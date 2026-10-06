TFF'de Kritik Cuma: Yönetim Kurulu Olağanüstü Seçim Gündemiyle Toplanacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
HT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Federasyonda son günlerde hakemler dosyası soruşturması ve yönetim kurulu üyelerinin art arda görevi bırakmasıyla yaşanan kriz, bu toplantıyı çok daha kritik hâle getirdi. Toplantının gündeminde yalnızca seçim süreci değil, tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun ardından boşalan MHK başkanlığına kimin getirileceği de bulunuyor. Federasyon yönetiminin kalıp kalmayacağı, olağanüstü genel kurul kararının çıkıp çıkmayacağı cuma günü netleşebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplantının günü, bugün yaşanan gelişmelerle cumaya netleşti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakemler dosyasında 5 tutuklama, MHK Başkanı da görevi bıraktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın