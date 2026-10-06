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TFF'de Bir İstifa Daha: Mevlüt Aktan Görevi Bıraktı, Yönetimi İstifaya Çağırdı

TFF'de Bir İstifa Daha: Mevlüt Aktan Görevi Bıraktı, Yönetimi İstifaya Çağırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 15:24
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yönetim kurulu üyeleri art arda görevi bırakıyor. Son istifa, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'dan geldi. Aktan, 6 Ekim'de yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu ve mevcut yönetimi de istifaya çağırdı. Federasyonda son bir haftada bahis soruşturması ve hakem dosyası etrafında yaşanan ayrılıklar zaten gündemdeydi: yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bıraktı. Aktan'ın ardından beş yönetim kurulu üyesinin daha istifa dilekçesi hazırladığı öne sürülüyor. Salı günü Riva'da olağanüstü bir toplantı yapılacağı belirtilirken, olağanüstü seçimli genel kurul ihtimali de gündeme geldi.

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Mevlüt Aktan, federasyonun "aile şirketi anlayışıyla yönetilemeyeceğini" söyledi

Mevlüt Aktan, federasyonun "aile şirketi anlayışıyla yönetilemeyeceğini" söyledi

Aktan, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. 18 Temmuz 2024'te İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçilmesinin ardından yönetime katılan Aktan, daha önce Manisa FK başkanlığı da yapmıştı.

Açıklamasında mevcut yönetimin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığını savundu. Federasyonun 'aile şirketi anlayışıyla yönetilemeyeceğini' belirten Aktan, kararların dar bir çevrede alındığını, farklı görüşlere alan açılmadığını ve 'Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik' dediğini aktardı. Bahis tartışmalarının ve gerilim yaratan söylemlerin de futbolu zedelediğini ekledi.

İki yıldır yönetim içinde yanlış bulduğu kararlara karşı çıktığını, ancak federasyonda işlevsiz kaldığını düşündüğünü de belirten Aktan, tüm yönetim kurulu üyelerini istifaya çağırdı. Federasyonun bütün birimlerinin liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Aktan, olağanüstü seçimli genel kurul toplanmasını da istedi.

Aküzüm ve Gündoğdu'nun ardından federasyonda istifa sayısı artıyor

Aküzüm ve Gündoğdu'nun ardından federasyonda istifa sayısı artıyor

Federasyondaki ayrılıklar 30 Eylül'de Ural Aküzüm'ün istifasıyla başlamıştı. Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futboluyla ilgili yönetim kurulu üyesi Aküzüm, bahis gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin ardından görevini bıraktı. TFF Hukuk Müşavirliği, son beş yılda Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan 448 kişiyi bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk etmişti. Aküzüm'ün sevk gerekçesi ise Galatasaray'daki görev dönemine ilişkin iddialardı.

Hakem soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevinden ayrıldı; istifa dilekçesi avukatları aracılığıyla TFF'ye iletildi. Üç yedek yönetim kurulu üyesi de görevi bıraktı.

Aktan'ın ardından Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Lale Cander, Mustafa Temel Bozbağ ve Tahir Ediz Kıray'ın da istifa dilekçesi hazırladığı öne sürülüyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise daha önce istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Salı günü Riva'da yapılacak olağanüstü toplantıda federasyonun yeni dönemi konuşulacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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