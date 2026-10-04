TFF'de Başkanlık İddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ardından Gelecek İsimler Tartışılmaya Başladı

Spor yorumcusu Ahmet Ercanlar ise canlı yayında yeni TFF Başkanı'nın Mustafa Eröğüt olacağını iddia etti. Ercanlar, Eröğüt'ü tanıyan herkesin kendisi hakkında çok olumlu konuştuğunu da ekledi ve federasyonla ilgili bilgileri şu sözlerle aktardı:

'Öncelikle ben federasyonla ilgili bilgi vereyim. Mustafa Eröğüt, Bayram Saral ve Halkın Kalkavan resmi olarak çalışmalara başlıyorlar. Bugün Sayın Bayram Saral’la da görüştüm. Onun izniyle de paylaşıyorum burada, pazartesi günü kendi aralarında toplantıları var. Yeni federasyon oluşturuyorlar. Hatta dedi ki kulüplerin de haberi var, federasyonun da haberi var. Mustafa Eröğüt yeni federasyon başkanı olacakmış gibi gözüküyor. Bütün hazırlıklarını tamamlamışlar. Kısa zaman içinde bu açıklanır diye düşünüyorum.”