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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa Etmeyeceğini Açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa Etmeyeceğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 23:12
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, günlerdir süren istifa iddialarına cevap verdi. Federasyonun salı günü olağanüstü toplanacağı ve ardından başkanın görevi bırakacağı konuşuluyordu. Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ardından toplantı takvimiyle ilgili de yeni bilgiler geldi.

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Hacıosmanoğlu istifa etmeyeceğini söyledi.

Hacıosmanoğlu istifa etmeyeceğini söyledi.

Libre Sports'tan Mehmet Arslan'a konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa edip etmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi. Hacıosmanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayır, istifa etmeyeceğim. Siz beni tanımadınız mı? Türk futbolunda olan bütün pislikleri benim üzerime yıkamazsınız. Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz.”

İstifa iddiası salı toplantısına dayanıyordu.

İstifa iddiası salı toplantısına dayanıyordu.

Açıklamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun salı günü olağanüstü toplantı yapacağı ve daha sonra Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği iddia edilmişti. Federasyondaki tartışmalar, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve heyetinin tutuklanmasının ardından hız kazanmıştı.

Yönetim kurulu toplantısı cuma günü yapılacak.

Yönetim kurulu toplantısı cuma günü yapılacak.

Öğrenildiğine göre toplantı salı günü yapılmayacak. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısı için çarşamba günü İsviçre'ye gidecek. Yönetim kurulu toplantısının ise cuma günü yapılacağı belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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