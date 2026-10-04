TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa Etmeyeceğini Açıkladı

Libre Sports'tan Mehmet Arslan'a konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa edip etmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi. Hacıosmanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayır, istifa etmeyeceğim. Siz beni tanımadınız mı? Türk futbolunda olan bütün pislikleri benim üzerime yıkamazsınız. Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz.”