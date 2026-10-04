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TFF'de Başkanlık İddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ardından Gelecek İsimler Tartışılmaya Başladı

TFF'de Başkanlık İddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ardından Gelecek İsimler Tartışılmaya Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 22:30
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TFF'de eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve heyetinin tutuklanmasıyla başlayan süreç, federasyon çatısındaki istifa tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yönetim Kurulu salı günü olağanüstü toplanırken kulislerde başkanlık koltuğu için bir isim konuşulmaya başladı.

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TFF salı günü Riva'da olağanüstü toplanıyor.

TFF salı günü Riva'da olağanüstü toplanıyor.

TFF, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve heyetinin tutuklanması, ardından Gündoğdu'nun istifa etmesi üzerine olağanüstü toplanma kararı almıştı. TFF Yönetim Kurulu salı günü saat 15.00'te Riva'da bir araya gelecek. Spor kulislerinde bu toplantının nedeninin mevcut Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevi bırakacak olması olduğu konuşuluyor. Spor yorumcusu İbrahim Seten ise kendisine iletilen bilgiye göre TFF'nin istifa etmediğini söyledi.

Ercanlar yeni federasyonun hazırlandığını söyledi.

Ercanlar yeni federasyonun hazırlandığını söyledi.

Spor yorumcusu Ahmet Ercanlar ise canlı yayında yeni TFF Başkanı'nın Mustafa Eröğüt olacağını iddia etti. Ercanlar, Eröğüt'ü tanıyan herkesin kendisi hakkında çok olumlu konuştuğunu da ekledi ve federasyonla ilgili bilgileri şu sözlerle aktardı:

'Öncelikle ben federasyonla ilgili bilgi vereyim. Mustafa Eröğüt, Bayram Saral ve Halkın Kalkavan resmi olarak çalışmalara başlıyorlar. Bugün Sayın Bayram Saral’la da görüştüm. Onun izniyle de paylaşıyorum burada, pazartesi günü kendi aralarında toplantıları var. Yeni federasyon oluşturuyorlar. Hatta dedi ki kulüplerin de haberi var, federasyonun da haberi var. Mustafa Eröğüt yeni federasyon başkanı olacakmış gibi gözüküyor. Bütün hazırlıklarını tamamlamışlar. Kısa zaman içinde bu açıklanır diye düşünüyorum.”

Eröğüt uzun yıllardır futbol yöneticiliği yapıyor.

Eröğüt uzun yıllardır futbol yöneticiliği yapıyor.

Mustafa Eröğüt, Türk futbolunda uzun yıllardır yöneticilik yapan bir spor yöneticisi ve iş insanı. ABD'de Ithaca College'da işletme yönetimi eğitimi alan Eröğüt, aynı üniversitede spor yönetimi alanında yüksek lisans yaptı, ardından Marmara Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında doktora çalışmalarını sürdürdü. Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Akademisi'nde başlayan Eröğüt, İBB'nin profesyonel futbol takımında idari direktörlük yaptı. TFF'de Futbol Gelişim Departmanı ve Milli Takımlar bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Eröğüt, İstanbul Başakşehir FK'de CEO ve asbaşkan olarak çalıştı. TFF'de yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği yapan Eröğüt, UEFA bünyesindeki çeşitli komitelerde de Türkiye'yi temsil etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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