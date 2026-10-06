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TFF'de Kritik Cuma: Yönetim Kurulu Olağanüstü Seçim Gündemiyle Toplanacak

TFF'de Kritik Cuma: Yönetim Kurulu Olağanüstü Seçim Gündemiyle Toplanacak

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
06.10.2026 - 16:54
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HT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Federasyonda son günlerde hakemler dosyası soruşturması ve yönetim kurulu üyelerinin art arda görevi bırakmasıyla yaşanan kriz, bu toplantıyı çok daha kritik hâle getirdi. Toplantının gündeminde yalnızca seçim süreci değil, tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun ardından boşalan MHK başkanlığına kimin getirileceği de bulunuyor. Federasyon yönetiminin kalıp kalmayacağı, olağanüstü genel kurul kararının çıkıp çıkmayacağı cuma günü netleşebilir.

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Toplantının günü, bugün yaşanan gelişmelerle cumaya netleşti

Toplantının günü, bugün yaşanan gelişmelerle cumaya netleşti

HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı'nın aktardığına göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu henüz Türkiye'ye gelmediği için ve bugün yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte toplantının günü cuma olarak belirlendi.

Toplantıya giden süreçte yönetim kurulundan ilk istifa 30 Eylül'de Ural Aküzüm'den gelmişti. 6 Ekim'de ise Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan görevini bıraktı. Aktan, 'Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik' diyerek yönetimi istifaya çağırdı.

Hakemler dosyasında 5 tutuklama, MHK Başkanı da görevi bıraktı

Hakemler dosyasında 5 tutuklama, MHK Başkanı da görevi bıraktı

Federasyondaki krizin arkasında yürütülen 'hakemler dosyası' soruşturması var. Soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da vardı; Gündoğdu tutuklanmasının ardından görevinden istifa etti.

Bu tablo nedeniyle cuma günkü toplantıda hem yönetim kurulundaki istifa talepleri hem de yeni MHK başkanının kim olacağı konuşulacak.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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