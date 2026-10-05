İhanet İddiaları ve İfşalar Bitmemişti: Sahra Işık'ın Eski Eşi İdris Aybirdi'den Seray Kaya'yla İlk Aşk Pozu!
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Sahra Işık'ın eski eşi İdris Aybirdi ile Seray Kaya'nın adı aylardır oldukça olaylı bir şekilde yan yana geliyor. Işık'ın ihanet iddialarıyla başlayan süreçte taraflardan peş peşe açıklamalar gelmiş, evlilik sürerken bir ilişki yaşandığı iddiası kesin bir dille reddedilmişti.
Ardından mesajlar, fotoğraflar ve karşılıklı göndermeler ortaya saçılmış; Seray Kaya ise sonunda Aybirdi ile birlikteliğini ilan etmişti. Şimdi aşk cephesinden çok daha romantik bir paylaşım geldi. Aybirdi, sevgilisiyle pozlarını “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın” sözleriyle paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin boşanmasının ardından yaşananlar, sakin başlayan bir ayrılığın nasıl koca bir magazin dosyasına dönüşebileceğini hepimize göstermişti.
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İşin içine Seray Kaya'nın açıklamaları ve Sahra Işık'ın peş peşe yaptığı ifşalar girince ortalık iyice karıştı.
İfşalar, açıklamalar ve göndermeler derken şimdi de İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya oldukça iddialı bir aşk ilanı geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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