aybirdi, sevgilisi Seray Kaya ile çekildiği samimi kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını cümle aleme ilan etti. Üstelik fotoğraflara bıraktığı not da öyle tek bir kalp emojisiyle geçiştirilecek cinsten değildi: “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın.”

Birkaç ay önce isimleri yan yana geldiğinde ihanet iddialarını, açıklamaları ve kimin kimi ne zaman tanıdığını konuştuğumuz ikiliden bugün geldiğimiz noktada öpücüklü pozlar ve “hayatımın dönüm noktası” cümleleri geliyor.

Tabii bugünkü aşk ilanı geçmişte ortaya atılan iddiaları doğrulamıyor. Sahra Işık, ilişkinin kendi evliliği devam ederken başladığını öne sürerken hem Seray Kaya hem de İdris Aybirdi bu iddiayı reddetti. Kaya da ilişkilerinin boşanmaların ardından başladığını özellikle belirtmişti. Fakat işin magazin kısmına bakarsak birkaç ayda yaşananlara yetişmek pek kolay olmadı. Önce ihanet iddiaları, sonra açıklamalar, ardından ifşalar, peşinden ilişkinin ilanı...

Şimdi de “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın.”

Bu hikayede taşlar sonunda yerine oturdu mu dersiniz, yoksa daha konuşacağımız çok şey var mı?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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