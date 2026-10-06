TFF'de Bir İstifa Daha: Mevlüt Aktan Görevi Bıraktı, Yönetimi İstifaya Çağırdı
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yönetim kurulu üyeleri art arda görevi bırakıyor. Son istifa, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'dan geldi. Aktan, 6 Ekim'de yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu ve mevcut yönetimi de istifaya çağırdı. Federasyonda son bir haftada bahis soruşturması ve hakem dosyası etrafında yaşanan ayrılıklar zaten gündemdeydi: yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bıraktı. Aktan'ın ardından beş yönetim kurulu üyesinin daha istifa dilekçesi hazırladığı öne sürülüyor. Salı günü Riva'da olağanüstü bir toplantı yapılacağı belirtilirken, olağanüstü seçimli genel kurul ihtimali de gündeme geldi.
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