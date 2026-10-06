TFF'de Kritik Cuma: Yönetim Kurulu Olağanüstü Seçim Gündemiyle Toplanacak

Federasyondaki krizin arkasında yürütülen 'hakemler dosyası' soruşturması var. Soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da vardı; Gündoğdu tutuklanmasının ardından görevinden istifa etti.

Bu tablo nedeniyle cuma günkü toplantıda hem yönetim kurulundaki istifa talepleri hem de yeni MHK başkanının kim olacağı konuşulacak.