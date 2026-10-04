TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa Etmeyeceğini Açıkladı
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, günlerdir süren istifa iddialarına cevap verdi. Federasyonun salı günü olağanüstü toplanacağı ve ardından başkanın görevi bırakacağı konuşuluyordu. Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ardından toplantı takvimiyle ilgili de yeni bilgiler geldi.
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Hacıosmanoğlu istifa etmeyeceğini söyledi.
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İstifa iddiası salı toplantısına dayanıyordu.
Yönetim kurulu toplantısı cuma günü yapılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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