TFF'de Başkanlık İddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ardından Gelecek İsimler Tartışılmaya Başladı
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TFF'de eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve heyetinin tutuklanmasıyla başlayan süreç, federasyon çatısındaki istifa tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yönetim Kurulu salı günü olağanüstü toplanırken kulislerde başkanlık koltuğu için bir isim konuşulmaya başladı.
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TFF salı günü Riva'da olağanüstü toplanıyor.
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Ercanlar yeni federasyonun hazırlandığını söyledi.
Eröğüt uzun yıllardır futbol yöneticiliği yapıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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