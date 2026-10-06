TFF'de Bir İstifa Daha: Mevlüt Aktan Görevi Bıraktı, Yönetimi İstifaya Çağırdı

Aktan, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. 18 Temmuz 2024'te İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçilmesinin ardından yönetime katılan Aktan, daha önce Manisa FK başkanlığı da yapmıştı.

Açıklamasında mevcut yönetimin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığını savundu. Federasyonun 'aile şirketi anlayışıyla yönetilemeyeceğini' belirten Aktan, kararların dar bir çevrede alındığını, farklı görüşlere alan açılmadığını ve 'Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik' dediğini aktardı. Bahis tartışmalarının ve gerilim yaratan söylemlerin de futbolu zedelediğini ekledi.

İki yıldır yönetim içinde yanlış bulduğu kararlara karşı çıktığını, ancak federasyonda işlevsiz kaldığını düşündüğünü de belirten Aktan, tüm yönetim kurulu üyelerini istifaya çağırdı. Federasyonun bütün birimlerinin liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Aktan, olağanüstü seçimli genel kurul toplanmasını da istedi.